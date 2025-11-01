Новая жилищная мера поддержки семей начала действовать в Мордовии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Новая региональная мера господдержки семей по предоставлению жилья в найм работникам бюджетной сферы начала действовать в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.

Новая мера поддержки была инициирована руководством региона и поддержана депутатским корпусом еще в марте текущего года, действовать она начала с 1 ноября. Главные условия – семья должна жить и работать в республике, и в ней должен родиться минимум один ребенок.

« "Новой мерой поддержки могут воспользоваться работники бюджетной сферы, государственные и муниципальные служащие, которые станут родителями первого или последующих детей в период с 1 ноября 2025 года по 1 ноября 2027 года. При этом оба супруга или родитель ребенка в неполной семье должны проживать в Мордовии, вести непрерывную трудовую деятельность в регионе не менее года на момент заключения договора найма (исключение – участники СВО)", - говорится в сообщении.

Еще одно важное условие для получения меры поддержки – нуждаемость семьи в жилом помещении (наличие в собственности менее 18 квадратных метров жилплощади в среднем на каждого члена семьи).

"Глава Мордовии Артем Здунов подчеркнул, что принятый закон и программа найма – одна из важнейших для поддержки семей бюджетников и решения демографических задач, стоящих перед регионом и страной", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что в Мордовии начал работу Республиканский фонд развития жилищного строительства и жилищной поддержки семей с детьми. За две недели к его сотрудникам уже обратились 45 человек – все они потенциальные участники на предоставление жилья в найм.

Жилищный фонд на два года в рамках программы составит 292 квартиры в Саранске и Рузаевке, где сейчас ведется строительство двух многоквартирных домов. В Саранске рядом со строящимся домом уже есть школа, в перспективе появится детский сад. Первые квартиры семьи получат в начале второго полугодия следующего года.

"Если в течение срока действия договора найма у семьи не появится больше детей, право выкупа наступает после 10 лет работы в бюджетной сфере за 70% рыночной стоимости жилого помещения. Если в семье рождаются еще дети, у семьи будет возможность досрочно выкупить жилье по цене, установленной программой. При рождении трех и более детей после заключения договора найма и вступления в программу семья имеет право выкупить жилье за 0,1% его стоимости", - сообщает пресс-служба главы региона.

Как отметил глава Мордовии, работники бюджетной сферы оставались самой уязвимой категорией, лишенной возможности получения льготного жилья. Теперь у них такая возможность появилась.