https://ria.ru/20221020/serebrennikov-1825345609.html

Найден актер на главную роль в фильме Серебренникова о нацистском враче

Найден актер на главную роль в фильме Серебренникова о нацистском враче - РИА Новости, 20.10.2022

Найден актер на главную роль в фильме Серебренникова о нацистском враче

Август Диль исполнит главную роль в фильме Кирилла Серебренникова "Исчезновение" о Йозефе Менгеле, сообщает Variety. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:34

2022-10-20T14:34

2022-10-20T14:34

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Август Диль исполнит главную роль в фильме Кирилла Серебренникова "Исчезновение" о Йозефе Менгеле, сообщает Variety. В ленте расскажут о том, как врач-нацист сбежал из Германии после Второй мировой войны в Латинскую Америку. Менгеле прозвали "Ангелом Смерти из Освенцима": он проводил чудовищные эксперименты над узниками концлагеря. Но суд над ним так и не состоялся. Он умер в Бразилии в 1979 году. Планируется, что съемки картины начнутся в июне и будут проходить в Южной Америке (в основном в Уругвае, Бразилии и Мексике), а также в Германии.Фильм основан на романе Оливье Геза "Исчезновение Йозефа Менгеле". В 2017 году книга была отмечена французской литературной премией Ренодо.

https://ria.ru/20221006/zamyatin-1821905938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, кирилл серебренников, освенцим, германия