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Биография Артема Здунова
Биография Артема Здунова
Российский государственный деятель Артем Алексеевич Здунов родился 18 мая 1978 года в Казани (Татарстан). В 2000 году окончил Казанский финансово-экономический... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T21:35
2020-11-18T21:35
2020-11-18T21:35
артем здунов
политика
справки
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Российский государственный деятель Артем Алексеевич Здунов родился 18 мая 1978 года в Казани (Татарстан). В 2000 году окончил Казанский финансово-экономический институт (КФЭИ), а в 2004 – аспирантуру КФЭИ. Кандидат экономических наук (2005). С 1996 по 1998 год был заместителем председателя профкома студентов КФЭИ.В 2000-2001 годах работал специалистом по страхованию, внутренним аудитором Открытого акционерного страхового общества (ОАСО) "Промышленная страховая компания".С апреля 2004 по июль 2006 года преподавал на кафедре макроэкономики и экономической теории Казанского финансово-экономического института.С 2006 по 2010 год был заместителем директора по науке Государственного учреждения "Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан".В 2010-2014 годах – заместитель министра экономики республики Татарстан.С октября 2014 года занимал должность министра экономики республики Татарстан.Шестого февраля 2018 года временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение парламента кандидатуру Артема Здунова на должность председателя правительства республики. На следующий день парламент Дагестана одобрил его кандидатуру.18 ноября 2020 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Мордовии.Артем Здунов имеет множество ведомственных наград федеральных и региональных органов исполнительной власти РФ. Является победителем конкурса Академии наук Республики Татарстан "Лучший ученый 2009 года". Награжден почетной грамотой министерства экономического развития РФ (2016).Женат, воспитывает сына и дочь.Сумма задекларированного дохода Здунова за 2019 год составила 7,8 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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артем здунов, политика, справки
Российский государственный деятель Артем Алексеевич Здунов родился 18 мая 1978 года в Казани (Татарстан). В 2000 году окончил Казанский финансово-экономический институт (КФЭИ), а в 2004 – аспирантуру КФЭИ. Кандидат экономических наук (2005). С 1996 по 1998 год был заместителем председателя профкома студентов КФЭИ.
В 2000-2001 годах работал специалистом по страхованию, внутренним аудитором Открытого акционерного страхового общества (ОАСО) "Промышленная страховая компания".
С апреля 2004 по июль 2006 года преподавал на кафедре макроэкономики и экономической теории Казанского финансово-экономического института.
С 2006 по 2010 год был заместителем директора по науке Государственного учреждения "Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан".
В 2010-2014 годах – заместитель министра экономики республики Татарстан.
С октября 2014 года
занимал должность министра экономики республики Татарстан.
Шестого февраля 2018 года
временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение парламента кандидатуру Артема Здунова на должность председателя правительства республики. На следующий день парламент Дагестана одобрил его кандидатуру.
18 ноября 2020 года
был назначен временно исполняющим обязанности главы Мордовии.
Артем Здунов имеет множество ведомственных наград федеральных и региональных органов исполнительной власти РФ. Является победителем конкурса Академии наук Республики Татарстан "Лучший ученый 2009 года". Награжден почетной грамотой министерства экономического развития РФ (2016).
Женат, воспитывает сына и дочь.
Сумма задекларированного дохода
Здунова за 2019 год составила 7,8 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников