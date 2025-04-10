https://ria.ru/20250410/kanny-2010471744.html

В Париже объявили конкурсную программу 78-го Каннского кинофестиваля

В Париже объявили конкурсную программу 78-го Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 10.04.2025

В Париже объявили конкурсную программу 78-го Каннского кинофестиваля

На фестивале в Каннах покажут, в том числе, фильмы Уэса Андерсона, Седрика Клапиша и новый фильм Кирилла Серебренникова, сообщил директор конкурса Тьерри Фремо. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T13:57:00+03:00

2025-04-10T13:57:00+03:00

2025-04-10T13:57:00+03:00

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париж

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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. На фестивале в Каннах покажут, в том числе, фильмы Уэса Андерсона, Седрика Клапиша и новый фильм Кирилла Серебренникова, сообщил директор конкурса Тьерри Фремо. В четверг на пресс-конференции в Париже традиционно была объявлена программа официального конкурса фестиваля. Уэс Андерсон покажет шпионскую комедию "Финикийская схема". Режиссёр Ари Астер поборется за главный приз фестиваля с хоррором "Эддингтон", где снялись Хоакин Феникс и Эмма Стоун. Датский режиссёр Йоаким Триер покажет свой фильм "Сентиментальная ценность" с Эль Фаннинг в главной роли. Французский режиссёр Седрик Клапиш попал в основной конкурс с лентой "Наступление будущего". Российский режиссёр Кирилл Серебренников представит картину "Исчезновение Йозефа Менгеле " об истории жизни преступного нацистского врача. Всего жюри отобрало 20 картин, посмотрев более 2900 фильмов. Председателем жюри будет французская актриса Жюльет Бинош. В киносмотре также будут участвовать множество американских актеров. Почетную Золотую пальмовую ветвь вручат американскому актёру Роберту де Ниро. Том Круз вне конкурса представит новый фильм "Миссия невыполнима: Финальная расплата". Актриса Скарлетт Йоханссон в параллельном конкурсе представит свой первый фильм "Великая Элеонора", где она выступила режиссёром. 78-ой Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу с 13 по 24 мая.

https://ria.ru/20240526/kinofestival-1948413913.html

https://ria.ru/20250309/akter-2003862447.html

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париж, канны, уэс андерсон, кирилл серебренников, хоакин феникс