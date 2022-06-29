https://ria.ru/20220629/teatr-1799137592.html

Депкульт опроверг сообщение о закрытии Московского театра имени Гоголя

Депкульт опроверг сообщение о закрытии Московского театра имени Гоголя - РИА Новости, 29.06.2022

Депкульт опроверг сообщение о закрытии Московского театра имени Гоголя

Московский драматический театр имени Николая Гоголя не закрывается, там произошла смена худрука и директора, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T23:44

2022-06-29T23:44

2022-06-29T23:48

культура

кирилл серебренников

гоголь-центр

москва

россия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Московский драматический театр имени Николая Гоголя не закрывается, там произошла смена худрука и директора, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры.Ранее Кирилл Серебренников, который был худруком московского "Гоголь-центра", сообщил в своем канале в Telegram, что театр закрыт."Театр имени Гоголя не закрывается. Там произошла смена худрука и директора", - пояснили в департаменте.

https://ria.ru/20220414/serebrennikov-1783499426.html

москва

россия

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

кирилл серебренников, гоголь-центр, москва, россия