https://ria.ru/20220516/nureyev-1788796181.html

В Большом театре отреагировали на слухи о снятии балета Серебренникова

В Большом театре отреагировали на слухи о снятии балета Серебренникова - РИА Новости, 16.05.2022

В Большом театре отреагировали на слухи о снятии балета Серебренникова

Приказа о снятии с репертуара спектакля "Нуреев" Кирилла Серебренникова в Большом театре не было, заявили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:48

2022-05-16T15:48

2022-05-16T15:48

культура

новости культуры

рудольф нуреев

кирилл серебренников

театр

большой театр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775888963_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_a3f68e3f2c0b1c068e03bb43b1ea7a8a.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Приказа о снятии с репертуара спектакля "Нуреев" Кирилла Серебренникова в Большом театре не было, заявили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что якобы художественный совет Большого принял решение отказаться от показа спектакля.Балет "Нуреев" посвящен легендарному артисту балета, "невозвращенцу" Рудольфу Нурееву. Премьера состоялась 17 декабря 2017 года. Спектакль получил премию "Золотая маска" в номинации "Балет/Спектакль" в 2019 году.

https://ria.ru/20220513/spektakl-1788348173.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, рудольф нуреев, кирилл серебренников, театр, большой театр