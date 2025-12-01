Рейтинг@Mail.ru
Около 80 учреждений культуры ремонтировали в Алтайском крае в 2025 году
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
13:20 01.12.2025
Около 80 учреждений культуры ремонтировали в Алтайском крае в 2025 году
Около 80 учреждений культуры ремонтировали в Алтайском крае в 2025 году - РИА Новости, 01.12.2025
Около 80 учреждений культуры ремонтировали в Алтайском крае в 2025 году
Около 80 учреждений культуры ремонтировали в Алтайском крае в 2025 году, это на 20% больше, чем годом ранее, сообщил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 01.12.2025
алтайский край
алтайский край
родинский район
виктор томенко
алтайский край
родинский район
2025
алтайский край, родинский район, виктор томенко
Алтайский край, Алтайский край, Родинский район, Виктор Томенко
Около 80 учреждений культуры ремонтировали в Алтайском крае в 2025 году

Томенко: в Алтайском крае в 2025 году отремонтировали 77 учреждений культуры

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского краяОтремонтированное здание сельского клуба в селе Зеленый Луг Родинского района
Отремонтированное здание сельского клуба в селе Зеленый Луг Родинского района - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края
Отремонтированное здание сельского клуба в селе Зеленый Луг Родинского района
БАРНАУЛ, 1 дек - РИА Новости. Около 80 учреждений культуры ремонтировали в Алтайском крае в 2025 году, это на 20% больше, чем годом ранее, сообщил губернатор Виктор Томенко.
"Алтайский сельский стандарт, согласно которому мы делаем жизнь в сёлах по всему краю комфортнее и благополучнее, касается самых разных аспектов. В том числе важна сфера культуры. Так, в селе Зеленый Луг Родинского района после капитального ремонта открыли сельский клуб", - написал губернатор в своем канале на платформе Max.
Река Чарыш в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Все муниципалитеты Алтайского края получили паспорта готовности к зиме
24 ноября, 12:43
Глава региона рассказал, что в здании укрепили фундамент, утеплили фасад, заменили крышу, окна, значительно обновили коммунальные сети, а также зрительный зал. Условия для репетиций, выступлений, проведения сельских мероприятий изменились кардинально. Всего в ремонт клуба было вложено 36 миллионов рублей.
Томенко подчеркнул, что это не единственное преобразование в селе. Только за последние несколько лет в Зеленом Лугу при поддержке края построили водонапорную башню, спортивную и игровую площадки, отремонтировали дороги.
"А если вернуться непосредственно к сфере культуры, то только в этом году по всему краю мы ремонтировали 77 соответствующих учреждений. Это на 20 проектов больше по сравнению с прошлым годом. Подавляющее большинство — около 80% — сельские культурные центры", - рассказал губернатор.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Алтайском крае на гранты для малого бизнеса направили 80 млн рублей
25 ноября, 16:54
 
Алтайский крайАлтайский крайРодинский районВиктор Томенко
 
 
