Второй блок программы "Земля героев" стартовал в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 1 дек - РИА Новости. Второй блок образовательной программы для участников спецоперации "Алтай – земля героев" стартовал в Алтайском крае, он посвящен экономической политике, сообщил губернатор Виктор Томенко.

"С сегодняшнего дня… стартует второй образовательный модуль программы "Алтай – земля героев". Он будет посвящен государственной экономической политике и продлится до середины декабря. После первого модуля участники — несколько десятков наших военнослужащих, проявивших мужество в зоне СВО — прошли стажировку. Она была организована на предприятиях региона, а также в органах власти, включая краевое правительство", - написал Томенко в своем канале на платформе Max.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в рамках нового образовательного блока в течение двух недель предусмотрены лекции об особенностях формирования и исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетного контроля, о социально-демографической и семейной политике России и другие. Спикерами выступят представители министерства финансов, министерства здравоохранения, министерства социальной защиты, управления федерального казначейства, счетной палаты, инспекции финансового контроля, управления налоговой службы по Алтайскому краю и других краевых органов власти.

Участников программы также ожидают занятия, направленные на личностное развитие и командообразование, тренинги, тестирования, работа с наставниками, культурно-просветительские мероприятия. Также в рамках второго образовательного блока будут подведены итоги прошедшего этапа стажировок.

"Знаю об успехах некоторых (участников программы - ред.), которым уже даже предложили постоянное место работы. Уверен, каждый, прошедший испытания на фронте, сможет проявить себя и в мирной жизни. Мы в крае стремимся именно к этому, создавая все необходимые условия и для обучения, и для получения новой профессии, если это требуется", - рассказал губернатор.

Как сообщает пресс-служба, президент России Владимир Путин поручил главам регионов организовать у себя в субъектах аналог федеральной программы "Время Героев". В Алтайском крае создан региональный проект - образовательная программа "Алтай - земля героев". Цель краевого проекта - подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа ветеранов специальной военной операции для работы в государственных органах, учреждениях, организациях и в корпоративном секторе Алтайского края.