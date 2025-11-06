Реализацию важных инфраструктурных проектов Мордовии обсудили в Минстрое РФ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя – РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин обсудили реализацию важных инфраструктурных проектов региона, сообщает пресс-служба руководителя региона.

"На встрече в Москве обсуждалась реализация мероприятий в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" - вопросы жилищного строительства, благоустройства общественных пространств, модернизации коммунальной инфраструктуры и прохождения текущего осенне-зимнего периода", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что в республике уделяется особое внимание развитию инженерной инфраструктуры – это важный фактор для повышения комфорта жизни граждан. Один из основных вопросов повестки – ход капитального ремонта очистных сооружений Саранска.

"Приоритетная задача на ближайшее время – обеспечение безаварийного прохождения отопительного сезона. В регионе проделана значительная работа: подготовлено 5,3 тысячи многоквартирных домов, 531 социальный объект, 164 котельных и более 1,6 тысячи коммунальных сетей. Проведена комплексная работа для обеспечения бесперебойного функционирования всех систем жизнедеятельности – от инженерных сетей до транспортной и социальной инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

В Мордовии продолжается работа по улучшению жилищных условий граждан. По данным Росстата, с начала 2025 года в регионе введено в эксплуатацию 174,8 тысячи квадратных метров жилья. С 2019 года более 5 тысяч человек переселены из 87,67 тысячи квадратных метров аварийного жилья.