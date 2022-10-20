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Найден актер на главную роль в фильме Серебренникова о нацистском враче - РИА Новости, 20.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221020/serebrennikov-1825345609.html
Найден актер на главную роль в фильме Серебренникова о нацистском враче
Найден актер на главную роль в фильме Серебренникова о нацистском враче - РИА Новости, 20.10.2022
Найден актер на главную роль в фильме Серебренникова о нацистском враче
Август Диль исполнит главную роль в фильме Кирилла Серебренникова "Исчезновение" о Йозефе Менгеле, сообщает Variety. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:34
2022-10-20T14:34
культура
новости культуры
кино и сериалы
кирилл серебренников
освенцим
германия
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Август Диль исполнит главную роль в фильме Кирилла Серебренникова "Исчезновение" о Йозефе Менгеле, сообщает Variety. В ленте расскажут о том, как врач-нацист сбежал из Германии после Второй мировой войны в Латинскую Америку. Менгеле прозвали "Ангелом Смерти из Освенцима": он проводил чудовищные эксперименты над узниками концлагеря. Но суд над ним так и не состоялся. Он умер в Бразилии в 1979 году. Планируется, что съемки картины начнутся в июне и будут проходить в Южной Америке (в основном в Уругвае, Бразилии и Мексике), а также в Германии.Фильм основан на романе Оливье Геза "Исчезновение Йозефа Менгеле". В 2017 году книга была отмечена французской литературной премией Ренодо.
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новости культуры, кино и сериалы, кирилл серебренников, освенцим, германия
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Кирилл Серебренников, Освенцим, Германия
14:34 20.10.2022
 
Найден актер на главную роль в фильме Серебренникова о нацистском враче

Август Диль исполнит главную роль в фильме Серебренникова "Исчезновение" о Йозефе Менгеле

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкНемецкий актер Аугуст Диль
Немецкий актер Аугуст Диль - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Август Диль исполнит главную роль в фильме Кирилла Серебренникова "Исчезновение" о Йозефе Менгеле, сообщает Variety.
В ленте расскажут о том, как врач-нацист сбежал из Германии после Второй мировой войны в Латинскую Америку.
Менгеле прозвали "Ангелом Смерти из Освенцима": он проводил чудовищные эксперименты над узниками концлагеря. Но суд над ним так и не состоялся. Он умер в Бразилии в 1979 году.
Планируется, что съемки картины начнутся в июне и будут проходить в Южной Америке (в основном в Уругвае, Бразилии и Мексике), а также в Германии.
Фильм основан на романе Оливье Геза "Исчезновение Йозефа Менгеле". В 2017 году книга была отмечена французской литературной премией Ренодо.
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КультураНовости культурыКино и сериалыКирилл СеребренниковОсвенцимГермания
 
 
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