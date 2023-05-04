https://ria.ru/20230504/berkovich-1869797522.html
Сестра режиссера Беркович сообщила о ее задержании
Сестра режиссера Беркович сообщила о ее задержании - РИА Новости, 05.05.2023
Сестра режиссера Беркович сообщила о ее задержании
Театральный режиссер Евгения Беркович задержана как подозреваемая по уголовному делу, сообщила РИА Новости ее сестра Мария Беркович. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-04T23:47
2023-05-04T23:47
2023-05-05T00:33
происшествия
москва
санкт-петербург
сирия
гоголь-центр
кирилл серебренников
седьмая студия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Театральный режиссер Евгения Беркович задержана как подозреваемая по уголовному делу, сообщила РИА Новости ее сестра Мария Беркович.Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости в четверг, что против Беркович в Москве возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. До этого мать режиссера Елена Эфрос сообщила, что в ее квартиру в Петербурге пришли с обыском в рамках возбужденного в отношении дочери дела об оправдании терроризма. По словам женщины, дело завели из-за спектакля "Финист Ясный Сокол".Этот спектакль Беркович поставила в Москве по пьесе Светланы Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Как писала газета "Коммерсант", Петрийчук вместе с Беркович доставили на допрос.Беркович окончила мастерскую Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ в 2013 году. Также Беркович ставила спектакли в МХТ имени А. П. Чехова, "Гоголь-центре" и работала в труппе "Седьмая студия".
https://ria.ru/20230503/panin-1869479989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, санкт-петербург, сирия, гоголь-центр, кирилл серебренников, седьмая студия
Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Сирия, Гоголь-центр, Кирилл Серебренников, Седьмая студия
Сестра режиссера Беркович сообщила о ее задержании
Сестра режиссера Беркович сообщила о ее задержании как подозреваемой по уголовному делу