Оператор фильма "Уроки фарси" получил премию "Белый квадрат"

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Премию "Белый квадрат" за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме получил Владислав Опельянц за фильм "Уроки фарси", передает корреспондент РИА Новости."У нас был сложный выбор, кандидаты все равные, все работы прекрасные. Мы сделали выбор в пользу максимального сочетания сторителлинга и самого фильма", — сказал в ходе награждения председатель жюри Сергей Трофимов.Опельянц известен по сотрудничеству с такими режиссерами, как Никита Михалков ("Солнечный удар", "Утомленные солнцем 2", "12"), Кирилл Серебренников ("Лето", "Петровы в гриппе"), Федор Бондарчук ("Вторжение"), Николай Хомерики ("Селфи"), Рената Литвинова ("Богиня: Как я полюбила").Режиссер "Уроков Фарси" — Вадим Перельман. Премьера ленты прошла на Берлинсокм кинофестивале. События фильма разворачиваются в 1942 году. Главный герой Жиль Кремье — бельгиец еврейского происхождения. В концлагере он выдает себя за перса — для него это единственная возможность остаться в живых. Повар Клаус Кох планирует после войны уехать в Тегеран и хочет выучить фарси. Жиль вынужден притвориться будто бы он знает этот язык. На самом деле он придумывает свой собственный и обучает ему немца. Опельянц также был выдвинут на премию за работу над фильмом "Петровы в гриппе". Другие номинанты – это операторы лент "Бывшая", "Майор Гром. Чумной Доктор" и "Медея".Призом "Операторское признание" отметили кафедру операторского искусства Института кино и телевидения Санкт-Петербурга.Победитель в спецноминации премии имени Сергея Урусевского "За вклад в операторское искусство" 2022 года был выбран заранее — им стал Владимир Климов, известный своими работами в фильмах "Взлет", "Двадцать шесть дней из жизни Достоевского", "Душа", "Вор", "Яды, или Всемирная история отравлений", "Ленинград".Церемония вручения премии за 2021 год прошла в московском Центральном доме актера имени Александры Яблочкиной. Кроме Трофимова, в жюри вошли глава Московского художественного театра имени Антона Чехова Константин Хабенский, кинооператоры Александр Носовский и Мария Соловьева, режиссер Петр Буслов, киновед Ольга Рейзен, художник Сергей Февралев.
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Премию "Белый квадрат" за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме получил Владислав Опельянц за фильм "Уроки фарси", передает корреспондент РИА Новости.
"У нас был сложный выбор, кандидаты все равные, все работы прекрасные. Мы сделали выбор в пользу максимального сочетания сторителлинга и самого фильма", — сказал в ходе награждения председатель жюри Сергей Трофимов.
Опельянц известен по сотрудничеству с такими режиссерами, как Никита Михалков ("Солнечный удар", "Утомленные солнцем 2", "12"), Кирилл Серебренников ("Лето", "Петровы в гриппе"), Федор Бондарчук ("Вторжение"), Николай Хомерики ("Селфи"), Рената Литвинова ("Богиня: Как я полюбила").
Режиссер "Уроков Фарси" — Вадим Перельман. Премьера ленты прошла на Берлинсокм кинофестивале. События фильма разворачиваются в 1942 году. Главный герой Жиль Кремье — бельгиец еврейского происхождения. В концлагере он выдает себя за перса — для него это единственная возможность остаться в живых. Повар Клаус Кох планирует после войны уехать в Тегеран и хочет выучить фарси. Жиль вынужден притвориться будто бы он знает этот язык. На самом деле он придумывает свой собственный и обучает ему немца.
Опельянц также был выдвинут на премию за работу над фильмом "Петровы в гриппе". Другие номинанты – это операторы лент "Бывшая", "Майор Гром. Чумной Доктор" и "Медея".
Призом "Операторское признание" отметили кафедру операторского искусства Института кино и телевидения Санкт-Петербурга.
Победитель в спецноминации премии имени Сергея Урусевского "За вклад в операторское искусство" 2022 года был выбран заранее — им стал Владимир Климов, известный своими работами в фильмах "Взлет", "Двадцать шесть дней из жизни Достоевского", "Душа", "Вор", "Яды, или Всемирная история отравлений", "Ленинград".
Церемония вручения премии за 2021 год прошла в московском Центральном доме актера имени Александры Яблочкиной. Кроме Трофимова, в жюри вошли глава Московского художественного театра имени Антона Чехова Константин Хабенский, кинооператоры Александр Носовский и Мария Соловьева, режиссер Петр Буслов, киновед Ольга Рейзен, художник Сергей Февралев.
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