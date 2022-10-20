https://ria.ru/20221020/serebrennikov-1825345609.html
Найден актер на главную роль в фильме Серебренникова о нацистском враче
Найден актер на главную роль в фильме Серебренникова о нацистском враче - РИА Новости, 20.10.2022
Найден актер на главную роль в фильме Серебренникова о нацистском враче
Август Диль исполнит главную роль в фильме Кирилла Серебренникова "Исчезновение" о Йозефе Менгеле, сообщает Variety. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:34
2022-10-20T14:34
2022-10-20T14:34
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кирилл серебренников
освенцим
германия
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Август Диль исполнит главную роль в фильме Кирилла Серебренникова "Исчезновение" о Йозефе Менгеле, сообщает Variety. В ленте расскажут о том, как врач-нацист сбежал из Германии после Второй мировой войны в Латинскую Америку. Менгеле прозвали "Ангелом Смерти из Освенцима": он проводил чудовищные эксперименты над узниками концлагеря. Но суд над ним так и не состоялся. Он умер в Бразилии в 1979 году. Планируется, что съемки картины начнутся в июне и будут проходить в Южной Америке (в основном в Уругвае, Бразилии и Мексике), а также в Германии.Фильм основан на романе Оливье Геза "Исчезновение Йозефа Менгеле". В 2017 году книга была отмечена французской литературной премией Ренодо.
https://ria.ru/20221006/zamyatin-1821905938.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, кирилл серебренников, освенцим, германия
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Кирилл Серебренников, Освенцим, Германия
Найден актер на главную роль в фильме Серебренникова о нацистском враче
Август Диль исполнит главную роль в фильме Серебренникова "Исчезновение" о Йозефе Менгеле
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Август Диль исполнит главную роль в фильме Кирилла Серебренникова "Исчезновение" о Йозефе Менгеле, сообщает
Variety.
В ленте расскажут о том, как врач-нацист сбежал из Германии после Второй мировой войны в Латинскую Америку.
Менгеле прозвали "Ангелом Смерти из Освенцима": он проводил чудовищные эксперименты над узниками концлагеря. Но суд над ним так и не состоялся. Он умер в Бразилии в 1979 году.
Планируется, что съемки картины начнутся в июне и будут проходить в Южной Америке (в основном в Уругвае, Бразилии и Мексике), а также в Германии.
Фильм основан на романе Оливье Геза "Исчезновение Йозефа Менгеле". В 2017 году книга была отмечена французской литературной премией Ренодо.