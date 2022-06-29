https://ria.ru/20220629/teatr-1799137592.html
Депкульт опроверг сообщение о закрытии Московского театра имени Гоголя
Депкульт опроверг сообщение о закрытии Московского театра имени Гоголя - РИА Новости, 29.06.2022
Депкульт опроверг сообщение о закрытии Московского театра имени Гоголя
Московский драматический театр имени Николая Гоголя не закрывается, там произошла смена худрука и директора, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T23:44
2022-06-29T23:44
2022-06-29T23:48
культура
кирилл серебренников
гоголь-центр
москва
россия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Московский драматический театр имени Николая Гоголя не закрывается, там произошла смена худрука и директора, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры.Ранее Кирилл Серебренников, который был худруком московского "Гоголь-центра", сообщил в своем канале в Telegram, что театр закрыт."Театр имени Гоголя не закрывается. Там произошла смена худрука и директора", - пояснили в департаменте.
https://ria.ru/20220414/serebrennikov-1783499426.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кирилл серебренников, гоголь-центр, москва, россия
23:44 29.06.2022 (обновлено: 23:48 29.06.2022)
Депкульт опроверг сообщение о закрытии Московского театра имени Гоголя
Депкульт столицы: Московский театр имени Гоголя не закрывается