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В Париже объявили конкурсную программу 78-го Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 10.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:57 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/kanny-2010471744.html
В Париже объявили конкурсную программу 78-го Каннского кинофестиваля
В Париже объявили конкурсную программу 78-го Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 10.04.2025
В Париже объявили конкурсную программу 78-го Каннского кинофестиваля
На фестивале в Каннах покажут, в том числе, фильмы Уэса Андерсона, Седрика Клапиша и новый фильм Кирилла Серебренникова, сообщил директор конкурса Тьерри Фремо. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T13:57:00+03:00
2025-04-10T13:57:00+03:00
культура
париж
канны
уэс андерсон
кирилл серебренников
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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. На фестивале в Каннах покажут, в том числе, фильмы Уэса Андерсона, Седрика Клапиша и новый фильм Кирилла Серебренникова, сообщил директор конкурса Тьерри Фремо. В четверг на пресс-конференции в Париже традиционно была объявлена программа официального конкурса фестиваля. Уэс Андерсон покажет шпионскую комедию "Финикийская схема". Режиссёр Ари Астер поборется за главный приз фестиваля с хоррором "Эддингтон", где снялись Хоакин Феникс и Эмма Стоун. Датский режиссёр Йоаким Триер покажет свой фильм "Сентиментальная ценность" с Эль Фаннинг в главной роли. Французский режиссёр Седрик Клапиш попал в основной конкурс с лентой "Наступление будущего". Российский режиссёр Кирилл Серебренников представит картину "Исчезновение Йозефа Менгеле " об истории жизни преступного нацистского врача. Всего жюри отобрало 20 картин, посмотрев более 2900 фильмов. Председателем жюри будет французская актриса Жюльет Бинош. В киносмотре также будут участвовать множество американских актеров. Почетную Золотую пальмовую ветвь вручат американскому актёру Роберту де Ниро. Том Круз вне конкурса представит новый фильм "Миссия невыполнима: Финальная расплата". Актриса Скарлетт Йоханссон в параллельном конкурсе представит свой первый фильм "Великая Элеонора", где она выступила режиссёром. 78-ой Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу с 13 по 24 мая.
https://ria.ru/20240526/kinofestival-1948413913.html
https://ria.ru/20250309/akter-2003862447.html
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париж, канны, уэс андерсон, кирилл серебренников, хоакин феникс
Культура, Париж, Канны, Уэс Андерсон, Кирилл Серебренников, Хоакин Феникс
В Париже объявили конкурсную программу 78-го Каннского кинофестиваля

В четверг в Париже объявили конкурсную программу 78-го Каннского кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк"Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля
Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля. Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. На фестивале в Каннах покажут, в том числе, фильмы Уэса Андерсона, Седрика Клапиша и новый фильм Кирилла Серебренникова, сообщил директор конкурса Тьерри Фремо.
В четверг на пресс-конференции в Париже традиционно была объявлена программа официального конкурса фестиваля.
Немецкая модель Лена Герке прибыла на церемонию закрытия 77-го Каннского кинофестиваля в Каннах - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Церемония закрытия Каннского кинофестиваля
26 мая 2024, 12:54
Уэс Андерсон покажет шпионскую комедию "Финикийская схема". Режиссёр Ари Астер поборется за главный приз фестиваля с хоррором "Эддингтон", где снялись Хоакин Феникс и Эмма Стоун. Датский режиссёр Йоаким Триер покажет свой фильм "Сентиментальная ценность" с Эль Фаннинг в главной роли. Французский режиссёр Седрик Клапиш попал в основной конкурс с лентой "Наступление будущего". Российский режиссёр Кирилл Серебренников представит картину "Исчезновение Йозефа Менгеле " об истории жизни преступного нацистского врача.
Всего жюри отобрало 20 картин, посмотрев более 2900 фильмов.
Председателем жюри будет французская актриса Жюльет Бинош. В киносмотре также будут участвовать множество американских актеров. Почетную Золотую пальмовую ветвь вручат американскому актёру Роберту де Ниро.
Том Круз вне конкурса представит новый фильм "Миссия невыполнима: Финальная расплата".
Актриса Скарлетт Йоханссон в параллельном конкурсе представит свой первый фильм "Великая Элеонора", где она выступила режиссёром.
78-ой Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу с 13 по 24 мая.
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КультураПарижКанныУэс АндерсонКирилл СеребренниковХоакин Феникс
 
 
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