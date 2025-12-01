Рейтинг@Mail.ru
Второй блок программы "Земля героев" стартовал в Алтайском крае
Алтайский край
Алтайский край
 
13:44 01.12.2025
Второй блок программы "Земля героев" стартовал в Алтайском крае
Второй блок программы "Земля героев" стартовал в Алтайском крае - РИА Новости, 01.12.2025
Второй блок программы "Земля героев" стартовал в Алтайском крае
Второй блок образовательной программы для участников спецоперации "Алтай – земля героев" стартовал в Алтайском крае, он посвящен экономической политике, сообщил РИА Новости, 01.12.2025
алтайский край
алтайский край
россия
виктор томенко
владимир путин
алтайский край
россия
алтайский край, россия, виктор томенко, владимир путин
Алтайский край, Алтайский край, Россия, Виктор Томенко, Владимир Путин
Второй блок программы "Земля героев" стартовал в Алтайском крае

В Алтайском крае стартовал второй модуль программы «Алтай — земля героев»

© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Архивное фото
БАРНАУЛ, 1 дек - РИА Новости. Второй блок образовательной программы для участников спецоперации "Алтай – земля героев" стартовал в Алтайском крае, он посвящен экономической политике, сообщил губернатор Виктор Томенко.
"С сегодняшнего дня… стартует второй образовательный модуль программы "Алтай – земля героев". Он будет посвящен государственной экономической политике и продлится до середины декабря. После первого модуля участники — несколько десятков наших военнослужащих, проявивших мужество в зоне СВО — прошли стажировку. Она была организована на предприятиях региона, а также в органах власти, включая краевое правительство", - написал Томенко в своем канале на платформе Max.
Отремонтированное здание сельского клуба в селе Зеленый Луг Родинского района - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Около 80 учреждений культуры ремонтировали в Алтайском крае в 2025 году
Вчера, 13:20
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в рамках нового образовательного блока в течение двух недель предусмотрены лекции об особенностях формирования и исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетного контроля, о социально-демографической и семейной политике России и другие. Спикерами выступят представители министерства финансов, министерства здравоохранения, министерства социальной защиты, управления федерального казначейства, счетной палаты, инспекции финансового контроля, управления налоговой службы по Алтайскому краю и других краевых органов власти.
Участников программы также ожидают занятия, направленные на личностное развитие и командообразование, тренинги, тестирования, работа с наставниками, культурно-просветительские мероприятия. Также в рамках второго образовательного блока будут подведены итоги прошедшего этапа стажировок.
"Знаю об успехах некоторых (участников программы - ред.), которым уже даже предложили постоянное место работы. Уверен, каждый, прошедший испытания на фронте, сможет проявить себя и в мирной жизни. Мы в крае стремимся именно к этому, создавая все необходимые условия и для обучения, и для получения новой профессии, если это требуется", - рассказал губернатор.
Как сообщает пресс-служба, президент России Владимир Путин поручил главам регионов организовать у себя в субъектах аналог федеральной программы "Время Героев". В Алтайском крае создан региональный проект - образовательная программа "Алтай - земля героев". Цель краевого проекта - подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа ветеранов специальной военной операции для работы в государственных органах, учреждениях, организациях и в корпоративном секторе Алтайского края.
Всего программа предусматривает четыре модуля - "Государственная политика и система госуправления", "Экономика и финансы", "Региональное и муниципальное управление", "Современные технологии управления". По итогам прохождения всех этапов финалисты программы получат диплом о профессиональной переподготовке по специальности "государственное и муниципальное управление".
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Алтайском крае на гранты для малого бизнеса направили 80 млн рублей
25 ноября, 16:54
 
Алтайский крайАлтайский крайРоссияВиктор ТоменкоВладимир Путин
 
 
