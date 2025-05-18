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Режиссеру Серебренникову вручили самую почетную награду Франции
Режиссеру Серебренникову вручили самую почетную награду Франции - РИА Новости, 18.05.2025
Режиссеру Серебренникову вручили самую почетную награду Франции
Режиссеру Кириллу Серебренникову вручили самую почетную награду Франции — орден Почетного легиона, соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T01:08:00+03:00
2025-05-18T01:08:00+03:00
2025-05-18T11:11:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Режиссеру Кириллу Серебренникову вручили самую почетную награду Франции — орден Почетного легиона, соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале."Сегодня в Каннах министр культуры Франции Рашида Дати награждает Кирилла Серебренникова кавалером ордена Почетного легиона", — говорится в публикации.Мещанский суд Москвы в июне 2020 года приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам за хищение 129 миллионов рублей на проекте "Платформа". Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба.В марте 2022-го Хамовнический суд Москвы отменил условное осуждение Серебренникова в рамках статьи УПК.
https://ria.ru/20250222/artisty-2000952583.html
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франция, москва, кирилл серебренников, седьмая студия, алексей малобродский, юрий итин
Франция, Москва, Кирилл Серебренников, Седьмая студия, Алексей Малобродский, Юрий Итин
Режиссеру Серебренникову вручили самую почетную награду Франции
Режиссеру Серебренникову во Франции вручили орден Почетного легиона