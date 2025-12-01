Около 80 учреждений культуры ремонтировали в Алтайском крае в 2025 году

БАРНАУЛ, 1 дек - РИА Новости. Около 80 учреждений культуры ремонтировали в Алтайском крае в 2025 году, это на 20% больше, чем годом ранее, сообщил губернатор Виктор Томенко.

"Алтайский сельский стандарт, согласно которому мы делаем жизнь в сёлах по всему краю комфортнее и благополучнее, касается самых разных аспектов. В том числе важна сфера культуры. Так, в селе Зеленый Луг Родинского района после капитального ремонта открыли сельский клуб", - написал губернатор в своем канале на платформе Max.

Глава региона рассказал, что в здании укрепили фундамент, утеплили фасад, заменили крышу, окна, значительно обновили коммунальные сети, а также зрительный зал. Условия для репетиций, выступлений, проведения сельских мероприятий изменились кардинально. Всего в ремонт клуба было вложено 36 миллионов рублей.

Томенко подчеркнул, что это не единственное преобразование в селе. Только за последние несколько лет в Зеленом Лугу при поддержке края построили водонапорную башню, спортивную и игровую площадки, отремонтировали дороги.