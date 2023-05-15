https://ria.ru/20230515/zhaloba-1871890689.html

Суд 30 мая рассмотрит жалобу на арест режиссера Беркович

Суд 30 мая рассмотрит жалобу на арест режиссера Беркович - РИА Новости, 15.05.2023

Суд 30 мая рассмотрит жалобу на арест режиссера Беркович

Мосгорсуд 30 мая рассмотрит апелляционные жалобы на арест режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма после... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:55

2023-05-15T14:55

2023-05-15T14:55

россия

москва

сирия

сергей бадамшин

кирилл серебренников

московский городской суд

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мосгорсуд 30 мая рассмотрит апелляционные жалобы на арест режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма после публикации читки пьесы на YouTube, сообщил РИА Новости адвокат Петрийчук Сергей Бадамшин. "Рассмотрение апелляционных жалоб на арест обеих девушек назначено на 30 мая", - рассказал собеседник агентства. В пятницу Замоскворецкий суд Москвы арестовал Петрийчук и Беркович. Им обеим предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как следует из оглашенных в суде материалов дела, оно было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой содержались призраки оправдания терроризма, идеологии террористической группировки "Исламское государство"* и джихадизма. Беркович выступила режиссером пьесы, Петрийчук - сценаристкой. Защита в первую очередь оспаривает законность самого дела - среди прочего оно основано на многостраничной "деструктологической" экспертизе. Адвокаты называют этот термин "лженаучным, не входящим в перечни существующих экспертиз". Экспертами в рамках этой работы выступили географ, филолог и социолог-психолог, являющиеся сотрудниками педагогического заведения, а не профессиональными экспертами, на что также сетовала защита. Представители обвиняемых указывают и на то, что спектакль "Финист Ясный Сокол" был исполнен в том числе благодаря гранту министерства культуры РФ, получил "Золотую маску" и другие награды, а его смысл, по оценке адвокатов и профильной прессы, был понят театральным обществом однозначно - "как осуждающий связи с радикальным исламом и преступления в этой сфере". Спектакль "Финист Ясный Сокол" Беркович поставила в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Беркович окончила мастерскую Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ в 2013 году. Также Беркович ставила спектакли в МХТ имени А. П. Чехова, "Гоголь-центре" и работала в труппе "Седьмая студия".*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230505/berkovich-1869983720.html

https://ria.ru/20230505/arest-1870071070.html

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москва

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, сирия, сергей бадамшин, кирилл серебренников, московский городской суд