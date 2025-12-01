https://ria.ru/20251201/uchrezhdenija-2058914005.html
Около 80 учреждений культуры ремонтировали в Алтайском крае в 2025 году
Около 80 учреждений культуры ремонтировали в Алтайском крае в 2025 году - РИА Новости, 01.12.2025
Около 80 учреждений культуры ремонтировали в Алтайском крае в 2025 году
Около 80 учреждений культуры ремонтировали в Алтайском крае в 2025 году, это на 20% больше, чем годом ранее, сообщил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T13:20:00+03:00
2025-12-01T13:20:00+03:00
2025-12-01T13:26:00+03:00
алтайский край
алтайский край
родинский район
виктор томенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058914962_0:73:800:523_1920x0_80_0_0_601177713922b6356d7c6b0f3b1a2b96.jpg
https://ria.ru/20251124/pasport-2057115202.html
https://ria.ru/20251125/grant-2057460269.html
алтайский край
родинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058914962_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_f4872c0cf9bde0542e6a6b947fbfbc69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, родинский район, виктор томенко
Алтайский край, Алтайский край, Родинский район, Виктор Томенко
Около 80 учреждений культуры ремонтировали в Алтайском крае в 2025 году
Томенко: в Алтайском крае в 2025 году отремонтировали 77 учреждений культуры
БАРНАУЛ, 1 дек - РИА Новости. Около 80 учреждений культуры ремонтировали в Алтайском крае в 2025 году, это на 20% больше, чем годом ранее, сообщил губернатор Виктор Томенко.
"Алтайский сельский стандарт, согласно которому мы делаем жизнь в сёлах по всему краю комфортнее и благополучнее, касается самых разных аспектов. В том числе важна сфера культуры. Так, в селе Зеленый Луг Родинского района после капитального ремонта открыли сельский клуб", - написал губернатор в своем канале на платформе Max.
Глава региона рассказал, что в здании укрепили фундамент, утеплили фасад, заменили крышу, окна, значительно обновили коммунальные сети, а также зрительный зал. Условия для репетиций, выступлений, проведения сельских мероприятий изменились кардинально. Всего в ремонт клуба было вложено 36 миллионов рублей.
Томенко подчеркнул, что это не единственное преобразование в селе. Только за последние несколько лет в Зеленом Лугу при поддержке края построили водонапорную башню, спортивную и игровую площадки, отремонтировали дороги.
"А если вернуться непосредственно к сфере культуры, то только в этом году по всему краю мы ремонтировали 77 соответствующих учреждений. Это на 20 проектов больше по сравнению с прошлым годом. Подавляющее большинство — около 80% — сельские культурные центры", - рассказал губернатор.