https://ria.ru/20240205/arest-1925557300.html

Суд в Москве отправил юриста Федярова под домашний арест

Суд в Москве отправил юриста Федярова под домашний арест - РИА Новости, 05.02.2024

Суд в Москве отправил юриста Федярова под домашний арест

Замоскворецкий суд столицы отправил под домашний арест юриста Алексея Федярова за посредничество во взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T20:29

2024-02-05T20:29

2024-02-05T20:29

происшествия

москва

россия

кирилл серебренников

седьмая студия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы отправил под домашний арест юриста Алексея Федярова за посредничество во взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд постановил избрать в отношении Федярова А.В. меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в суде. Юристу меняется часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), санкция которой составляет до 12 лет лишения свободы. Федяров является основателем консалтинговой группы "Статус". Как указано на сайте организации, с 1996 по 2007 год он работал в органах прокуратуры, а затем ушел в бизнес. Известно, что Федяров приезжал защищать режиссера Кирилла Серебренникова во время обыска по делу "Седьмой студии", но затем тот сменил защитника. В СМИ он упоминается как юрист фонда "Русь сидящая" (признан НКО-иноагентом).

https://ria.ru/20240112/arestovan-1920939807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, кирилл серебренников, седьмая студия