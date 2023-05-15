Рейтинг@Mail.ru
Суд 30 мая рассмотрит жалобу на арест режиссера Беркович - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/zhaloba-1871890689.html
Суд 30 мая рассмотрит жалобу на арест режиссера Беркович
Суд 30 мая рассмотрит жалобу на арест режиссера Беркович - РИА Новости, 15.05.2023
Суд 30 мая рассмотрит жалобу на арест режиссера Беркович
Мосгорсуд 30 мая рассмотрит апелляционные жалобы на арест режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма после... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:55
2023-05-15T14:55
россия
москва
сирия
сергей бадамшин
кирилл серебренников
московский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мосгорсуд 30 мая рассмотрит апелляционные жалобы на арест режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма после публикации читки пьесы на YouTube, сообщил РИА Новости адвокат Петрийчук Сергей Бадамшин. "Рассмотрение апелляционных жалоб на арест обеих девушек назначено на 30 мая", - рассказал собеседник агентства. В пятницу Замоскворецкий суд Москвы арестовал Петрийчук и Беркович. Им обеим предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как следует из оглашенных в суде материалов дела, оно было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой содержались призраки оправдания терроризма, идеологии террористической группировки "Исламское государство"* и джихадизма. Беркович выступила режиссером пьесы, Петрийчук - сценаристкой. Защита в первую очередь оспаривает законность самого дела - среди прочего оно основано на многостраничной "деструктологической" экспертизе. Адвокаты называют этот термин "лженаучным, не входящим в перечни существующих экспертиз". Экспертами в рамках этой работы выступили географ, филолог и социолог-психолог, являющиеся сотрудниками педагогического заведения, а не профессиональными экспертами, на что также сетовала защита. Представители обвиняемых указывают и на то, что спектакль "Финист Ясный Сокол" был исполнен в том числе благодаря гранту министерства культуры РФ, получил "Золотую маску" и другие награды, а его смысл, по оценке адвокатов и профильной прессы, был понят театральным обществом однозначно - "как осуждающий связи с радикальным исламом и преступления в этой сфере". Спектакль "Финист Ясный Сокол" Беркович поставила в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Беркович окончила мастерскую Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ в 2013 году. Также Беркович ставила спектакли в МХТ имени А. П. Чехова, "Гоголь-центре" и работала в труппе "Седьмая студия".*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230505/berkovich-1869983720.html
https://ria.ru/20230505/arest-1870071070.html
россия
москва
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, сирия, сергей бадамшин, кирилл серебренников, московский городской суд
Россия, Москва, Сирия, Сергей Бадамшин, Кирилл Серебренников, Московский городской суд
Суд 30 мая рассмотрит жалобу на арест режиссера Беркович

Мосгорсуд 30 мая рассмотрит жалобы на арест режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мосгорсуд 30 мая рассмотрит апелляционные жалобы на арест режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма после публикации читки пьесы на YouTube, сообщил РИА Новости адвокат Петрийчук Сергей Бадамшин.
"Рассмотрение апелляционных жалоб на арест обеих девушек назначено на 30 мая", - рассказал собеседник агентства.
Режиссер Евгения Беркович - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Режиссер Беркович не признала вину в оправдании терроризма
5 мая, 17:09
В пятницу Замоскворецкий суд Москвы арестовал Петрийчук и Беркович. Им обеим предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
Как следует из оглашенных в суде материалов дела, оно было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой содержались призраки оправдания терроризма, идеологии террористической группировки "Исламское государство"* и джихадизма. Беркович выступила режиссером пьесы, Петрийчук - сценаристкой.
Защита в первую очередь оспаривает законность самого дела - среди прочего оно основано на многостраничной "деструктологической" экспертизе. Адвокаты называют этот термин "лженаучным, не входящим в перечни существующих экспертиз". Экспертами в рамках этой работы выступили географ, филолог и социолог-психолог, являющиеся сотрудниками педагогического заведения, а не профессиональными экспертами, на что также сетовала защита.
Представители обвиняемых указывают и на то, что спектакль "Финист Ясный Сокол" был исполнен в том числе благодаря гранту министерства культуры РФ, получил "Золотую маску" и другие награды, а его смысл, по оценке адвокатов и профильной прессы, был понят театральным обществом однозначно - "как осуждающий связи с радикальным исламом и преступления в этой сфере".
Спектакль "Финист Ясный Сокол" Беркович поставила в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию.
Беркович окончила мастерскую Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ в 2013 году. Также Беркович ставила спектакли в МХТ имени А. П. Чехова, "Гоголь-центре" и работала в труппе "Седьмая студия".
*Запрещенная в России террористическая организация
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Суд арестовал драматурга Петрийчук по делу об оправдании терроризма
5 мая, 21:15
 
РоссияМоскваСирияСергей БадамшинКирилл СеребренниковМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала