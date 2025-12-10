Глава Мордовии выступил на старте всероссийской акции "Наши ценности"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек – РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов выступил на старте всероссийской акции "Наши ценности" в Москве, сообщает пресс-служба главы республики.
Акция "Наши ценности" проекта "Мир возможностей" продлится до 15 июня 2026 года. Старшеклассники будут проводить уроки для учащихся средних классов, рассказывать о духовно-нравственных ценностях.
"Глава Мордовии стал одним из спикеров на старте этой акции. Он отметил, что правильные ценностные установки для подрастающего поколения – это основа будущего здорового общества. Он рассказал, что в Мордовии проводится системная работа в этом направлении. Заключены соглашения о взаимодействии между ключевыми органами власти, занимающимися воспитанием молодежи, и Мордовской митрополией, на базе Мордовского университета открылся духовно-просветительский центр "Россия – наша история". Там проводятся мероприятия по духовному просвещению педагогов, советников директоров по воспитанию и специалистов по работе с молодежью", - говорится в сообщении.
Он также сообщил, что в рамках работы возглавляемой им комиссии Госсовета по направлению "Семья" подготовлен пакет предложений в проект Стратегии развития образования в РФ до 2036 года.
"Мордовия – один из лидеров в стране по результативности участия в федеральном проекте "Мир возможностей". Новая акция "Наши ценности" представляет собой консолидацию лучшего опыта и лучших практик, наработанных за это время. Воспитательные, патриотические, образовательные мероприятия вовлекают всё больше ребят в общественную деятельность, реализацию социальных, волонтерских, благотворительных проектов, задают правильные ориентиры в жизни", - отмечается в сообщении.
Глава Мордовии также принял участие во встрече патриарха Московского и всея Руси Кирилла с педагогами страны, состоявшейся в рамках акции "Наши ценности". Главной темой встречи стало духовно-нравственное воспитание детей. Мероприятие собрало около тысячи участников из различных регионов России, в том числе трех педагогов из Мордовии. Учитель истории и обществознания лицея №1 из Чамзинки Галина Труханова неоднократно становилась победителем конкурса лучших учителей РФ в рамках нацпроекта "Образование". Под руководством Светланы Мирончевой в чамзинском лицее № 1 работает школьный историко-краеведческий музей, который с 2020 года является партнером московского Музея Победы и участвует в программе "Школьный музей Победы". Учитель биологии и химии саранской школы № 36 Наталья Буянкина 39 лет посвятила работе педагога, подготовив пять призеров регионального уровня Всероссийской олимпиады школьников по биологии и экологии.
