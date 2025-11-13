ВРП Мордовии впервые превысит 0,5 трлн руб, заявил Здунов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя – РИА Новости. Валовой региональный продукт в Мордовии за прошедшую пятилетку вырос почти на 13% и впервые превысит 0,5 триллиона рублей, заявил глава республики Артем Здунов в ходе оглашения послания госсобранию региона.

"Мордовия наращивает свой экономический потенциал. За прошедшую пятилетку валовой региональный продукт вырос почти на 13% и впервые превысит полтриллиона рублей. Индекс промышленного производства вырос за это время в 1,4 раза. Более чем на 60% увеличился оборот розничной торговли", - сказал глава региона.

Он отметил, что вклад малого и среднего бизнеса в валовой региональный продукт достиг 25%. В этом секторе работает каждый третий занятый в экономике республики, что является важным показателем повышения деловой активности.

"За трехлетний период объем инвестиций составил 220 миллиардов рублей, из которых 80% – это внебюджет. В текущем году Мордовия вошла в первую десятку регионов страны в Национальном рейтинге состояния инвестклимата, формируемого Агентством стратегических инициатив, в том числе в лидеры по реализации Регионального инвестиционного стандарта", - сообщил Здунов.

Он подчеркнул огромный инвестиционный резерв в развитии особой экономической зоны "Система". "Мы уже привлекли 4 проекта. До конца года в число резидентов ОЭЗ войдут еще две компании с проектами в сфере оптоэлектроники и производства медицинского оборудования", - сказал Здунов.

По второй площадке ОЭЗ в Лямбире, по его словам, необходимо завершить разработку проектно-сметной документации и сформировать четкий план развития территории.

"Важно, чтобы действующие и новые инвестиционные проекты обеспечивали ускоренный рост оплаты труда. Ранее я обращался ко всем руководителям, ставил задачу по росту заработной платы в республике темпами, превышающими среднероссийские. Хочу отметить, что по итогам 8 месяцев текущего года, при средних темпах роста по России выше 114%, в Мордовии данный показатель превысил 118%", - сказал глава республики.

В настоящее время промышленным сектором реализуется свыше 30 инвестиционных проектов общей стоимостью почти 60 миллиардов рублей. Так, "РМ Рейл" приступает к серийному производству инновационных рефрижераторных и изотермических вагонов, а также танк-контейнеров для сжиженного природного газа. Акционерное общество "Биохимик", благодаря новым технологиям пептидного синтеза, уже в ближайшее время должно стать лидером в лечении сахарного диабета. В следующем году будет запущено производство новейших химиотерапевтических препаратов.

Глава Мордовии подчеркнул, что за последние 5 лет собственные доходы республики выросли в 1,8 раза. По его словам, рост собственных доходов, полное погашение коммерческих кредитов и снижение бюджетных заимствований позволило обеспечить долговую нагрузку на уровне 52%.