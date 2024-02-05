https://ria.ru/20240205/fedyarov-1925531953.html

СК попросил отправить юриста Федярова под домашний арест

СК попросил отправить юриста Федярова под домашний арест - РИА Новости, 05.02.2024

СК попросил отправить юриста Федярова под домашний арест

Следствие просит отправить под домашний арест юриста Алексея Федярова за посредничество во взяточничестве, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T17:54

2024-02-05T17:54

2024-02-05T17:55

происшествия

москва

россия

кирилл серебренников

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Следствие просит отправить под домашний арест юриста Алексея Федярова за посредничество во взяточничестве, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы. "В суде зарегистрировано ходатайство следствия об избрании в отношении Федярова А.В. меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в суде. Там добавили, что юристу меняется часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), санкция которой составляет до 12 лет лишения свободы. Федяров является основателем консалтинговой группы "Статус". Как указано на сайте организации, с 1996 по 2007 год он работал в органах прокуратуры, а затем ушел в бизнес. Известно, что Федяров приезжал защищать режиссера Кирилла Серебренникова во время обыска по делу "Седьмой студии", но затем тот сменил защитника. В СМИ он упоминается как юрист фонда "Русь сидящая"* (признан НКО-иноагентом).* НКО, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240112/arestovan-1920939807.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, кирилл серебренников, следственный комитет россии (ск рф)