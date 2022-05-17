https://ria.ru/20220517/kino-1788861921.html

В этот раз без вас: что покажут в Каннах, куда почти не пустят россиян

В этот раз без вас: что покажут в Каннах, куда почти не пустят россиян - РИА Новости, 17.05.2022

В этот раз без вас: что покажут в Каннах, куда почти не пустят россиян

Лазурный Берег — в ожидании знаменитостей и новых фильмов. Каннский киносмотр задает тренды, здесь звездные премьеры, пройтись по красной дорожке перед Дворцом... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T08:00

2022-05-17T08:00

2022-05-17T08:05

кристиан мунджу

том круз

баз лурман (марк лурман)

россия

украина

чайковский

кирилл серебренников

марион котийяр

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Лазурный Берег — в ожидании знаменитостей и новых фильмов. Каннский киносмотр задает тренды, здесь звездные премьеры, пройтись по красной дорожке перед Дворцом фестивалей — невероятно престижно для кинематографистов. Что в программе, какие картины доберутся до отечественного проката и о чем лента единственного российского конкурсанта — в материале РИА Новости.Премьеры и гламурНа юбилейном, 75-м фестивале на Лазурном Берегу россиян не будет. Практически.В начале марта руководство киносмотра заявило: официальных представителей страны не примут из-за ситуации на Украине, однако независимых авторов приветствуют. А буквально за неделю до начала всем российским журналистам отказали в аккредитации.Такие меры вызвали противоречивую реакцию киносообщества. Представители зарубежных СМИ и прокатных компаний посчитали это нецелесообразным и выразили недоумение. Тем более что один фильм российского режиссера допустили в Основной конкурс смотра.В итоге за "Золотую пальмовую ветвь" будут бороться 18 картин. Среди них — ленты братьев Дарденн, Хирокадзу Корээды, Клер Дени, Валерии Бруни-Тедески, Джеймса Грэя, Кристиана Мунджиу, Келли Райхардт. Долгожданные премьеры вне конкурса — "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински с Томом Крузом и байопик о короле рок-н-ролла "Элвис" База Лурмана.Жюри кинофестиваля возглавит французский актер Венсан Линдон. Вместе с ним оценивать фильмы будут британская актриса и режиссер Ребекка Холл, норвежский режиссер Йоаким Триер, шведская актриса Нуми Рапас, французский режиссер и сценарист Ладж Ли, иранский режиссер, сценарист и продюсер Асгар Фархади.Новый СеребренниковУ Кирилла Серебренникова давняя совместная история с Каннским кинофестивалем. Но весьма непростая.В конкурсной программе не раз показывали его фильмы: "Ученик", "Лето", "Петровы в гриппе". Последние два представляли без присутствия режиссера, который из-за дела "Седьмой студии" не мог выезжать из страны.Несмотря на протесты украинских кинематографистов, которые в этом году требовали не допускать к участию в фестивале проекты российских коллег, Каннский смотр все же сделал свой выбор.В Основной программе — фильм "Жена Чайковского" Серебренникова. Действие происходит в России во второй половине XIX века, а главная героиня — супруга знаменитого композитора Антонина. В центре истории — непростые отношения пары и их влияние на ментальное здоровье женщины.Картина о Чайковском — своеобразный "долгострой". Впервые о том, что Серебренников задумал фильм о композиторе, речь зашла в 2013-м. Проект предполагали выпустить к 175-летию Петра Ильича в 2015-м, но авторам это не удалось.Долгое время ходили противоречивые слухи о том, кто исполнит главную роль, — называли Евгения Миронова и зарубежных артистов. В итоге композитора сыграл Один Байрон. Кроме того, в фильме снялись Алена Михайлова, Юлия Ауг, рэпер Oxxxymiron, Филипп Авдеев, Андрей Бурковский и Александр Горчилин.Выйдет ли картина в российский прокат, пока неизвестно.Параллельно на кинорынке Серебренников представит новый проект — кадры и информацию о еще не завершенном фильме "Лимонов, баллада об Эдичке". В ленте по биографической книге Эммануэля Карьера главную роль исполнит британский актер Бен Уишоу ("Парфюмер", "Фарго"). А Елену, жену Эдуарда Лимонова, сыграет Виктория Мирошниченко ("Дылда").Что дойдет до России?Из 18 картин Основной программы интереснее всего фильмы, которые доедут до российского проката. Несмотря на временную приостановку работы голливудских студий в стране, такие ленты есть. И, что немаловажно, это долгожданные проекты с внушительным звездным составом.Один из них — новая работа "Три тысячи лет желаний" от автора франшизы "Безумный Макс" Джорджа Миллера.Главные роли в этом романтическом фэнтези исполнили частая гостья Канн Тильда Суинтон и Идрис Эльба.Алитея, героиня Суинтон — известный литературовед. В путешествии по Турции она находит сосуд с джинном, который обещает исполнить три желания в обмен на его свободу. Но Алитея знает, чем обычно заканчиваются такие истории, а потому не торопится загадывать. Даже если ее приоритет очевиден: она ищет любовь. В процессе общения джинн задается вопросом, а следует ли ему вообще выполнять просьбы Алитеи. Необычное знакомство помогает обоим посмотреть на мир по-новому.Дата выхода в российский кинопрокат будет объявлена позднее.Еще одна любопытная премьера — научно-фантастический триллер "Преступления будущего" Дэвида Кроненберга.Впрочем, правильнее назвать картину боди-хоррором. Она рассказывает о недалеком будущем, в котором у людей развился синдром ускоренной эволюции. Главный герой — художник Сол (Вигго Мортенсен) — пользуется этой способностью, устраивая перформансы с изменением собственной внешности. Ему помогает супруга Каприз (Леа Сейду).В картине также снялась Кристен Стюарт, а за саундтрек отвечал оскароносный Говард Шор.Картина "Преступления будущего" выйдет в российский прокат в сентябре 2022 года.Сатирическую комедию Рубена Эстлунда "Треугольник печали" тоже стоит ждать в наших кинотеатрах. Первый англоязычный проект шведского режиссера расскажет о проблемах классового общества.После крушения яхты герои оказываются на необитаемом острове. Среди выживших — пара супермоделей, несколько миллиардеров, капитан-марксист (Вуди Харрельсон) и уборщица. Выясняется, что только она одна умеет готовить, и тогда вся иерархия персонажей кардинально меняется.Эстлунд известен едким чувством юмора, а его предыдущие картины "Форс-мажор" и "Квадрат" признавали настоящими хитами киносмотра.Дата проката "Треугольника печали" будет объявлена позднее.В российский прокат также выйдет корейский детектив "Решение уйти" Пака Чхан Ука, режиссера фильмов "Олдбой" и "Служанка".Главный герой расследует гибель мужчины в горах. И влюбляется во вдову погибшего, хотя именно на нее указывают все улики.Дата российской премьеры еще не определена.И еще — драма "Отец и сын" с Омаром Си. Это история о Первой мировой войне и сенегальских пехотинцах — 17-летнем Тьерно, которого призвали на фронт против воли, и его отце: тот вслед отправляется на передовую, чтобы защитить сына любыми способами.Дата российского релиза намечена на осень.Кроме того, в нашем прокате ожидают французский фильм "Брат и сестра" с любимицей Канн Марион Котийяр и Мельвилем Пупо. Режиссер — Арно Деплешен.Котийяр играет знаменитую актрису Элис, а Пупо — бывшего учителя и талантливого поэта Луи. Брат с сестрой не виделись и не говорили друг с другом 20 лет. Им придется встретиться после семейной трагедии, однако связывает их скорее ненависть, чем любовь.Прокатчики планируют выпустить картину осенью.Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая.

https://ria.ru/20220513/kino-1788165952.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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