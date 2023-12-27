https://ria.ru/20231227/arabov-1918576564.html

Умер сценарист Юрий Арабов

Умер сценарист Юрий Арабов - РИА Новости, 27.12.2023

Умер сценарист Юрий Арабов

Российский писатель и сценарист, заслуженный деятель искусств Юрий Арабов умер на 70-м году жизни, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов РФ. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T21:15

2023-12-27T21:15

2023-12-27T21:15

россия

юрий арабов

кирилл серебренников

александр сокуров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93074/35/930743585_0:164:1801:1177_1920x0_80_0_0_a5252e8ce3f9b38b276dc8aeefa69fb4.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российский писатель и сценарист, заслуженный деятель искусств Юрий Арабов умер на 70-м году жизни, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов РФ. "Юрий Николаевич Арабов сегодня ушел из жизни", - сказала собеседница агентства. Арабов написал сценарий более чем к 30 картинам, в числе которых "Юрьев день" Кирилла Серебренникова, "Фауст" и "Молох" Александра Сокурова, сериал "Доктор Живаго" режиссера Александра Прошкина.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, юрий арабов, кирилл серебренников, александр сокуров