Глава Мордовии рассказал об успехах семейной политики региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя – РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов рассказал о мерах поддержки многодетных семей и развитии демографической политики региона в четверг в ходе оглашения послания госсобранию региона.

Глава Мордовии заявил о необходимости проведения анализа статистических данных, условий жизни семей, соотношения браков и разводов, сдерживающих факторов, негативно влияющих на рождаемость.

"Прошу детально разобраться в причинах по каждой категории семей, будь то многодетные семьи, одинокие родители или семьи, не имеющие детей. К сожалению, таких у нас еще очень много. Задача правительства – выработать эффективные механизмы работы с каждой семьей, подготовить предложения по дополнительным мерам поддержки на всех этапах репродуктивного выбора", - сказал Здунов.

Глава республики сообщил, что в рамках национального проекта "Семья" в этом году будет создано 5 новых женских консультаций в сельских районах. Продолжится модернизация службы родовспоможения. "В следующем году современным высокотехнологическим оборудованием необходимо переоснастить Перинатальный центр. Направим на эти цели почти четверть миллиарда рублей. А еще через 2 года переоснастим Детскую республиканскую больницу", - отметил Здунов.

Глава Мордовии напомнил, что с 1 ноября в республике заработала новая мера поддержки семей работников бюджетной сферы, которым будут предоставлять квартиры для проживания по договорам найма и с правом выкупа. Главное условие – рождение ребенка. Причем, подчеркнул Здунов, если в течение 10 лет после заключения договора найма в семье родится трое детей, квартиру можно будет выкупить всего за одну десятую процента ее рыночной стоимости.

Еще одна новая мера поддержки - бесплатное питание в школах всех детей из многодетных семей.

Глава Мордовии также сообщил, что в Саранске приступили к организации работы семейного такси. До конца года на дороги выйдет первая партия – более 30 машин, в том числе комфортные 7-местные автомобили. Они рассчитаны на поездки с детьми, колясками и багажом – для удобства многодетных семей.

Здунов рассказал, что в Мордовии принят целый ряд законов – это новые выплаты молодым мамам при рождении ребенка в возрасте до 25 лет, студенческим и молодым семьям при рождении третьего ребенка, решение о ежегодной индексации регионального материнского капитала и расширении направлений его использования, льготы на оплату жилого помещения и транспортного налога для многодетных семей.

"В этом году мы создали Семейный совет при главе республики, в состав которого вошли 50 семейных пар. От членов Совета уже поступают конкретные предложения. Считаю важным поддержать одно из них и создать в республике новую государственную награду для многодетных родителей. Кроме того, в республике должен быть создан понятный набор программ по семейному отдыху. В каждом районе необходимо сформировать предложение, которое ответит на вопросы: что стоит посмотреть, чем наполнить досуг, как добраться до места отдыха, где разместиться и организовать питание, какие дополнительные развлечения доступны", - сказал Здунов.

Он также сообщил, что в рамках нацпроектов "Молодежь и дети", "Семья", "Кадры" продолжается активная работа по созданию современных условий обучения и воспитания в детских садах, школах, колледжах и техникумах, детских лагерях. На начало действия федеральной программы в капитальном ремонте нуждалась половина зданий образовательных организаций республики, включая детские сады и техникумы. За 5 лет удалось снизить этот показатель вдвое, а в следующую пятилетку необходимо привести в соответствие современным требованиям ещё четверть образовательных организаций.