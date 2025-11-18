На Алтае установили рекорд по перевезенным водным транспортом грузам

БАРНАУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Около 1,3 тонн грузов перевезли водным транспортом в Алтайском крае, это новый рекорд, сообщил губернатор Виктор Томенко.

"В Алтайском крае развиваем работу водного транспорта, который президент Владимир Путин называет одним из ключевых секторов российской экономики. В этом году в нашем регионе установлен очередной рекорд: 1,28 миллиона тонн грузов перевезено водным транспортом. А еще это значит, что уже четвертый год подряд этот показатель превышает 1 миллион тонн", - написал Томенко в своём канале на платформе Мах.

По словам главы региона, важную роль в развитии этого направления транспортной отрасли играет соглашение между правительством края и Росморречфлотом, которое было продлено в 2025 году. Документ предполагает предоставление субсидий из федерального и регионального бюджетов на развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта в границах Алтайского края. В 2025 году на реализацию соглашения из бюджета края было выделено 52 миллиона рублей, из федерального бюджета - 98,5 миллиона рублей.

Благодаря этому соглашению за последние 2 года в регион поступили новейшие специализированные суда для выполнения дноуглубительных работ: "Евгений Плескевич" и "Катунский-1".