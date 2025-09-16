Фигурант дела "Седьмой студии" добился возврата изъятых при обыске денег

https://ria.ru/20250916/obysk-2042199033.html

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Фигурант дела "Седьмой студии" Юрий Итин через суд добился возврата изъятых у него при обыске денег, но без процентов, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно документам, еще во время следствия по делу в 2017 году у него дома провели обыск и изъяли доллары и евро, а также украшения с бриллиантами марки "Тиффани", а в рабочем кабинете нашли рубли. После оглашения приговора и оплаты штрафа арест с денег был снят. Тогда Итин обратился в СК с просьбой вернуть ему деньги, но там запросили решение суда. Он обратился в суд, потребовав помимо возврата еще проценты за пользование его деньгами. Суд обязал СК вернуть деньги, а апелляция еще и обязала ведомство компенсировать ему расходы на представителя в этом споре. Однако суды двух инстанций не нашли оснований для взыскания процентов. "Суд не находит оснований для взыскания с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами, поскольку между сторонами отсутствовали какие-либо денежные обязательства, ответчиком неправомерного удержание денежных средств не производилось, так как денежные средства были изъяты в ходе производства обыска в жилище в рамках расследования уголовного дела, пользование ответчиком денежными средствами, изъятыми у Итина, не осуществлялось", - сказано в материалах дела. Мещанский суд Москвы в 2020 году приговорил режиссера Кирилла Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского*и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба - 129 миллионов рублей, которые, как решил суд, были похищены из средств, выделенных "Седьмой студии" на реализацию проекта "Платформа".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

