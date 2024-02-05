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Суд в Москве отправил юриста Федярова под домашний арест - РИА Новости, 05.02.2024
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20:29 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/arest-1925557300.html
Суд в Москве отправил юриста Федярова под домашний арест
Суд в Москве отправил юриста Федярова под домашний арест - РИА Новости, 05.02.2024
Суд в Москве отправил юриста Федярова под домашний арест
Замоскворецкий суд столицы отправил под домашний арест юриста Алексея Федярова за посредничество во взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T20:29
2024-02-05T20:29
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы отправил под домашний арест юриста Алексея Федярова за посредничество во взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд постановил избрать в отношении Федярова А.В. меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в суде. Юристу меняется часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), санкция которой составляет до 12 лет лишения свободы. Федяров является основателем консалтинговой группы "Статус". Как указано на сайте организации, с 1996 по 2007 год он работал в органах прокуратуры, а затем ушел в бизнес. Известно, что Федяров приезжал защищать режиссера Кирилла Серебренникова во время обыска по делу "Седьмой студии", но затем тот сменил защитника. В СМИ он упоминается как юрист фонда "Русь сидящая" (признан НКО-иноагентом).
https://ria.ru/20240112/arestovan-1920939807.html
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происшествия, москва, россия, кирилл серебренников, седьмая студия
Происшествия, Москва, Россия, Кирилл Серебренников, Седьмая студия
Суд в Москве отправил юриста Федярова под домашний арест

Суд в Москве отправил юриста Федярова под домашний арест по делу о взятках

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы отправил под домашний арест юриста Алексея Федярова за посредничество во взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд постановил избрать в отношении Федярова А.В. меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в суде.
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Юристу меняется часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), санкция которой составляет до 12 лет лишения свободы.
Федяров является основателем консалтинговой группы "Статус". Как указано на сайте организации, с 1996 по 2007 год он работал в органах прокуратуры, а затем ушел в бизнес. Известно, что Федяров приезжал защищать режиссера Кирилла Серебренникова во время обыска по делу "Седьмой студии", но затем тот сменил защитника.
В СМИ он упоминается как юрист фонда "Русь сидящая" (признан НКО-иноагентом).
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ПроисшествияМоскваРоссияКирилл СеребренниковСедьмая студия
 
 
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