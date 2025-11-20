Рейтинг@Mail.ru
Расходы на поддержку участников СВО и их семей увеличат в Алтайском крае - РИА Новости, 20.11.2025
16:53 20.11.2025 (обновлено: 17:02 20.11.2025)
Расходы на поддержку участников СВО и их семей увеличат в Алтайском крае
Расходы на поддержку участников СВО и их семей увеличат в Алтайском крае - РИА Новости, 20.11.2025
Расходы на поддержку участников СВО и их семей увеличат в Алтайском крае
Власти Алтайского края направили на поддержку участников спецоперации и их семей более 16 миллиардов рублей, расходы по этому направлению будут увеличены,... РИА Новости, 20.11.2025
виктор томенко, алтайский край, белокуриха
Виктор Томенко, Алтайский край, Белокуриха
Расходы на поддержку участников СВО и их семей увеличат в Алтайском крае

Томенко: на Алтае увеличат расходы на поддержку участников СВО и их семей

© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкВиктор Томенко
Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Виктор Томенко . Архивное фото
БАРНАУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Власти Алтайского края направили на поддержку участников спецоперации и их семей более 16 миллиардов рублей, расходы по этому направлению будут увеличены, сообщил губернатор Виктор Томенко в ходе прямой линии.
"С начала специальной военной операции мы направили непосредственно на поддержку наших военнослужащих, членов их семей уже больше 16 миллиардов рублей. И тенденция к увеличению объема этих расходов, она есть, уже мы просматриваем планы следующего года. Значит, расходы будут только увеличиваться", - отметил Томенко.
Он рассказал, что в крае принято более 30 мер поддержки военнослужащих и их семей. Также действуют более 35 федеральных мер.
Губернатор отметил, что боевые действия продолжаются, армия нуждается в пополнении, поэтому задача региональных властей - позаботиться о тех, кто принимает решение уйти на фронт, заключить контракт с министерством обороны - предоставить региональные выплаты.
Также в фокусе внимания - забота о детях участников СВО, в частности, предоставление бесплатного горячего питания для школьников, начиная с 4-го класса, и для студентов средних профессиональных образовательных организаций. Это предоставление земельных участков семьям участников СВО или денежная компенсация в размере 200 000 рублей.
"Конечно, мы поддерживаем наших раненых. Мы когда-то приняли это решение… по 500 тысяч рублей каждому, кто у нас ранен из наших земляков, мы такую помощь оказываем", - отметил губернатор.
Губернатор отдельно отметил работу по реабилитации, трудоустройству и социальной адаптации ветеранов. Важную роль в этом играет филиал государственного фонда "Защитники Отечества", который активно работает в Алтайском крае. Через его кураторов, которых в регионе уже более 80, оказывается адресная помощь, в том числе организация санаторно-курортного лечения для самих военнослужащих и членов семей погибших героев. Ежегодно санатории Алтайского края предоставляют 300 путевок членам семей участников СВО. Глава региона поблагодарил руководство и коллективы здравниц Белокурихи за такую поддержку.
Особое внимание в своём выступлении губернатор уделил роли общественных организаций, муниципалитетов и неравнодушных жителей края.
"В каждом муниципалитете, практически в каждом населённом пункте сегодня есть какая-то инициативная группа. Это общественники, люди старшего поколения, школьники, которые делают свечи, окопные печи, пишут письма, собирают гуманитарную помощь", - подчеркнул Томенко.
Губернатор также поблагодарил предпринимателей, которые участвуют в формировании гуманитарной помощи на фронт и помогают с отправкой грузов. Краевые власти со своей стороны оказывают этой деятельности организационную и финансовую поддержку, включая помощь в транспортировке собранной помощи.
Томенко заверил, что работа по поддержке участников СВО и их семей будет продолжена и станет только масштабнее.
Алтайский край отметили за активную работу с соотечественниками за рубежом
30 октября, 09:15
 
Виктор ТоменкоАлтайский крайБелокуриха
 
 
