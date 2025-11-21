Около 200 машин скорой помощи приобрели в Алтайском крае за последние 5 лет

БАРНАУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Около 200 машин скорой помощи приобрели в Алтайском крае за последние 5 лет, сообщил губернатор Виктор Томенко.

"Так, за последние пять лет медицинские организации края получили около 200 машин скорой помощи, в том числе реанимационные. Приобрели их за счёт федерального и краевого бюджетов", - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что особое внимание в настоящее время уделяется оказанию неотложной помощи. В поликлиниках края для оказания этого вида помощи имеется почти 400 автомобилей. За последние пять лет для оказания неотложной медицинской помощи приобретено около 250 автомобилей.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, недавно глава региона поручил приобрести новый автомобиль для Быстроистокого района. Дело в том, что представители общественного совета Быстроистокской центральной районной больницы выступили с обращением об этом. Их заявление было связано с происшествием, произошедшим в ноябре 2025 года, когда предыдущий транспорт сгорел в результате пожара.