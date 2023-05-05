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Суд арестовал драматурга Петрийчук по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 05.05.2023
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21:15 05.05.2023 (обновлено: 21:24 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/arest-1870071070.html
Суд арестовал драматурга Петрийчук по делу об оправдании терроризма
Суд арестовал драматурга Петрийчук по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 05.05.2023
Суд арестовал драматурга Петрийчук по делу об оправдании терроризма
Замоскворецкий суд Москвы на два месяца арестовал драматурга Светлану Петрийчук по обвинению в оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T21:15
2023-05-05T21:24
россия
происшествия
москва
томская область
андрей звягинцев
сергей бадамшин
константин райкин
исламское государство
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы на два месяца арестовал драматурга Светлану Петрийчук по обвинению в оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: ходатайство следствия - удовлетворить, избрать в отношении Петрийчук меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 4 июля", - огласила решение судья Наталья Чепрасова.Ранее суд арестовал другую фигурантку этого дела - Евгению Беркович. Им обеим предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.Как следует из оглашенных в суде материалов дела, оно было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой содержались призраки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* и джихадизма. Беркович выступила режиссером пьесы, Петрийчук - сценаристской.Защита в первую очередь оспаривает законность самого дела - среди прочего оно основано на многостраничной "деструктологической" экспертизе. Адвокаты называют этот термин "лженаучным, не входящим в перечни существующих экспертиз". Экспертами в рамках этой работы выступили географ, филолог и социолог-психолог, являющиеся сотрудниками педагогического заведения, а не профессиональными экспертами, на что также сетовала защита.Представители обвиняемых указывают и на то, что спектакль "Финист Ясный Сокол" был исполнен в том числе благодаря гранту министерства культуры РФ, получил "Золотую маску" и другие награды, а его смысл, по оценке адвокатов и профильной прессы, был понят театральным обществом однозначно - "как осуждающий связи с радикальным исламом и преступления в этой сфере".Как рассказал журналистам адвокат Петрийчук Сергей Бадамшин, постановку даже показывали в воспитательной колонии №2 УФСИН России по Томской области, администрация учреждения похвалила пьесу за поднятую тему – "пропаганду в молодежной среде экстремизма и терроризма".За обеих фигуранток готовы были поручиться многие известные общественные деятели, среди которых Андрей Звягинцев, Константин Райкин, Олег Меньшиков, Адольф Шапиро, Максим Виторган, Ксения Собчак и другие. Тем не менее, по мнению следователя, вне стражи Петрийчук и Беркович могут скрыться от правосудия, продолжить заниматься преступной деятельностью и "создать ложные доказательства своей невиновности". Защита опровергала данные сведения, называла их безосновательными и настаивала на более мягкой мере пресечения.Спектакль "Финист Ясный Сокол" Беркович поставила в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию.Беркович окончила мастерскую Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ в 2013 году. Также Беркович ставила спектакли в МХТ имени А. П. Чехова, "Гоголь-центре" и работала в труппе "Седьмая студия".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230505/berkovich-1870031787.html
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россия, происшествия, москва, томская область, андрей звягинцев, сергей бадамшин, константин райкин, исламское государство, гоголь-центр
Россия, Происшествия, Москва, Томская область, Андрей Звягинцев, Сергей Бадамшин, Константин Райкин, Исламское государство, Гоголь-центр
Суд арестовал драматурга Петрийчук по делу об оправдании терроризма

Суд арестовал драматурга Петрийчук по делу об оправдании терроризма

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы на два месяца арестовал драматурга Светлану Петрийчук по обвинению в оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия - удовлетворить, избрать в отношении Петрийчук меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 4 июля", - огласила решение судья Наталья Чепрасова.
Режиссер Евгения Беркович - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Защита режиссера Беркович обжалует арест
Вчера, 18:35
Ранее суд арестовал другую фигурантку этого дела - Евгению Беркович. Им обеим предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
Как следует из оглашенных в суде материалов дела, оно было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой содержались призраки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* и джихадизма. Беркович выступила режиссером пьесы, Петрийчук - сценаристской.
Защита в первую очередь оспаривает законность самого дела - среди прочего оно основано на многостраничной "деструктологической" экспертизе. Адвокаты называют этот термин "лженаучным, не входящим в перечни существующих экспертиз". Экспертами в рамках этой работы выступили географ, филолог и социолог-психолог, являющиеся сотрудниками педагогического заведения, а не профессиональными экспертами, на что также сетовала защита.
Представители обвиняемых указывают и на то, что спектакль "Финист Ясный Сокол" был исполнен в том числе благодаря гранту министерства культуры РФ, получил "Золотую маску" и другие награды, а его смысл, по оценке адвокатов и профильной прессы, был понят театральным обществом однозначно - "как осуждающий связи с радикальным исламом и преступления в этой сфере".
Как рассказал журналистам адвокат Петрийчук Сергей Бадамшин, постановку даже показывали в воспитательной колонии №2 УФСИН России по Томской области, администрация учреждения похвалила пьесу за поднятую тему – "пропаганду в молодежной среде экстремизма и терроризма".
За обеих фигуранток готовы были поручиться многие известные общественные деятели, среди которых Андрей Звягинцев, Константин Райкин, Олег Меньшиков, Адольф Шапиро, Максим Виторган, Ксения Собчак и другие. Тем не менее, по мнению следователя, вне стражи Петрийчук и Беркович могут скрыться от правосудия, продолжить заниматься преступной деятельностью и "создать ложные доказательства своей невиновности". Защита опровергала данные сведения, называла их безосновательными и настаивала на более мягкой мере пресечения.
Спектакль "Финист Ясный Сокол" Беркович поставила в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию.
Беркович окончила мастерскую Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ в 2013 году. Также Беркович ставила спектакли в МХТ имени А. П. Чехова, "Гоголь-центре" и работала в труппе "Седьмая студия".
* Запрещенная в России террористическая организация.
Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области, участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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РоссияПроисшествияМоскваТомская областьАндрей ЗвягинцевСергей БадамшинКонстантин РайкинИсламское государствоГоголь-центр
 
 
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