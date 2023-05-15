https://ria.ru/20230515/zhaloba-1871890689.html
Суд 30 мая рассмотрит жалобу на арест режиссера Беркович
Суд 30 мая рассмотрит жалобу на арест режиссера Беркович - РИА Новости, 15.05.2023
Суд 30 мая рассмотрит жалобу на арест режиссера Беркович
Мосгорсуд 30 мая рассмотрит апелляционные жалобы на арест режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма после... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:55
2023-05-15T14:55
2023-05-15T14:55
россия
москва
сирия
сергей бадамшин
кирилл серебренников
московский городской суд
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мосгорсуд 30 мая рассмотрит апелляционные жалобы на арест режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма после публикации читки пьесы на YouTube, сообщил РИА Новости адвокат Петрийчук Сергей Бадамшин. "Рассмотрение апелляционных жалоб на арест обеих девушек назначено на 30 мая", - рассказал собеседник агентства. В пятницу Замоскворецкий суд Москвы арестовал Петрийчук и Беркович. Им обеим предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Как следует из оглашенных в суде материалов дела, оно было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой содержались призраки оправдания терроризма, идеологии террористической группировки "Исламское государство"* и джихадизма. Беркович выступила режиссером пьесы, Петрийчук - сценаристкой. Защита в первую очередь оспаривает законность самого дела - среди прочего оно основано на многостраничной "деструктологической" экспертизе. Адвокаты называют этот термин "лженаучным, не входящим в перечни существующих экспертиз". Экспертами в рамках этой работы выступили географ, филолог и социолог-психолог, являющиеся сотрудниками педагогического заведения, а не профессиональными экспертами, на что также сетовала защита. Представители обвиняемых указывают и на то, что спектакль "Финист Ясный Сокол" был исполнен в том числе благодаря гранту министерства культуры РФ, получил "Золотую маску" и другие награды, а его смысл, по оценке адвокатов и профильной прессы, был понят театральным обществом однозначно - "как осуждающий связи с радикальным исламом и преступления в этой сфере". Спектакль "Финист Ясный Сокол" Беркович поставила в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Беркович окончила мастерскую Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ в 2013 году. Также Беркович ставила спектакли в МХТ имени А. П. Чехова, "Гоголь-центре" и работала в труппе "Седьмая студия".*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230505/berkovich-1869983720.html
https://ria.ru/20230505/arest-1870071070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сирия, сергей бадамшин, кирилл серебренников, московский городской суд
Россия, Москва, Сирия, Сергей Бадамшин, Кирилл Серебренников, Московский городской суд
Суд 30 мая рассмотрит жалобу на арест режиссера Беркович
Мосгорсуд 30 мая рассмотрит жалобы на арест режиссера Беркович и драматурга Петрийчук
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мосгорсуд 30 мая рассмотрит апелляционные жалобы на арест режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма после публикации читки пьесы на YouTube, сообщил РИА Новости адвокат Петрийчук Сергей Бадамшин.
"Рассмотрение апелляционных жалоб на арест обеих девушек назначено на 30 мая", - рассказал собеседник агентства.
Режиссер Беркович не признала вину в оправдании терроризма
В пятницу Замоскворецкий суд Москвы
арестовал Петрийчук и Беркович. Им обеим предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ
(оправдание терроризма с использованием интернета). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
Как следует из оглашенных в суде материалов дела, оно было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой содержались призраки оправдания терроризма, идеологии террористической группировки "Исламское государство"* и джихадизма. Беркович выступила режиссером пьесы, Петрийчук - сценаристкой.
Защита в первую очередь оспаривает законность самого дела - среди прочего оно основано на многостраничной "деструктологической" экспертизе. Адвокаты называют этот термин "лженаучным, не входящим в перечни существующих экспертиз". Экспертами в рамках этой работы выступили географ, филолог и социолог-психолог, являющиеся сотрудниками педагогического заведения, а не профессиональными экспертами, на что также сетовала защита.
Представители обвиняемых указывают и на то, что спектакль "Финист Ясный Сокол" был исполнен в том числе благодаря гранту министерства культуры РФ, получил "Золотую маску" и другие награды, а его смысл, по оценке адвокатов и профильной прессы, был понят театральным обществом однозначно - "как осуждающий связи с радикальным исламом и преступления в этой сфере".
Спектакль "Финист Ясный Сокол" Беркович поставила в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию
.
Беркович окончила мастерскую Кирилла Серебренникова
в Школе-студии МХАТ в 2013 году. Также Беркович ставила спектакли в МХТ имени А. П. Чехова, "Гоголь-центре
" и работала в труппе "Седьмая студия
".
*Запрещенная в России террористическая организация
Суд арестовал драматурга Петрийчук по делу об оправдании терроризма