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Шольц посетил спектакль Серебренникова в Гамбурге - РИА Новости, 16.12.2023
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Шоубиз
 
19:41 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/sholts-1916233149.html
Шольц посетил спектакль Серебренникова в Гамбурге
Шольц посетил спектакль Серебренникова в Гамбурге - РИА Новости, 16.12.2023
Шольц посетил спектакль Серебренникова в Гамбурге
Российский режиссёр Кирилл Серебренников сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц посетил его спектакль BAROCCO в Гамбурге, "выпил вина в курилке", а после... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T19:41
2023-12-16T19:41
шоубиз
евросоюз
олаф шольц
виктор орбан
гамбург (город)
венгрия
брюссель
кирилл серебренников
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российский режиссёр Кирилл Серебренников сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц посетил его спектакль BAROCCO в Гамбурге, "выпил вина в курилке", а после спектакля за кулисами пообщался с артистами. "Олаф Шольц неожиданно посетил наш спектакль BAROCCO в театре Талия (Гамбург). Сначала он выпил вина в курилке, а после спектакля зашел за кулисы и выразил артистам свои восторги. При этом Тило Вернер (актер – ред.) в импровизации на песню Besogna morire, один куплет которой пелся на венгерском, пошутил про "отношения" Шольца и Орбана (премьера Венгрии Виктора Орбана – ред.). Все смеялись, и вроде канцлер не обиделся", - написал режиссер в своем Telegram-канале. Серебренников, говоря о подробностях визита канцлера, добавил, что в пятницу вечером раздался звонок от федерального ведомства уголовной полиции, которое и оповестило о желании Шольца по приезду из Брюсселя присутствовать на представлении вместе с женой Бриттой Эрнст. "Так и случилось. Без десяти восемь незаметно подъехали два лимузина, у ворот короткий прием с шампанским с режиссером Иоахимом Люксом, а затем Шольц и Эрнст сели посреди партера, седьмой ряд, между изумленными гостями ("Здравствуйте, Олаф"). Охранники вокруг него. По его словам, его самым большим беспокойством в Брюсселе было то, что речь Виктора Орбана затянется настолько, что ему придется пропустить спектакль в "Талии", - отметил Серебренников. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. По сообщениям ряда СМИ, Шольц предложил премьеру Венгрии Орбану выйти из помещения, где лидеры стран ЕС проводили голосование по Украине, и выпить кофе. Это позволило лидерам остальных 26 европейских стран принять решение в пользу начала переговоров с Киевом. Позднее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал подобные сообщения "бульварными".
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евросоюз, олаф шольц, виктор орбан, гамбург (город), венгрия, брюссель, кирилл серебренников, в мире
Шоубиз, Евросоюз, Олаф Шольц, Виктор Орбан, Гамбург (город), Венгрия, Брюссель, Кирилл Серебренников, В мире
Шольц посетил спектакль Серебренникова в Гамбурге

Шольц посетил спектакль Серебренникова BAROCCO в Гамбурге

© AP Photo / Julia NikhinsonОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Julia Nikhinson
Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российский режиссёр Кирилл Серебренников сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц посетил его спектакль BAROCCO в Гамбурге, "выпил вина в курилке", а после спектакля за кулисами пообщался с артистами.
"Олаф Шольц неожиданно посетил наш спектакль BAROCCO в театре Талия (Гамбург). Сначала он выпил вина в курилке, а после спектакля зашел за кулисы и выразил артистам свои восторги. При этом Тило Вернер (актер – ред.) в импровизации на песню Besogna morire, один куплет которой пелся на венгерском, пошутил про "отношения" Шольца и Орбана (премьера Венгрии Виктора Орбана – ред.). Все смеялись, и вроде канцлер не обиделся", - написал режиссер в своем Telegram-канале.
Серебренников, говоря о подробностях визита канцлера, добавил, что в пятницу вечером раздался звонок от федерального ведомства уголовной полиции, которое и оповестило о желании Шольца по приезду из Брюсселя присутствовать на представлении вместе с женой Бриттой Эрнст.
"Так и случилось. Без десяти восемь незаметно подъехали два лимузина, у ворот короткий прием с шампанским с режиссером Иоахимом Люксом, а затем Шольц и Эрнст сели посреди партера, седьмой ряд, между изумленными гостями ("Здравствуйте, Олаф"). Охранники вокруг него. По его словам, его самым большим беспокойством в Брюсселе было то, что речь Виктора Орбана затянется настолько, что ему придется пропустить спектакль в "Талии", - отметил Серебренников.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. По сообщениям ряда СМИ, Шольц предложил премьеру Венгрии Орбану выйти из помещения, где лидеры стран ЕС проводили голосование по Украине, и выпить кофе. Это позволило лидерам остальных 26 европейских стран принять решение в пользу начала переговоров с Киевом. Позднее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал подобные сообщения "бульварными".
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
"Дерзкий малыш". В Сети высмеяли слова Шольца о Путине
15 декабря, 21:27
 
ШоубизЕвросоюзОлаф ШольцВиктор ОрбанГамбург (город)ВенгрияБрюссельКирилл СеребренниковВ мире
 
 
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