Глава Мордовии выступил на старте всероссийской акции "Наши ценности"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек – РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов выступил на старте всероссийской акции "Наши ценности" в Москве, сообщает пресс-служба главы республики.

Акция "Наши ценности" проекта "Мир возможностей" продлится до 15 июня 2026 года. Старшеклассники будут проводить уроки для учащихся средних классов, рассказывать о духовно-нравственных ценностях.

"Глава Мордовии стал одним из спикеров на старте этой акции. Он отметил, что правильные ценностные установки для подрастающего поколения – это основа будущего здорового общества. Он рассказал, что в Мордовии проводится системная работа в этом направлении. Заключены соглашения о взаимодействии между ключевыми органами власти, занимающимися воспитанием молодежи, и Мордовской митрополией, на базе Мордовского университета открылся духовно-просветительский центр "Россия – наша история". Там проводятся мероприятия по духовному просвещению педагогов, советников директоров по воспитанию и специалистов по работе с молодежью", - говорится в сообщении.

Он также сообщил, что в рамках работы возглавляемой им комиссии Госсовета по направлению "Семья" подготовлен пакет предложений в проект Стратегии развития образования в РФ до 2036 года.

"Мордовия – один из лидеров в стране по результативности участия в федеральном проекте "Мир возможностей". Новая акция "Наши ценности" представляет собой консолидацию лучшего опыта и лучших практик, наработанных за это время. Воспитательные, патриотические, образовательные мероприятия вовлекают всё больше ребят в общественную деятельность, реализацию социальных, волонтерских, благотворительных проектов, задают правильные ориентиры в жизни", - отмечается в сообщении.