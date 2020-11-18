Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201118/zdunov-1585257964.html
Биография Артема Здунова
Биография Артема Здунова
Российский государственный деятель Артем Алексеевич Здунов родился 18 мая 1978 года в Казани (Татарстан). В 2000 году окончил Казанский финансово-экономический... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T21:35
2020-11-18T21:35
артем здунов
политика
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151416/82/1514168291_0:0:2957:1663_1400x0_80_0_0_b0f88ea87cff35dd2e424026b66fa38d.jpg
Российский государственный деятель Артем Алексеевич Здунов родился 18 мая 1978 года в Казани (Татарстан). В 2000 году окончил Казанский финансово-экономический институт (КФЭИ), а в 2004 – аспирантуру КФЭИ. Кандидат экономических наук (2005). С 1996 по 1998 год был заместителем председателя профкома студентов КФЭИ.В 2000-2001 годах работал специалистом по страхованию, внутренним аудитором Открытого акционерного страхового общества (ОАСО) "Промышленная страховая компания".С апреля 2004 по июль 2006 года преподавал на кафедре макроэкономики и экономической теории Казанского финансово-экономического института.С 2006 по 2010 год был заместителем директора по науке Государственного учреждения "Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан".В 2010-2014 годах – заместитель министра экономики республики Татарстан.С октября 2014 года занимал должность министра экономики республики Татарстан.Шестого февраля 2018 года временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение парламента кандидатуру Артема Здунова на должность председателя правительства республики. На следующий день парламент Дагестана одобрил его кандидатуру.18 ноября 2020 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Мордовии.Артем Здунов имеет множество ведомственных наград федеральных и региональных органов исполнительной власти РФ. Является победителем конкурса Академии наук Республики Татарстан "Лучший ученый 2009 года". Награжден почетной грамотой министерства экономического развития РФ (2016).Женат, воспитывает сына и дочь.Сумма задекларированного дохода Здунова за 2019 год составила 7,8 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151416/82/1514168291_226:0:2957:2048_1400x0_80_0_0_80caee6bde0500174f00cf2692a2ec20.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
артем здунов, политика, справки

Биография Артема Здунова

21:35 18.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Российский государственный деятель Артем Алексеевич Здунов родился 18 мая 1978 года в Казани (Татарстан). В 2000 году окончил Казанский финансово-экономический институт (КФЭИ), а в 2004 – аспирантуру КФЭИ. Кандидат экономических наук (2005). С 1996 по 1998 год был заместителем председателя профкома студентов КФЭИ.
В 2000-2001 годах работал специалистом по страхованию, внутренним аудитором Открытого акционерного страхового общества (ОАСО) "Промышленная страховая компания".
С апреля 2004 по июль 2006 года преподавал на кафедре макроэкономики и экономической теории Казанского финансово-экономического института.
С 2006 по 2010 год был заместителем директора по науке Государственного учреждения "Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан".
В 2010-2014 годах – заместитель министра экономики республики Татарстан.
С октября 2014 года занимал должность министра экономики республики Татарстан.
Шестого февраля 2018 года временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение парламента кандидатуру Артема Здунова на должность председателя правительства республики. На следующий день парламент Дагестана одобрил его кандидатуру.
18 ноября 2020 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Мордовии.
Артем Здунов имеет множество ведомственных наград федеральных и региональных органов исполнительной власти РФ. Является победителем конкурса Академии наук Республики Татарстан "Лучший ученый 2009 года". Награжден почетной грамотой министерства экономического развития РФ (2016).
Женат, воспитывает сына и дочь.
Сумма задекларированного дохода Здунова за 2019 год составила 7,8 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
Артем ЗдуновПолитикаСправки
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:12Правящая фракция парламента Армении считает смену премьера неприемлемой
10:10Названы штрафы для иностранных сайтов за цензуру против российских СМИ
10:05Валенса призвал страны вместе решить, как подготовиться к новым пандемиям
10:00Генпрокурор сможет присваивать владельцу сайта "дискриминационный" статус
10:00Опрос показал, как в Армении относятся к России
09:54Врио главы Мордовии назвал приоритетные задачи
09:52Ученые определили, насколько эффективно маски защищают от COVID-19
09:51Прокуратура начала проверку после падения плиты на машину во Владивостоке
09:50Роскомнадзор назвал условие снятия санкций с иностранного ресурса
09:46Роскомнадзор будет вести перечень владельцев сайтов, причастных к цензуре
09:41Правительственная комиссия одобрила дорожную карту развития 5G в России
09:35Валенса рассказал, как будет принимать решение о вакцинации от COVID-19
09:34В Госдуму внесли проект о санкциях против иностранных сайтов за цензуру
09:33В Саранске представят врио главы Мордовии
09:31Найден способ сэкономить 3,5 млн рублей в год на топливе для "Белаза"
09:23Назван фактор, увеличивающий риск смерти от COVID-19 в 12 раз
09:22Валенса рассказал, что из-за COVID-19 остался без денег
09:21Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после замены трансформаторов
09:16Валенса назвал пандемию COVID-19 тренировкой для человечества
09:15РЖД назвали дату выпуска вагона с местами-капсулами
Лента новостейМолния