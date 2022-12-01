https://ria.ru/20221201/opelyants-1835503130.html

Оператор фильма "Уроки фарси" получил премию "Белый квадрат"

Оператор фильма "Уроки фарси" получил премию "Белый квадрат" - РИА Новости, 01.12.2022

Оператор фильма "Уроки фарси" получил премию "Белый квадрат"

Премию "Белый квадрат" за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме получил Владислав Опельянц за фильм "Уроки фарси", передает... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:32

2022-12-01T12:32

2022-12-01T12:32

культура

новости культуры

кино и сериалы

петр буслов

константин хабенский

санкт-петербург

россия

ленинград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835496536_501:165:2144:1089_1920x0_80_0_0_7900f0c9ac111991fb800353dbb82c8f.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Премию "Белый квадрат" за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме получил Владислав Опельянц за фильм "Уроки фарси", передает корреспондент РИА Новости."У нас был сложный выбор, кандидаты все равные, все работы прекрасные. Мы сделали выбор в пользу максимального сочетания сторителлинга и самого фильма", — сказал в ходе награждения председатель жюри Сергей Трофимов.Опельянц известен по сотрудничеству с такими режиссерами, как Никита Михалков ("Солнечный удар", "Утомленные солнцем 2", "12"), Кирилл Серебренников ("Лето", "Петровы в гриппе"), Федор Бондарчук ("Вторжение"), Николай Хомерики ("Селфи"), Рената Литвинова ("Богиня: Как я полюбила").Режиссер "Уроков Фарси" — Вадим Перельман. Премьера ленты прошла на Берлинсокм кинофестивале. События фильма разворачиваются в 1942 году. Главный герой Жиль Кремье — бельгиец еврейского происхождения. В концлагере он выдает себя за перса — для него это единственная возможность остаться в живых. Повар Клаус Кох планирует после войны уехать в Тегеран и хочет выучить фарси. Жиль вынужден притвориться будто бы он знает этот язык. На самом деле он придумывает свой собственный и обучает ему немца. Опельянц также был выдвинут на премию за работу над фильмом "Петровы в гриппе". Другие номинанты – это операторы лент "Бывшая", "Майор Гром. Чумной Доктор" и "Медея".Призом "Операторское признание" отметили кафедру операторского искусства Института кино и телевидения Санкт-Петербурга.Победитель в спецноминации премии имени Сергея Урусевского "За вклад в операторское искусство" 2022 года был выбран заранее — им стал Владимир Климов, известный своими работами в фильмах "Взлет", "Двадцать шесть дней из жизни Достоевского", "Душа", "Вор", "Яды, или Всемирная история отравлений", "Ленинград".Церемония вручения премии за 2021 год прошла в московском Центральном доме актера имени Александры Яблочкиной. Кроме Трофимова, в жюри вошли глава Московского художественного театра имени Антона Чехова Константин Хабенский, кинооператоры Александр Носовский и Мария Соловьева, режиссер Петр Буслов, киновед Ольга Рейзен, художник Сергей Февралев.

https://ria.ru/20221129/deetktiv-1834994529.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, петр буслов, константин хабенский, санкт-петербург, россия, ленинград, никита михалков, кирилл серебренников