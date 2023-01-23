https://ria.ru/20230123/festival-1846809971.html
Берлинский международный кинофестиваль объявил конкурсную программу
Берлинский международный кинофестиваль объявил конкурсную программу - РИА Новости, 23.01.2023
Берлинский международный кинофестиваль объявил конкурсную программу
Берлинский международный кинофестиваль объявил конкурсную программу. Она представлена на сайте смотра. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:35
2023-01-23T15:35
2023-01-23T15:35
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берлинский кинофестиваль
берлин (город)
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Берлинский международный кинофестиваль объявил конкурсную программу. Она представлена на сайте смотра. Всего в списке указано 18 проектов. Среди них аниме "Судзумэ закрывает двери" "Suzume" ("Судзумэ закрывает двери") Макото Синкая, режиссера ленты "Твоё имя". Также за победу поборются "Roter Himmel" ("Красное небо") Кристиана Петцольда, "Le grand chariot" ("Большая колесница") Филиппа Гарреля, "Irgendwann werden wir uns alles erzählen" ("Когда-нибудь мы расскажем друг другу все") Эмили Атеф и другие ленты. В этом году фестиваль пройдет с 16 по 26 февраля.
https://ria.ru/20230119/kino-1846037786.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, берлинский кинофестиваль, берлин (город)
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Берлинский кинофестиваль, Берлин (город)
Берлинский международный кинофестиваль объявил конкурсную программу
Восемнадцать проектов попало в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля