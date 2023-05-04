https://ria.ru/20230504/berkovich-1869797522.html

Сестра режиссера Беркович сообщила о ее задержании

Сестра режиссера Беркович сообщила о ее задержании - РИА Новости, 05.05.2023

Сестра режиссера Беркович сообщила о ее задержании

Театральный режиссер Евгения Беркович задержана как подозреваемая по уголовному делу, сообщила РИА Новости ее сестра Мария Беркович. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-04T23:47

2023-05-04T23:47

2023-05-05T00:33

происшествия

москва

санкт-петербург

сирия

гоголь-центр

кирилл серебренников

седьмая студия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Театральный режиссер Евгения Беркович задержана как подозреваемая по уголовному делу, сообщила РИА Новости ее сестра Мария Беркович.Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости в четверг, что против Беркович в Москве возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. До этого мать режиссера Елена Эфрос сообщила, что в ее квартиру в Петербурге пришли с обыском в рамках возбужденного в отношении дочери дела об оправдании терроризма. По словам женщины, дело завели из-за спектакля "Финист Ясный Сокол".Этот спектакль Беркович поставила в Москве по пьесе Светланы Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Как писала газета "Коммерсант", Петрийчук вместе с Беркович доставили на допрос.Беркович окончила мастерскую Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ в 2013 году. Также Беркович ставила спектакли в МХТ имени А. П. Чехова, "Гоголь-центре" и работала в труппе "Седьмая студия".

https://ria.ru/20230503/panin-1869479989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, санкт-петербург, сирия, гоголь-центр, кирилл серебренников, седьмая студия