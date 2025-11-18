https://ria.ru/20251118/altay-2055653885.html
На Алтае установили рекорд по перевезенным водным транспортом грузам
На Алтае установили рекорд по перевезенным водным транспортом грузам
На Алтае установили рекорд по перевезенным водным транспортом грузам
Около 1,3 тонн грузов перевезли водным транспортом в Алтайском крае, это новый рекорд, сообщил губернатор Виктор Томенко.
алтайский край
Томенко: почти 1,3 тонн грузов перевезли водным транспортом в Алтайском крае
БАРНАУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Около 1,3 тонн грузов перевезли водным транспортом в Алтайском крае, это новый рекорд, сообщил губернатор Виктор Томенко.
"В Алтайском крае развиваем работу водного транспорта, который президент Владимир Путин называет одним из ключевых секторов российской экономики. В этом году в нашем регионе установлен очередной рекорд: 1,28 миллиона тонн грузов перевезено водным транспортом. А еще это значит, что уже четвертый год подряд этот показатель превышает 1 миллион тонн", - написал Томенко в своём канале на платформе Мах.
По словам главы региона, важную роль в развитии этого направления транспортной отрасли играет соглашение между правительством края и Росморречфлотом, которое было продлено в 2025 году. Документ предполагает предоставление субсидий из федерального и регионального бюджетов на развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта в границах Алтайского края. В 2025 году на реализацию соглашения из бюджета края было выделено 52 миллиона рублей, из федерального бюджета - 98,5 миллиона рублей.
Благодаря этому соглашению за последние 2 года в регион поступили новейшие специализированные суда для выполнения дноуглубительных работ: "Евгений Плескевич" и "Катунский-1".
"Такого обновления не было долгие десятилетия. В крае увеличены гарантированные глубины судового хода на нескольких участках рек Бия, Катунь, Обь, дополнительно восстановлена перевалка грузов с внутреннего водного транспорта в Усть-Пристанском, Калманском, Шелаболихинском районах… развитие водного транспорта логично ведет к снижению нагрузки на дороги, а значит, увеличиваются сроки их эксплуатации без ремонтов и реконструкций", - резюмировал губернатор.