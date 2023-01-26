Берлинале-2023: история Берлинского кинофестиваля, номинанты этого года
Берлинский международный кинофестиваль
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. С 16 по 26 февраля 2023 года пройдет 73-й Берлинский международный кинофестиваль. В этом году в основном конкурсе будут представлены 18 фильмов режиссеров разных стран. История Берлинале, номинанты 2023 года и победители прошлых фестивалей – в материале РИА Новости.
Международный Берлинский кинофестиваль
Международный Берлинский кинофестиваль, или Берлинале, – это один из центральных международных кинофестивалей. Он проводится ежегодно с 1951 года в Берлине. В отличие от других кинофестивалей, на Берлинале делается упор на широкую географию участников, организаторы следят, чтобы в программе были представлены фильмы из разных стран мира.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкГлавная награда Берлинского международного кинофестиваля "Золотой медведь"
Главная награда Берлинского международного кинофестиваля "Золотой медведь"
История
В 1951 году Западный Берлин находился под "опекой" трех стран – США, Великобритании и Франции. Тогда они решили показывать кинопремьеры на Берлинале. В то время жюри состояло исключительно из немцев, но спустя несколько лет было решено пригласить экспертов из разных стран, чтобы было меньше предвзятости. Уже в 1956 году фестиваль Берлинале прошел уже с интернациональным жюри. С того момента каждый год в Берлине более 50 участников со всех концов света представляют свои киноработы.
В разные годы жюри Берлинале признавало талант режиссеров, которые теперь считаются классиками: Роман Полански, Ингмар Бергман, Акира Куросава, Франсуа Трюффо и другие. До 1975 года советский кинематограф не был представлен на фестивале, но потом ситуация изменилась. И спустя 24 года с первого Берлинале в нем участвовала картина русского режиссера Сергея Соловьева "Сто дней после детства", которая была награждена "Серебряным медведем" за лучшую режиссерскую работу.
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Главные награды
Главные награды Берлинского международного кинофестиваля можно условно поделить на две большие группы: серии призов "Золотой медведь" и "Серебряный медведь". К первой серии относятся:
- —приз за лучший полнометражный фильм;
- —за лучший короткометражный фильм;
- —Почетный "Золотой медведь" за прижизненные достижения.
К серии премий "Серебряный медведь" относятся:
- —гран-при жюри (вручается за второе место в основном конкурсе);
- —приз за лучшую режиссерскую работу;
- —за лучшую мужскую роль;
- —за лучшую женскую роль;
- —за выдающийся вклад в киноискусство;
- —за лучшую музыку к фильму;
- —за лучший сценарий;
- —приз Альфреда Бауэра – вручается за "открытие новых путей в киноискусстве".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкСтатуэтки "Серебряного медведя" на церемонии награждения Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале"
Статуэтки "Серебряного медведя" на церемонии награждения Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале"
Награды от независимого жюри
Под независимым жюри понимаются эксперты, не связанные с организаторами конкурса. Среди присуждаемых ими наград:
- —Приз экуменического жюри. Вручается как за художественную составляющую фильма, так и за раскрытие религиозной, социальной и гуманистической проблематики;
- —Премия FIPRESCI;
- —Shooting Stars Award. Вручается молодым европейским актерам.
Другие призы
Помимо призов из золотой и серебряной “медвежьих” серий на фестивале учреждены такие номинации, как:
- —● Приз за "Лучший дебют";
- —● Лучший сценарий;
- —● Лучшая работа художника;
- —● Хрустальный медведь;
- —● Бронзовый медведь;
- —● Особая премия;
- —● Особая премия жюри;
- —● Особые упоминания жюри;
- —● Голубой ангел;
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкСимвол 69-го Берлинского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Символ 69-го Берлинского международного кинофестиваля
- —● Почетный серебряный приз;
- —● Премия иностранных делегаций;
- —● Премия за персональное достижение;
- —● Приз за персональное достижение;
- —● Приз за карьеру;
- —● Приз за творчество;
- —● Приз за сценарий и работу с актерами;
- —● Приз за художественный вклад;
- —● Приз за художественное достоинство.
Правила и требования к фильмам
Берлинале предъявляет следующие требования к фильмам-участникам:
- —съемки фильма должны завершиться в течение 12 месяцев до начала фестиваля;
- —иностранные фильмы должны иметь мировую или международную премьеру, но допускаются кинокартины, показанные на национальных фестивалях;
- —немецкие фильмы должны иметь премьерный показ на фестивале (за исключением картин, отобранных для программы "Перспектива немецкого кино");
- —к участию в конкурсе не допускаются телевизионный формат, производственные фильмы и реклама;
- —продолжительность полнометражных фильмов должна быть не менее 60 минут, короткометражных – до 30 минут;
- —фильмы должны быть на оригинальном языке и иметь английские субтитры (если оригинальный язык иной).
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Что касается общих положений, то из основного можно выделить:
- —для участия в фестивале необходимо оплатить взнос на административные расходы: в 2022 году сумма составляла 175 евро для полнометражных фильмов и 75 евро для короткометражных;
- —чтобы принять участие необходимо заполнить онлайн-заявкуи вместе с ней предоставить полную информацию о фильме, актерском составе, съемочной группе и указать все контакты компании-производителя;
- —короткометражные фильмы (до 30 минут) можно загружать на конкурс онлайн, физические копии принимаются на DVD и пленке.
С полными требованиями и положениями фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте.
Берлинский кинофестиваль в 2023 году
В 2023 году пройдет 73-й Берлинский международный фестиваль. Он начнется 16 февраля и закончится 26 февраля. В отличие от двух предыдущих, он пройдет полностью в оффлайн-режиме и без ограничений, связанных с пандемией. Лозунг фестиваля в этом году – Let’s Get Together (с английского "Давайте соберемся вместе"). Уже сейчас известно, что президентом жюри станет американская актриса Кристен Стюарт, а американский режиссер Стивен Спилберг получит Почетного "Золотого медведя" за вклад в кинематограф. Откроет фестиваль картина "Иди ко мне, детка" Ребекки Миллер. Также впервые за всю историю Берлинале будет вручен приз за лучший сериал.
Номинанты
В этом году в основном конкурсе примут участие 18 кинокартин, а в программе Encounters – 16.
Номинанты основного конкурса:
- —− "20 000 разновидностей пчел" (режиссер - Эстибалис Урресола Солагурен);
- —− "Disco Boy" (Джакомо Аббруццезе);
- —− "Башня без тени" (Чжан Лу);
- —− "Ежевика" (Мэтт Джонсон);
- —− "До конца ночи" (Кристоф Хоххойслер);
- —− "Ингеборг Бахман – путешествие в пустыню" (Маргарет фон Тротта);
- —− "Большая колесница" (Филипп Гаррель);
- —− "Лимбо" (Айван Сен);
- —− "Однажды мы расскажем друг другу все" (Эмили Атеф);
- —− "Музыка" (Ангела Шанелек);
- —− "Плохая жизнь" (Жуан Канижу);
- —− "Красное небо (горит)" (Кристиан Петцольд);
- —− "Манодром"(Джон Тренгов);
- —− "On the Adamant" (Николя Филибер);
- —− "Прошлые жизни" (Селин Сон);
- —− "Судзумэ закрывает двери" (Макото Синкай);
- —− "Выживание доброты" (Рольф де Хир);
- —− "Тотем" (Лила Авилес).
Победители Берлинале
Ежегодно на Берлинском кинофестивале выдается множество различных премий и наград, но самыми престижными награждаются лишь несколько кинокартин.
В 2022 году
Победителями основного конкурса и программы Encounters в 2022 стали:
● "Алькаррас", режиссер Карла Симон – "Золотой медведь";
● "Фильм писателя", режиссер Хон Сан-су – "Серебряный медведь" (гран-при жюри);
● "Огонь", режиссер Клер Дени – "Серебряный медведь" за лучшую режиссерскую работу;
● "Мантия из самоцветов", режиссер Наталья Лопес Галлардо – "Серебряный медведь" (спецприз);
● "Рабийе Курназ против Джорджа Буша", режиссер Лайла Стиллер – "Серебряный медведь" за лучший сценарий (Лайла Стиллер), "Серебряный медведь" за лучшую роль (Мельтем Каптан);
● "Раньше, сейчас и потом", режиссер Камила Андини – "Серебряный медведь" за лучшую роль второго плана (Лаура Басуки);
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● "Все будет хорошо", режиссер Ритхи Пань – "Серебряный медведь" за выдающийся художественный вклад;
● "Беспокойная", режиссер Сирил Шойблин – лучшая режиссерская работе в конкурсе Encounters;
● "До пятницы, Робинзон", режиссер Митра Фарахани – спецприз жюри конкурса Encounters.
В 2021 году
Список победителей в основных номинациях Берлинского кинофестиваля в 2021 году:
● "Безумное кино для взрослых", режиссер Раду Жуде – "Золотой медведь";
● "Колесо фортуны и фантазии", режиссер Рюсукэ Хамагути – "Серебряный медведь" (гран-при жюри);
● "Мистер Бакманн и его класс", режиссер Мария Шпет – "Серебряный медведь" (спецприз);
● "Естественный свет", режиссер Денеш Надь – "Серебряный медведь" за лучшую режиссерскую работу;
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● "Я твой мужчина", режиссер Мария Шрадер – "Серебряный медведь" за лучшую роль (Марен Эггерт);
● "Лес: я вижу тебя повсюду", режиссер Бенедек Флигауф – "Серебряный медведь" за лучшую роль второго плана (Лилла Кицлингер);
● "Вступление", режиссер Хон Сан Су – "Серебряный медведь" за лучший сценарий;
● Ибран Ассауд за монтаж "Полицейского кино" – "Серебряный медведь" за выдающийся художественный вклад;
● "Мы", режиссер Алис Диоп – главный приз программы Encounters;
● "Социальная гигиена", режиссер Дени Коте – лучшая режиссерская работа в программе Encounters;
● "Девушка и паук", режиссеры Рамон Цюрхер и Сильван Цюрхер – лучшая режиссерская работа в программе Encounters;
● "Вкус", режиссер Ле Бао – спецприз жюри программы Encounters.
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