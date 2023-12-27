https://ria.ru/20231227/arabov-1918576564.html
Умер сценарист Юрий Арабов
Умер сценарист Юрий Арабов - РИА Новости, 27.12.2023
Умер сценарист Юрий Арабов
Российский писатель и сценарист, заслуженный деятель искусств Юрий Арабов умер на 70-м году жизни, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов РФ. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T21:15
2023-12-27T21:15
2023-12-27T21:15
россия
юрий арабов
кирилл серебренников
александр сокуров
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российский писатель и сценарист, заслуженный деятель искусств Юрий Арабов умер на 70-м году жизни, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов РФ. "Юрий Николаевич Арабов сегодня ушел из жизни", - сказала собеседница агентства. Арабов написал сценарий более чем к 30 картинам, в числе которых "Юрьев день" Кирилла Серебренникова, "Фауст" и "Молох" Александра Сокурова, сериал "Доктор Живаго" режиссера Александра Прошкина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий арабов, кирилл серебренников, александр сокуров
Россия, Юрий Арабов, Кирилл Серебренников, Александр Сокуров
Умер сценарист Юрий Арабов
Российский писатель и сценарист Юрий Арабов умер на 70-м году жизни