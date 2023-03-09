https://ria.ru/20230309/aktery-1855735367.html

Убежали и растворились: как живут российские актеры за границей

Убежали и растворились: как живут российские актеры за границей - РИА Новости, 09.03.2023

Убежали и растворились: как живут российские актеры за границей

В прошлом году страну покинули известные актеры и деятели культуры — из-за специальной военной операции. Как сложилась их судьба за рубежом — в материале РИА... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T08:00

2023-03-09T08:00

2023-03-09T08:13

культура

россия

франция

европа

чулпан хаматова

рената литвинова

кирилл серебренников

гоголь-центр

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Елена Короткова. В прошлом году страну покинули известные актеры и деятели культуры — из-за специальной военной операции. Как сложилась их судьба за рубежом — в материале РИА Новости.Чулпан Хаматова: провал спектакля в ЛатвииНародная артистка России уволилась из "Современника" в марте 2022-го и уехала в Латвию. Ее приняли хорошо: в ноябре она стала лауреатом местной премии театральных работников "Ночь лицедеев" в номинации "Актриса года".В интервью Хаматова подчеркивала, что не относилась "серьезно к своему званию" в России и не знает, что оно дает.Но не обошлось и без сложностей. В конце года сообщили, что актриса собирается принять участие в спектакле Нового Рижского театра — "Gogolis. Nature Morte" по "Старосветским помещикам" Гоголя. Режиссер — Улдис Тиронс. Хаматова учила роль на русском, латышском и украинском.Однако премьеру отменили. Тиронс объяснил, что "долго оттачивал с артистами мизансцены и детали, но в итоге общая картина была потеряна"."Творческая неудача (Radoša neveiksme). В театре (как и в жизни) такое бывает", — уточнили в театре.Нет больше и плотного съемочного графика. Режиссеры делать предложения не спешат. Планирует ли Чулпан возвращаться в Россию, неизвестно, однако в Европе ее карьера развивается, безусловно, не так успешно, как на родине.Рената Литвинова: из актрисы в промоутерыАртистка уехала из страны в конце февраля 2022-го, не предупредив об этом руководство МХТ. Спектакли и гастроли с ее участием отменили.Литвинова, однако, извинилась перед зрителями. Во Франции она написала официальное письмо в дирекцию МХТ имени Чехова, объяснив отъезд необходимостью лечения в Париже.Потом актриса занималась пиаром концертного тура своей подруги — певицы Земфиры, писала киносценарий. Была моделью на показе Balenciaga.В ноябре снова сообщила о лечении — на этот раз в Австрии. А в начале 2023-го вернулась в Россию на 85-летие матери.О масштабных театральных или киноработах за границей речи не идет. Но вроде бы ей поступило предложение из Латвии.Новый Рижский театр планирует еще одну премьеру с Хаматовой: "Ад — это другие" по пьесе Жан-Поля Сартра "За закрытыми дверями". Туда пригласили и Литвинову.Кирилл Серебренников: улетел и не обещал вернутьсяВ конце марта 2022-го Хамовнический районный суд Москвы отменил условное осуждение Кирилла Серебренникова по делу "Седьмой студии", а уже через несколько дней режиссер и основатель "Гоголь-центра" перебрался во Францию.Спектаклем "Черный монах" он открыл Авиньонский театральный фестиваль. Представленный им в Каннах фильм "Жена Чайковского" вызвал смешанные оценки кинокритиков и зрителей. Сейчас режиссер готовится к работе над новой картиной — "Исчезновение" о Йозефе Менгеле.В июле 2022-го закрыли главный российский проект Серебренникова — "Гоголь-центр". Там теперь опять Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя. Худруком назначили Антона Яковлева.Анатолий Белый: сложности с бытом и ролямиВ середине июля Telegram-канал МХТ имени Чехова сообщил, что "Анатолий Белый решил взять паузу в театре". СМИ уточнили, что он уволился и переехал в Израиль. В социальных сетях актер сетовал на то, что жить в жаркой стране не так просто: сложности с бытом и отсутствие ролей его огорчали.Подработка все же нашлась — в конце августа в Вильнюсе Белый выступил с Хаматовой в спектакле "Кабаре Петрушевской".Артур Смольянинов*: "наплевать" на РоссиюЗвезда фильма "Девятая рота" привлек к себе внимание как зрителей, так и властей в начале этого года. В интервью изданию "Новая газета. Европа" (заблокировано в России по решению Генпрокуратуры) актер заявил, что если бы он принимал участие в специальной военной операции, то на стороне Украины. И добавил: ему "наплевать" на Россию, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Минюст признал актера иноагентом.Где именно он находится, неизвестно. Говорил, что собирается в США. В конце 2022-го Смольянинов вместе с Хаматовой снялся в клипе кинорежиссера Михаила Сегала на песню "С Новым годом, сынок" группы "Ногу свело" и участвовал в новой версии проекта Андрея Васильева "Гражданин поэт".В Россию возвращаться не планирует.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

россия, франция, европа, чулпан хаматова, рената литвинова, кирилл серебренников, гоголь-центр, balenciaga, госдума рф, telegram (приложение), театр