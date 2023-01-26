https://ria.ru/20230126/berlinale-1847651456.html

Берлинале-2023: история Берлинского кинофестиваля, номинанты этого года

Берлинский кинофестиваль: история Берлинале, призы, фильмы, номинанты и победители

Берлинале-2023: история Берлинского кинофестиваля, номинанты этого года

С 16 по 26 февраля 2023 года пройдет 73-й Берлинский международный кинофестиваль. В этом году в основном конкурсе будут представлены 18 фильмов режиссеров... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T17:33

2023-01-26T17:33

2023-01-26T17:33

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. С 16 по 26 февраля 2023 года пройдет 73-й Берлинский международный кинофестиваль. В этом году в основном конкурсе будут представлены 18 фильмов режиссеров разных стран. История Берлинале, номинанты 2023 года и победители прошлых фестивалей – в материале РИА Новости.Международный Берлинский кинофестивальМеждународный Берлинский кинофестиваль, или Берлинале, – это один из центральных международных кинофестивалей. Он проводится ежегодно с 1951 года в Берлине. В отличие от других кинофестивалей, на Берлинале делается упор на широкую географию участников, организаторы следят, чтобы в программе были представлены фильмы из разных стран мира.ИсторияВ 1951 году Западный Берлин находился под "опекой" трех стран – США, Великобритании и Франции. Тогда они решили показывать кинопремьеры на Берлинале. В то время жюри состояло исключительно из немцев, но спустя несколько лет было решено пригласить экспертов из разных стран, чтобы было меньше предвзятости. Уже в 1956 году фестиваль Берлинале прошел уже с интернациональным жюри. С того момента каждый год в Берлине более 50 участников со всех концов света представляют свои киноработы.В разные годы жюри Берлинале признавало талант режиссеров, которые теперь считаются классиками: Роман Полански, Ингмар Бергман, Акира Куросава, Франсуа Трюффо и другие. До 1975 года советский кинематограф не был представлен на фестивале, но потом ситуация изменилась. И спустя 24 года с первого Берлинале в нем участвовала картина русского режиссера Сергея Соловьева "Сто дней после детства", которая была награждена "Серебряным медведем" за лучшую режиссерскую работу.Главные наградыГлавные награды Берлинского международного кинофестиваля можно условно поделить на две большие группы: серии призов "Золотой медведь" и "Серебряный медведь". К первой серии относятся:К серии премий "Серебряный медведь" относятся:Награды от независимого жюриПод независимым жюри понимаются эксперты, не связанные с организаторами конкурса. Среди присуждаемых ими наград:Другие призыПомимо призов из золотой и серебряной “медвежьих” серий на фестивале учреждены такие номинации, как:Правила и требования к фильмамБерлинале предъявляет следующие требования к фильмам-участникам:Что касается общих положений, то из основного можно выделить:С полными требованиями и положениями фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте.Берлинский кинофестиваль в 2023 годуВ 2023 году пройдет 73-й Берлинский международный фестиваль. Он начнется 16 февраля и закончится 26 февраля. В отличие от двух предыдущих, он пройдет полностью в оффлайн-режиме и без ограничений, связанных с пандемией. Лозунг фестиваля в этом году – Let’s Get Together (с английского "Давайте соберемся вместе"). Уже сейчас известно, что президентом жюри станет американская актриса Кристен Стюарт, а американский режиссер Стивен Спилберг получит Почетного "Золотого медведя" за вклад в кинематограф. Откроет фестиваль картина "Иди ко мне, детка" Ребекки Миллер. Также впервые за всю историю Берлинале будет вручен приз за лучший сериал.НоминантыВ этом году в основном конкурсе примут участие 18 кинокартин, а в программе Encounters – 16.Номинанты основного конкурса:Победители БерлиналеЕжегодно на Берлинском кинофестивале выдается множество различных премий и наград, но самыми престижными награждаются лишь несколько кинокартин.В 2022 годуПобедителями основного конкурса и программы Encounters в 2022 стали:● "Алькаррас", режиссер Карла Симон – "Золотой медведь";● "Фильм писателя", режиссер Хон Сан-су – "Серебряный медведь" (гран-при жюри);● "Огонь", режиссер Клер Дени – "Серебряный медведь" за лучшую режиссерскую работу;● "Мантия из самоцветов", режиссер Наталья Лопес Галлардо – "Серебряный медведь" (спецприз);● "Рабийе Курназ против Джорджа Буша", режиссер Лайла Стиллер – "Серебряный медведь" за лучший сценарий (Лайла Стиллер), "Серебряный медведь" за лучшую роль (Мельтем Каптан);● "Раньше, сейчас и потом", режиссер Камила Андини – "Серебряный медведь" за лучшую роль второго плана (Лаура Басуки);● "Все будет хорошо", режиссер Ритхи Пань – "Серебряный медведь" за выдающийся художественный вклад;● "Беспокойная", режиссер Сирил Шойблин – лучшая режиссерская работе в конкурсе Encounters;● "До пятницы, Робинзон", режиссер Митра Фарахани – спецприз жюри конкурса Encounters.В 2021 годуСписок победителей в основных номинациях Берлинского кинофестиваля в 2021 году:● "Безумное кино для взрослых", режиссер Раду Жуде – "Золотой медведь";● "Колесо фортуны и фантазии", режиссер Рюсукэ Хамагути – "Серебряный медведь" (гран-при жюри);● "Мистер Бакманн и его класс", режиссер Мария Шпет – "Серебряный медведь" (спецприз);● "Естественный свет", режиссер Денеш Надь – "Серебряный медведь" за лучшую режиссерскую работу;● "Я твой мужчина", режиссер Мария Шрадер – "Серебряный медведь" за лучшую роль (Марен Эггерт);● "Лес: я вижу тебя повсюду", режиссер Бенедек Флигауф – "Серебряный медведь" за лучшую роль второго плана (Лилла Кицлингер);● "Вступление", режиссер Хон Сан Су – "Серебряный медведь" за лучший сценарий;● Ибран Ассауд за монтаж "Полицейского кино" – "Серебряный медведь" за выдающийся художественный вклад;● "Мы", режиссер Алис Диоп – главный приз программы Encounters;● "Социальная гигиена", режиссер Дени Коте – лучшая режиссерская работа в программе Encounters;● "Девушка и паук", режиссеры Рамон Цюрхер и Сильван Цюрхер – лучшая режиссерская работа в программе Encounters;● "Вкус", режиссер Ле Бао – спецприз жюри программы Encounters.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

культура, кино, кино, кино и сериалы, берлинский кинофестиваль, роман полански, акира куросава, франсуа трюффо