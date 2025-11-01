Рейтинг@Mail.ru
Новая жилищная мера поддержки семей начала действовать в Мордовии - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
20:28 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/podderzhka-2052418512.html
Новая жилищная мера поддержки семей начала действовать в Мордовии
Новая жилищная мера поддержки семей начала действовать в Мордовии - РИА Новости, 01.11.2025
Новая жилищная мера поддержки семей начала действовать в Мордовии
Новая региональная мера господдержки семей по предоставлению жилья в найм работникам бюджетной сферы начала действовать в Мордовии, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T20:28:00+03:00
2025-11-01T20:28:00+03:00
республика мордовия
саранск
жилье
артем здунов
республика мордовия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150537/84/1505378479_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81515bb6b1410b9b155bfca8e2723020.jpg
саранск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150537/84/1505378479_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9ea2f23440e8bfd48a67044dd09ec065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саранск, жилье, артем здунов, республика мордовия
Республика Мордовия, Саранск, Жилье, Артем Здунов, Республика Мордовия
Новая жилищная мера поддержки семей начала действовать в Мордовии

Новую региональную меру господдержки семей бюджетников запустили в Мордовии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтроительство жилого комплекса в Саранске
Строительство жилого комплекса в Саранске - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Строительство жилого комплекса в Саранске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Новая региональная мера господдержки семей по предоставлению жилья в найм работникам бюджетной сферы начала действовать в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.
Новая мера поддержки была инициирована руководством региона и поддержана депутатским корпусом еще в марте текущего года, действовать она начала с 1 ноября. Главные условия – семья должна жить и работать в республике, и в ней должен родиться минимум один ребенок.
«
"Новой мерой поддержки могут воспользоваться работники бюджетной сферы, государственные и муниципальные служащие, которые станут родителями первого или последующих детей в период с 1 ноября 2025 года по 1 ноября 2027 года. При этом оба супруга или родитель ребенка в неполной семье должны проживать в Мордовии, вести непрерывную трудовую деятельность в регионе не менее года на момент заключения договора найма (исключение – участники СВО)", - говорится в сообщении.
Еще одно важное условие для получения меры поддержки – нуждаемость семьи в жилом помещении (наличие в собственности менее 18 квадратных метров жилплощади в среднем на каждого члена семьи).
"Глава Мордовии Артем Здунов подчеркнул, что принятый закон и программа найма – одна из важнейших для поддержки семей бюджетников и решения демографических задач, стоящих перед регионом и страной", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что в Мордовии начал работу Республиканский фонд развития жилищного строительства и жилищной поддержки семей с детьми. За две недели к его сотрудникам уже обратились 45 человек – все они потенциальные участники на предоставление жилья в найм.
Жилищный фонд на два года в рамках программы составит 292 квартиры в Саранске и Рузаевке, где сейчас ведется строительство двух многоквартирных домов. В Саранске рядом со строящимся домом уже есть школа, в перспективе появится детский сад. Первые квартиры семьи получат в начале второго полугодия следующего года.
"Если в течение срока действия договора найма у семьи не появится больше детей, право выкупа наступает после 10 лет работы в бюджетной сфере за 70% рыночной стоимости жилого помещения. Если в семье рождаются еще дети, у семьи будет возможность досрочно выкупить жилье по цене, установленной программой. При рождении трех и более детей после заключения договора найма и вступления в программу семья имеет право выкупить жилье за 0,1% его стоимости", - сообщает пресс-служба главы региона.
Как отметил глава Мордовии, работники бюджетной сферы оставались самой уязвимой категорией, лишенной возможности получения льготного жилья. Теперь у них такая возможность появилась.
"Будем широкомасштабно развивать программу найма. Нехватку работников именно в бюджетной сфере мы наблюдаем везде, особенно в районах. Уверен, что через такое строительство мы сможем удержать многих в республике, а население будет прирастать", - заявил Здунов.
 
Республика МордовияСаранскЖильеАртем ЗдуновРеспублика Мордовия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала