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В Большом театре отреагировали на слухи о снятии балета Серебренникова - РИА Новости, 16.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220516/nureyev-1788796181.html
В Большом театре отреагировали на слухи о снятии балета Серебренникова
В Большом театре отреагировали на слухи о снятии балета Серебренникова - РИА Новости, 16.05.2022
В Большом театре отреагировали на слухи о снятии балета Серебренникова
Приказа о снятии с репертуара спектакля "Нуреев" Кирилла Серебренникова в Большом театре не было, заявили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:48
2022-05-16T15:48
культура
новости культуры
рудольф нуреев
кирилл серебренников
театр
большой театр
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Приказа о снятии с репертуара спектакля "Нуреев" Кирилла Серебренникова в Большом театре не было, заявили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что якобы художественный совет Большого принял решение отказаться от показа спектакля.Балет "Нуреев" посвящен легендарному артисту балета, "невозвращенцу" Рудольфу Нурееву. Премьера состоялась 17 декабря 2017 года. Спектакль получил премию "Золотая маска" в номинации "Балет/Спектакль" в 2019 году.
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новости культуры, рудольф нуреев, кирилл серебренников, театр, большой театр
15:48 16.05.2022
 
В Большом театре отреагировали на слухи о снятии балета Серебренникова

В Большом театре отреагировали на слухи о снятии балета "Нуреев" Кирилла Серебренникова

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗрительный зал основной сцены Государственного академического Большого театра России
Зрительный зал основной сцены Государственного академического Большого театра России - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Приказа о снятии с репертуара спектакля "Нуреев" Кирилла Серебренникова в Большом театре не было, заявили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.
"У нас нет такой структуры, как худсовет. И приказа по театру о снятии с репертуара спектакля "Нуреев" нет", — сказал представитель пресс-службы.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что якобы художественный совет Большого принял решение отказаться от показа спектакля.
Балет "Нуреев" посвящен легендарному артисту балета, "невозвращенцу" Рудольфу Нурееву. Премьера состоялась 17 декабря 2017 года. Спектакль получил премию "Золотая маска" в номинации "Балет/Спектакль" в 2019 году.
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