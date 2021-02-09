https://ria.ru/20210209/serebrennikov-1596663862.html

Биография Кирилла Серебренникова

Биография Кирилла Серебренникова

Российский режиссер театра и кино Кирилл Семенович Серебренников родился 7 сентября 1969 года в Ростове-на-Дону в семье учительницы русского языка и литературы... РИА Новости, 09.02.2021

2021-02-09T13:23

2021-02-09T13:23

2021-02-09T13:23

гоголь-центр

кирилл серебренников

справки

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Российский режиссер театра и кино Кирилл Семенович Серебренников родился 7 сентября 1969 года в Ростове-на-Дону в семье учительницы русского языка и литературы и врача-хирурга.В 1992 году окончил факультет физики Ростовского государственного университета. Будучи студентом, Серебренников занялся режиссурой – сначала в любительской студии "69", затем – на профессиональной сцене.С 1994 года работал в театрах Ростова-на-Дону.С 2000 года работает в Москве, где дебютировал в Центре драматургии и режиссуры спектаклем "Пластилин" по пьесе Василия Сигарева.В 2002-2013 годах он поставил в Московском художественном театре имени А.П. Чехова спектакли "Терроризм" и "Изображая жертву" по пьесам братьев Пресняковых, "Мещане" по Максиму Горькому, "Лес" по Александру Островскому, "Господа Головлевы" по Михаилу Салтыкову-Щедрину, "Человек-подушка / The Pillowman" по Мартину Макдонаху, "Киже" по Юрию Тынянову, "Трехгрошовая опера" по Бертольду Брехту, "Зойкина квартира" по Михаилу Булгакову.В 2011-2012 годах в этом театре Серебренников был помощником художественного руководителя.В других театрах он поставил спектакли "Откровенные полароидные снимки" по Марку Равенхиллу (филиал Театра имени А. С. Пушкина), "Сладкоголосая птица юности" по Теннеси Уильямсу, "Голая пионерка" по Михаилу Кононову и "Антоний и Клеопатра. Версия" по Уильяму Шекспиру (театр "Современник"), "Околоноля [gangsta fiction]" по Натану Дубовицкому (театр-студия под руководством Олега Табакова).В Национальном театре Латвии в Риге осуществил постановки "Мертвые души" по Николаю Гоголю, "Сны Райниса" на музыку Екабса Ниманиса и "Ближний город" Марюса Ивашкявичюса. В 2011 году Кирилл Серебренников дебютировал в Большом театре постановкой оперы "Золотой петушок" Николая Римского-Корсакова. В 2015 году совместно с Юрием Посоховым поставил балет "Герой нашего времени", выступив не только в качестве режиссера, но также и автора либретто, сценографа и художника по костюмам (совместно с Еленой Зайцевой). В 2017 году поставил балет "Нуреев" как автор либретто, режиссер и сценограф.В музыкальных театрах Кирилл Серебренников поставил несколько опер: "Фальстаф" Джузеппе Верди в Мариинском театре (Санкт-Петербург), "Американская Лулу" Томаса Нойвирта (2012) и "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини (2016) в берлинской Komische Oper, "Саломея" Рихарда Штрауса (2015) и "Гензель и Гретель" Энгельберта Хумпердинка (2017) в Штутгардской опере, "Чаадский" Александра Маноцкова (2017) в Московском музыкальном театре "Геликон-опера", "Так поступают все женщины" (2018) Вольфганга Амадея Моцарта в Цюрихском оперном театре, "Набукко" Джузеппе Верди (2019) в Гамбургском оперном театре.В 2006-2020 годах Кирилл Серебренников был одним из арт-директоров международного фестиваля-школы "Территория".В 2011 году он создал проект "Платформа", где в 2011-2014 годах был художественным руководителем.В 2012 году Кирилл Серебренников занял пост художественного руководителя "Гоголь-центра". В театре он поставил спектакли "Мертвые души" по Николаю Гоголю, "Кому на Руси жить хорошо" Николая Некрасова, "Маленькие трагедии" по Александру Пушкину, "Метаморфозы" Овидия, "Обыкновенная история" по Александру Гончарову, "Сон в летнюю ночь" Уильяма Шекспира, "Ахматова. Поэма без героя" Анны Ахматовой, "(М)ученик" по Мариусу фон Майенбургу, "Машина Мюллер" по произведениям Хайнера Мюллера, "Идиоты" и "Кафка" по пьесам Валерия Печейкина, "Палачи" Мартина Макдонаха. Он является автором спектакля "Барокко". В апреле 2019 года осуществил постановку концерта-посвящения "Наша Алла" к юбилею певицы Аллы Пугачевой.В июле 2019 года на Авиньонском фестивале состоялась премьера его спектакля Outside.В марте 2020 года в Берлине состоялась премьера спектакля "Декамерон" (Decamerone), который стал совместным производством театров Deutsches Theater Berlin и "Гоголь-центра".Во многих своих спектаклях Серебрянников выступал как художник и художник по костюмам.9 февраля 2021 года Кирилл Серебренников попрощался в Instagram c труппой театра, опубликовав письмо от департамента культуры Москвы, извещающего об истечении срока договора с ним 25 февраля.В 2012 году Кирилл Серебренников выпустил актерско-режиссерский курс в Школе-студии МХАТ, на основе которого была создана "Седьмая студия", позже ставшая одним из резидентов "Гоголь-центра". С актерами студии поставил спектакли "Герой нашего времени" по Михаилу Лермонтову, "Отморозки" по Захару Прилепину, "Охота на Снарка" по Льюису Кэрроллу, "Метаморфозы" по Овидию (совместно с Давидом Бобе) и "Сон в летнюю ночь" по Уильяму Шекспиру.На телевидении Кирилл Серебренников начал работать с 1991 года – сначала в телекомпании "Южный регион" (Ростов-на-Дону), потом в государственной компании Дон-ТР. Снял около 100 рекламных роликов, 11 видеоклипов, два документальных фильма, четыре телеспектакля, видеоартовскую картину, музыкальный телефильм, три многосерийных проекта. В 2006-2007 годах вел программу "Другое кино" на канале ТВ-3, в 2007 году – ведущий ток-шоу "Детали" на СТС.В 1998 году Кирилл Серебренников дебютировал в кино. Как режиссер он снял фильмы: "Раздетые" (1998), "Ласточка" (1999), "Ростов-папа" (2001), "Дневник убийцы" (2002), "Постельные сцены" (2003), "Изображая жертву" (2006), "Юрьев день" (2008), "Измена" (2012), "Ученик" (2016), "Фонограф" (2016), "Этюд" (2016), "Лето" (2018) и документальный фильм "После лета" (2018). Как актер исполнил роли Огарева в черной комедии "День учителя" (2012) и Танкиста в боевике "Хардкор" (2016).В 2021 году в прокат выйдет его новый фильм "Петровы в гриппе" по роману Алексея Сальникова.Кирилл Серебренников – лауреат Национальной телевизионной премии "ТЭФИ" в номинации "Режиссура" (1999), лауреат молодежной премии "Триумф" (2001), премии Станиславского (2005), театральных премий "Чайка", "Хрустальная Турандот", премии Олега Табакова (2003, 2004, 2008, 2009, 2013). Он был удостоен премии "Золотая маска" (2018, 2019). Этой наградой были отмечены его спектакль "Отморозки" (2012) и балет "Нуреев" (2019).В 2017 году он был удостоен премии "Европа – новая театральная реальность".В октябре 2019 года Международной премии Станиславского был отмечен спектакль Кирилла Серебренникова "Барокко". Премию вручили всему коллективу "Гоголь-центра", который выпустил постановку без физического присутствия Серебренникова в театре.Серебренников также был удостоен приза Международной ассоциации деятелей хореографии Benois de la Danse за сценографию балета "Нуреев".За кинематографические работы он получил призы Российского фестиваля "Кинотавр" (2006, 2016), стал лауреатом Независимой премии им. Франсуа Шале, вручаемой в рамках Каннского кинофестиваля (программа "Особый взгляд"). В 2019 году стал лауреатом кинематографической премии "Ника" как лучший режиссер за фильм "Лето".В 2018 году Серебренников был назван "Человеком года" российской Ассоциацией театральных критиков, получил степень командора французского ордена искусств и литературы.В 2017 году Кирилл Серебренников стал фигурантом уголовного дела о хищении свыше 100 миллионов рублей, выделенных государством на проект "Платформа". С августа 2017 года по апрель 2019 года режиссер находился под домашним арестом. Серебренников учредил "Седьмую студию" для реализации разработанного им в 2011 году творческого проекта "Платформа", концепция которого предполагала комплекс акций на стыке четырех направлений современного искусства: театра, музыки, танца и визуального искусства (медиа-арт). К работе в организации Серебренников привлек своих знакомых: Итина (генеральным директором), Малобродского и Екатерину Воронову (продюсерами), Нину Масляеву (бухгалтером). Масляева заключила сделку с правосудием и дала показания против других фигурантов. Ее отпустили на свободу, но затем сочли, что условия сделки она не выполнила, и дело было рассмотрено в обычном порядке, хоть и отдельно от остальных. Масляева получила небольшой срок, который ей не пришлось отбывать – в него зачли время под стражей и домашним арестом. Екатерина Воронова покинула страну и сейчас находится в международном розыске. 26 июня 2020 года Мещанский суд Москвы постановил, что Кирилл Серебренников, Юрий Итин и Алексей Малобродский похитили на проекте "Платформа" 128,9 миллиона рублей из 216 выделенных. Серебренников и Итин получили по три года условно, Малобродский – два года условно. Серебренников также был приговорен к штрафу в 800 тысяч рублей, Малобродский и Итин - к штрафам 300 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно. Все фигуранты дела, кроме Серебренникова, подали апелляции, которые были не удовлетворены, приговор был признан законным. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гоголь-центр, кирилл серебренников, справки