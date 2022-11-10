https://ria.ru/20221110/royzman-1830408279.html

Суд сделал перерыв в рассмотрении иска полиции к Ройзману до 18 ноября

Суд сделал перерыв в рассмотрении иска полиции к Ройзману до 18 ноября - РИА Новости, 10.11.2022

Суд сделал перерыв в рассмотрении иска полиции к Ройзману до 18 ноября

Суд в очередной раз перенес рассмотрение иска полиции к экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, теперь на 18 ноября - из-за того, что один из ответчиков так и... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T09:30

2022-11-10T09:30

2022-11-10T09:30

кирилл серебренников

екатеринбург

россия

евгений ройзман

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Суд в очередной раз перенес рассмотрение иска полиции к экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, теперь на 18 ноября - из-за того, что один из ответчиков так и не получил корреспонденции из суда, а у другого ответчика не смог участвовать в сегодняшнем заседании его представитель, передает корреспондент РИА Новости из зала суда в четверг.В конце июля региональный главк МВД подал иск на 565 тысяч рублей за сверхурочную работу своих сотрудников и оплату их труда на несогласованной акции в Екатеринбурге 31 января 2021 года. Ответчики – Ройзман и еще четыре горожанина, которые, по мнению истца, в соцсетях призывали к участию в протестах.Ранее адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов отмечал, что речь идет именно о гражданском деле, а не о правонарушении по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), по которому суд в мае 2021 года назначил экс-мэру административный арест на девять суток. Однако юрист считает, что эти дела связаны, так как, по мнению ГУМВД, Ройзман как организатор должен компенсировать ущерб, ведь ведомство направило дополнительный состав полицейских для охраны общественного порядка.Октябрьский районный суд 16 сентября провел первое заседание по данному делу и перенес слушания на 7 октября после ходатайства защиты истребовать у полиции подтверждающие расходы бухгалтерские документы. Однако затем слушание дела опять отложили из-за того, что главное управление МВД не представило документы для соответчиков. По словам Идамжапова, тогда ведомство сослалось на то, что у них "нет бумаги и они не могут предоставить документы для всех".Также юрист в разговоре с РИА Новости заявлял, что это дело "абсурдно, ведь ущерба у главного управления МВД нет", а ведомству деньги выделяются из федерального бюджета, и они, получая их, круглосуточно исполняют обязанности, которые возложены на них законом.На заседании в четверг суд снова перенес рассмотрение дела по существу, точнее, как отметила судья, "сделали перерыв" до следующей пятницы, так как адвокат (Роман Качанов) одного из ответчиков (екатеринбуржца Кирилла Серебренникова, тезки известного режиссера) не смог присутствовать на суде, а у "ответчика нет должного юридического образования". Также второй ответчик (горожанка Виктория Райх) до сих не получил судебной корреспонденции на почте."В связи с тем, что Серебренников не обладает юридическими знаниями, нуждается в квалифицированной юридической помощи... с учетом представленных адвокатом Качановым документов суд полагает, что рассмотрение дела по существу сегодня невозможно... Также на сегодняшний день имеется сведения о том, что 7 ноября произошла неудачная попытка вручения корреспонденции ответчику Райх. Сегодня, 10 ноября, письмо находится в почтовом отделении и до сих пор ожидает ответчика. В связи с этим суд предлагает возможным сделать перерыв судебного разбирательства, поскольку перерыв не требует повторного извещения участников и дает возможность не откладывать его на дальний срок. Предлагаю в следующую пятницу, 18 ноября, на 10.00", – сказала судья Дарья Киямова.Сам Ройзман на процесс так и не пришел - его адвокат предоставил суду заявление, в котором политик выразил желание принять участие в процессе через своего представителя.

https://ria.ru/20220830/royzman-1813083725.html

https://ria.ru/20220825/diskreditatsiya-1812097467.html

https://ria.ru/20220824/royzman-1811808842.html

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кирилл серебренников, екатеринбург, россия, евгений ройзман, общество