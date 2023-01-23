https://ria.ru/20230123/festival-1846809971.html

Берлинский международный кинофестиваль объявил конкурсную программу

Берлинский международный кинофестиваль объявил конкурсную программу - РИА Новости, 23.01.2023

Берлинский международный кинофестиваль объявил конкурсную программу

Берлинский международный кинофестиваль объявил конкурсную программу. Она представлена на сайте смотра. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:35

2023-01-23T15:35

2023-01-23T15:35

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берлинский кинофестиваль

берлин (город)

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Берлинский международный кинофестиваль объявил конкурсную программу. Она представлена на сайте смотра. Всего в списке указано 18 проектов. Среди них аниме "Судзумэ закрывает двери" "Suzume" ("Судзумэ закрывает двери") Макото Синкая, режиссера ленты "Твоё имя". Также за победу поборются "Roter Himmel" ("Красное небо") Кристиана Петцольда, "Le grand chariot" ("Большая колесница") Филиппа Гарреля, "Irgendwann werden wir uns alles erzählen" ("Когда-нибудь мы расскажем друг другу все") Эмили Атеф и другие ленты. В этом году фестиваль пройдет с 16 по 26 февраля.

https://ria.ru/20230119/kino-1846037786.html

берлин (город)

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, берлинский кинофестиваль, берлин (город)