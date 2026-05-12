Режиссер Серебренников следит за статусом ИП в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Режиссер Кирилл Серебренников следит за статусом индивидуального предпринимателя в России.
- Серебренников открыл ИП в ноябре 2007 года, его основной вид деятельности — "деятельность в области исполнительских искусств", дополнительный — "производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ".
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников следит за статусом индивидуального предпринимателя в России, необходимые сведения поданы в налоговую инспекцию, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В 2022 году суд в Москве отменил условный срок Серебренникову по делу "Седьмой студии" о хищении 129 миллионов рублей на проекте "Платформа". Согласно его последним публикациям в Telegram-канале, в конце апреля этого года он был на церемонии вручения премии в Германии.
В России Серебренников продолжает следить за статусом индивидуального предпринимателя. Так, 11 декабря 2025 года в налоговую были внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ.
Чтобы сохранить статус ИП, по закону необходимо сдавать отчетность и подавать декларации - делать это можно дистанционно, по доверенности или с помощью электронной цифровой подписи.
Как следует из документов, режиссер открыл ИП в ноябре 2007 года. В качестве его основного вида деятельности значится "деятельность в области исполнительских искусств", а дополнительного - "производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ".
9 декабря 2025, 09:02