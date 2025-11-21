https://ria.ru/20251121/mashiny-2056669422.html
Около 200 машин скорой помощи приобрели в Алтайском крае за последние 5 лет
Около 200 машин скорой помощи приобрели в Алтайском крае за последние 5 лет, сообщил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 21.11.2025
БАРНАУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Около 200 машин скорой помощи приобрели в Алтайском крае за последние 5 лет, сообщил губернатор Виктор Томенко.
"Так, за последние пять лет медицинские организации края получили около 200 машин скорой помощи, в том числе реанимационные. Приобрели их за счёт федерального и краевого бюджетов", - отметил глава региона.
Он подчеркнул, что особое внимание в настоящее время уделяется оказанию неотложной помощи. В поликлиниках края для оказания этого вида помощи имеется почти 400 автомобилей. За последние пять лет для оказания неотложной медицинской помощи приобретено около 250 автомобилей.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, недавно глава региона поручил приобрести новый автомобиль для Быстроистокого района. Дело в том, что представители общественного совета Быстроистокской центральной районной больницы выступили с обращением об этом. Их заявление было связано с происшествием, произошедшим в ноябре 2025 года, когда предыдущий транспорт сгорел в результате пожара.
"Это создало серьезную проблему для медицинского учреждения, появились сложности в оперативном оказании помощи пациентам в экстренных ситуациях", - подчеркивают в пресс-службе.