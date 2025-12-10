Рейтинг@Mail.ru
Глава Мордовии выступил на старте всероссийской акции "Наши ценности" - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
11:00 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/glava-2061040336.html
Глава Мордовии выступил на старте всероссийской акции "Наши ценности"
Глава Мордовии выступил на старте всероссийской акции "Наши ценности" - РИА Новости, 10.12.2025
Глава Мордовии выступил на старте всероссийской акции "Наши ценности"
Глава Мордовии Артем Здунов выступил на старте всероссийской акции "Наши ценности" в Москве, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T11:00:00+03:00
2025-12-10T11:00:00+03:00
республика мордовия
россия
москва
артем здунов
музей победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964896195_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7002643b9234dbd30b050a568e7dbc5d.jpg
https://ria.ru/20251208/konkurs-2060647172.html
https://ria.ru/20251113/semya-2054831856.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964896195_102:0:1245:857_1920x0_80_0_0_9f2a34bb7fa9444466a6c2c02e166695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, артем здунов, музей победы
Республика Мордовия, Россия, Москва, Артем Здунов, Музей Победы
Глава Мордовии выступил на старте всероссийской акции "Наши ценности"

Глава Мордовии Здунов выступил на старте всероссийской акции «Наши ценности»

© Фото : пресс-служба главы республики МордовияГлава Мордовии Артем Здунов
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : пресс-служба главы республики Мордовия
Глава Мордовии Артем Здунов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек – РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов выступил на старте всероссийской акции "Наши ценности" в Москве, сообщает пресс-служба главы республики.
Акция "Наши ценности" проекта "Мир возможностей" продлится до 15 июня 2026 года. Старшеклассники будут проводить уроки для учащихся средних классов, рассказывать о духовно-нравственных ценностях.
Артём Здунов - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Всероссийский конкурс "Семейная столица" будут проводить с 2026 года
8 декабря, 18:16
"Глава Мордовии стал одним из спикеров на старте этой акции. Он отметил, что правильные ценностные установки для подрастающего поколения – это основа будущего здорового общества. Он рассказал, что в Мордовии проводится системная работа в этом направлении. Заключены соглашения о взаимодействии между ключевыми органами власти, занимающимися воспитанием молодежи, и Мордовской митрополией, на базе Мордовского университета открылся духовно-просветительский центр "Россия – наша история". Там проводятся мероприятия по духовному просвещению педагогов, советников директоров по воспитанию и специалистов по работе с молодежью", - говорится в сообщении.
Он также сообщил, что в рамках работы возглавляемой им комиссии Госсовета по направлению "Семья" подготовлен пакет предложений в проект Стратегии развития образования в РФ до 2036 года.
"Мордовия – один из лидеров в стране по результативности участия в федеральном проекте "Мир возможностей". Новая акция "Наши ценности" представляет собой консолидацию лучшего опыта и лучших практик, наработанных за это время. Воспитательные, патриотические, образовательные мероприятия вовлекают всё больше ребят в общественную деятельность, реализацию социальных, волонтерских, благотворительных проектов, задают правильные ориентиры в жизни", - отмечается в сообщении.
Глава Мордовии также принял участие во встрече патриарха Московского и всея Руси Кирилла с педагогами страны, состоявшейся в рамках акции "Наши ценности". Главной темой встречи стало духовно-нравственное воспитание детей. Мероприятие собрало около тысячи участников из различных регионов России, в том числе трех педагогов из Мордовии. Учитель истории и обществознания лицея №1 из Чамзинки Галина Труханова неоднократно становилась победителем конкурса лучших учителей РФ в рамках нацпроекта "Образование". Под руководством Светланы Мирончевой в чамзинском лицее № 1 работает школьный историко-краеведческий музей, который с 2020 года является партнером московского Музея Победы и участвует в программе "Школьный музей Победы". Учитель биологии и химии саранской школы № 36 Наталья Буянкина 39 лет посвятила работе педагога, подготовив пять призеров регионального уровня Всероссийской олимпиады школьников по биологии и экологии.
Послание главы Республики Мордовия Артема Здунова - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Глава Мордовии рассказал об успехах семейной политики региона
13 ноября, 17:56
 
Республика МордовияРоссияМоскваАртем ЗдуновМузей Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала