Команда Мордовии посетила подшефный Каланчак Херсонской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт – РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и команда республики посетила подшефный Каланчакский округ Херсонской области, сообщает пресс-служба главы региона.

Мордовия оказывает Херсонской области содействие в восстановлении и развитии инфраструктуры с 2023 года по поручению президента России. Между субъектами заключено соглашение о сотрудничестве, утверждена дорожная карта мероприятий по социально-экономическому развитию.

"Глава Мордовии побывал в Гавриловской школе Каланчакского округа - ранее она была отремонтирована шефами. Зимой в здании 1950 года постройки было холодно, оно отапливалось углем. К 1 сентября этого года специалисты из Мордовии капитально отремонтировали систему отопления в школе, провели газ, построили новую модульную котельную, полностью заменили все отопительные элементы. Теперь в школе тепло и уютно - сейчас здесь учатся 55 детей. Делегация Мордовии также посетила популярную у детей секцию бокса. Глава Мордовии передал юным спортсменам боксерские груши и перчатки", - говорится в сообщении.

Также в Каланчаке Здунов встретился с мордовскими медиками, которые с мая 2023 года регулярно выезжают для работы в подшефный Каланчак. Бригады в составе педиатров, хирургов, неврологов, гинекологов, лаборантов и других узкопрофильных специалистов из региональных больниц и поликлиник оказывают медицинскую помощь жителям Каланчакского округа. За весь период работы из Мордовии было направлено 22 бригады медработников. Мордовия также помогает медучреждениям с медицинским оборудованием и медпрепаратами, строители проводят необходимый ремонт.

"Команда Мордовии во главе с Артёмом Здуновым побывала в амбулаторно-поликлиническом отделении центральной районной больницы. Здесь в этом году была капитально отремонтирована кровля. Глава Мордовии встретился с врачами, которые сейчас работают в Каланчаке. Поговорили о том, чем еще можно помочь", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что мордовские медики неоднократно отмечали, что в Каланчакском округе очень хорошая рождаемость, в семьях практически не бывает меньше 3-4 детей. Глава Мордовии, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Семья", встретился с будущими мамами и вручил им наборы первой необходимости для ухода за новорожденными.

"Команда Мордовии навестила мордовский батальон. Бойцам был передан внушительный гуманитарный груз - от продуктов питания и медикаментов до транспорта. Посылки для ребят собирала вся Мордовия. Мама погибшего бойца из Рузаевки даже передала боевым товарищам сына мотоциклы. В ходе беседы с военнослужащими обсудили бытовые условия, что необходимо еще передать ребятам для выполнения задачи и для ежедневного использования в быту. Речь также шла о том, какая помощь нужна их семьям дома", - сообщает пресс-служба главы республики.