https://ria.ru/20250518/nagrada-2017636497.html

Режиссеру Серебренникову вручили самую почетную награду Франции

Режиссеру Серебренникову вручили самую почетную награду Франции - РИА Новости, 18.05.2025

Режиссеру Серебренникову вручили самую почетную награду Франции

Режиссеру Кириллу Серебренникову вручили самую почетную награду Франции — орден Почетного легиона, соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале. РИА Новости, 18.05.2025

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Режиссеру Кириллу Серебренникову вручили самую почетную награду Франции — орден Почетного легиона, соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале."Сегодня в Каннах министр культуры Франции Рашида Дати награждает Кирилла Серебренникова кавалером ордена Почетного легиона", — говорится в публикации.Мещанский суд Москвы в июне 2020 года приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам за хищение 129 миллионов рублей на проекте "Платформа". Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба.В марте 2022-го Хамовнический суд Москвы отменил условное осуждение Серебренникова в рамках статьи УПК.

https://ria.ru/20250222/artisty-2000952583.html

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франция, москва, кирилл серебренников, седьмая студия, алексей малобродский, юрий итин