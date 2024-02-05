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СК попросил отправить юриста Федярова под домашний арест - РИА Новости, 05.02.2024
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17:54 05.02.2024 (обновлено: 17:55 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/fedyarov-1925531953.html
СК попросил отправить юриста Федярова под домашний арест
СК попросил отправить юриста Федярова под домашний арест - РИА Новости, 05.02.2024
СК попросил отправить юриста Федярова под домашний арест
Следствие просит отправить под домашний арест юриста Алексея Федярова за посредничество во взяточничестве, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:54
2024-02-05T17:55
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Следствие просит отправить под домашний арест юриста Алексея Федярова за посредничество во взяточничестве, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы. "В суде зарегистрировано ходатайство следствия об избрании в отношении Федярова А.В. меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в суде. Там добавили, что юристу меняется часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), санкция которой составляет до 12 лет лишения свободы. Федяров является основателем консалтинговой группы "Статус". Как указано на сайте организации, с 1996 по 2007 год он работал в органах прокуратуры, а затем ушел в бизнес. Известно, что Федяров приезжал защищать режиссера Кирилла Серебренникова во время обыска по делу "Седьмой студии", но затем тот сменил защитника. В СМИ он упоминается как юрист фонда "Русь сидящая"* (признан НКО-иноагентом).* НКО, выполняющее функции иноагента в России.
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происшествия, москва, россия, кирилл серебренников, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Кирилл Серебренников, Следственный комитет России (СК РФ)
СК попросил отправить юриста Федярова под домашний арест

СК попросил суд в Москве отправить юриста Федярова под домашний арест

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Следствие просит отправить под домашний арест юриста Алексея Федярова за посредничество во взяточничестве, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы.
"В суде зарегистрировано ходатайство следствия об избрании в отношении Федярова А.В. меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в суде.
Там добавили, что юристу меняется часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), санкция которой составляет до 12 лет лишения свободы.
Федяров является основателем консалтинговой группы "Статус". Как указано на сайте организации, с 1996 по 2007 год он работал в органах прокуратуры, а затем ушел в бизнес. Известно, что Федяров приезжал защищать режиссера Кирилла Серебренникова во время обыска по делу "Седьмой студии", но затем тот сменил защитника.
В СМИ он упоминается как юрист фонда "Русь сидящая"* (признан НКО-иноагентом).
* НКО, выполняющее функции иноагента в России.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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ПроисшествияМоскваРоссияКирилл СеребренниковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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