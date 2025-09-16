https://ria.ru/20250916/obysk-2042199033.html
Фигурант дела "Седьмой студии" добился возврата изъятых при обыске денег
седьмая студия
алексей малобродский
юрий итин
москва
кирилл серебренников
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Фигурант дела "Седьмой студии" Юрий Итин через суд добился возврата изъятых у него при обыске денег, но без процентов, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно документам, еще во время следствия по делу в 2017 году у него дома провели обыск и изъяли доллары и евро, а также украшения с бриллиантами марки "Тиффани", а в рабочем кабинете нашли рубли. После оглашения приговора и оплаты штрафа арест с денег был снят. Тогда Итин обратился в СК с просьбой вернуть ему деньги, но там запросили решение суда. Он обратился в суд, потребовав помимо возврата еще проценты за пользование его деньгами. Суд обязал СК вернуть деньги, а апелляция еще и обязала ведомство компенсировать ему расходы на представителя в этом споре. Однако суды двух инстанций не нашли оснований для взыскания процентов. "Суд не находит оснований для взыскания с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами, поскольку между сторонами отсутствовали какие-либо денежные обязательства, ответчиком неправомерного удержание денежных средств не производилось, так как денежные средства были изъяты в ходе производства обыска в жилище в рамках расследования уголовного дела, пользование ответчиком денежными средствами, изъятыми у Итина, не осуществлялось", - сказано в материалах дела. Мещанский суд Москвы в 2020 году приговорил режиссера Кирилла Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского*и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба - 129 миллионов рублей, которые, как решил суд, были похищены из средств, выделенных "Седьмой студии" на реализацию проекта "Платформа".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
седьмая студия, алексей малобродский, юрий итин, москва, кирилл серебренников, следственный комитет россии (ск рф)
Седьмая студия, Алексей Малобродский, Юрий Итин, Москва, Кирилл Серебренников, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Фигурант дела "Седьмой студии" Юрий Итин через суд добился возврата изъятых у него при обыске денег, но без процентов, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам, еще во время следствия по делу в 2017 году у него дома провели обыск и изъяли доллары и евро, а также украшения с бриллиантами марки "Тиффани", а в рабочем кабинете нашли рубли. После оглашения приговора и оплаты штрафа арест с денег был снят.
Тогда Итин
обратился в СК
с просьбой вернуть ему деньги, но там запросили решение суда. Он обратился в суд, потребовав помимо возврата еще проценты за пользование его деньгами.
Суд обязал СК вернуть деньги, а апелляция еще и обязала ведомство компенсировать ему расходы на представителя в этом споре. Однако суды двух инстанций не нашли оснований для взыскания процентов.
"Суд не находит оснований для взыскания с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами, поскольку между сторонами отсутствовали какие-либо денежные обязательства, ответчиком неправомерного удержание денежных средств не производилось, так как денежные средства были изъяты в ходе производства обыска в жилище в рамках расследования уголовного дела, пользование ответчиком денежными средствами, изъятыми у Итина, не осуществлялось", - сказано в материалах дела.
Мещанский суд Москвы
в 2020 году приговорил режиссера Кирилла Серебренникова
, продюсера Алексея Малобродского
*и бывшего гендиректора "Седьмой студии
" Юрия Итина к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба - 129 миллионов рублей, которые, как решил суд, были похищены из средств, выделенных "Седьмой студии" на реализацию проекта "Платформа".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России