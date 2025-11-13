Рейтинг@Mail.ru
ВРП Мордовии впервые превысит 0,5 трлн руб, заявил Здунов
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
17:09 13.11.2025
ВРП Мордовии впервые превысит 0,5 трлн руб, заявил Здунов
ВРП Мордовии впервые превысит 0,5 трлн руб, заявил Здунов - РИА Новости, 13.11.2025
ВРП Мордовии впервые превысит 0,5 трлн руб, заявил Здунов
Валовой региональный продукт в Мордовии за прошедшую пятилетку вырос почти на 13% и впервые превысит 0,5 триллиона рублей, заявил глава республики Артем Здунов... РИА Новости, 13.11.2025
республика мордовия
артем здунов
россия
Республика Мордовия, Артем Здунов, Россия
ВРП Мордовии впервые превысит 0,5 трлн руб, заявил Здунов

Здунов: ВРП Мордовии впервые превысит 0,5 трлн руб

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя – РИА Новости. Валовой региональный продукт в Мордовии за прошедшую пятилетку вырос почти на 13% и впервые превысит 0,5 триллиона рублей, заявил глава республики Артем Здунов в ходе оглашения послания госсобранию региона.
"Мордовия наращивает свой экономический потенциал. За прошедшую пятилетку валовой региональный продукт вырос почти на 13% и впервые превысит полтриллиона рублей. Индекс промышленного производства вырос за это время в 1,4 раза. Более чем на 60% увеличился оборот розничной торговли", - сказал глава региона.
Он отметил, что вклад малого и среднего бизнеса в валовой региональный продукт достиг 25%. В этом секторе работает каждый третий занятый в экономике республики, что является важным показателем повышения деловой активности.
"За трехлетний период объем инвестиций составил 220 миллиардов рублей, из которых 80% – это внебюджет. В текущем году Мордовия вошла в первую десятку регионов страны в Национальном рейтинге состояния инвестклимата, формируемого Агентством стратегических инициатив, в том числе в лидеры по реализации Регионального инвестиционного стандарта", - сообщил Здунов.
Он подчеркнул огромный инвестиционный резерв в развитии особой экономической зоны "Система". "Мы уже привлекли 4 проекта. До конца года в число резидентов ОЭЗ войдут еще две компании с проектами в сфере оптоэлектроники и производства медицинского оборудования", - сказал Здунов.
По второй площадке ОЭЗ в Лямбире, по его словам, необходимо завершить разработку проектно-сметной документации и сформировать четкий план развития территории.
"Важно, чтобы действующие и новые инвестиционные проекты обеспечивали ускоренный рост оплаты труда. Ранее я обращался ко всем руководителям, ставил задачу по росту заработной платы в республике темпами, превышающими среднероссийские. Хочу отметить, что по итогам 8 месяцев текущего года, при средних темпах роста по России выше 114%, в Мордовии данный показатель превысил 118%", - сказал глава республики.
В настоящее время промышленным сектором реализуется свыше 30 инвестиционных проектов общей стоимостью почти 60 миллиардов рублей. Так, "РМ Рейл" приступает к серийному производству инновационных рефрижераторных и изотермических вагонов, а также танк-контейнеров для сжиженного природного газа. Акционерное общество "Биохимик", благодаря новым технологиям пептидного синтеза, уже в ближайшее время должно стать лидером в лечении сахарного диабета. В следующем году будет запущено производство новейших химиотерапевтических препаратов.
Глава Мордовии подчеркнул, что за последние 5 лет собственные доходы республики выросли в 1,8 раза. По его словам, рост собственных доходов, полное погашение коммерческих кредитов и снижение бюджетных заимствований позволило обеспечить долговую нагрузку на уровне 52%.
"Напомню, мы начинали с отметки 211%, а это значит, что мы снизили долговую нагрузку в 4 раза. Благодаря поддержке президента России в рамках списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам Мордовии в текущем году уже списано 1,3 миллиарда рублей. Эти средства были вложены в проекты развития. До конца года будет списано еще 1,5 миллиарда рублей. Всего в текущем году снизим размер долга почти на 10%. Мы ставим перед собой весьма амбициозную задачу и на следующую пятилетку – уменьшить госдолг еще в два раза", - заявил Здунов.
Республика МордовияАртем ЗдуновРоссия
 
 
