Рейтинг@Mail.ru
Команда Мордовии посетила подшефный Каланчак Херсонской области - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
12:09 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/mordoviya-2050874375.html
Команда Мордовии посетила подшефный Каланчак Херсонской области
Команда Мордовии посетила подшефный Каланчак Херсонской области - РИА Новости, 27.10.2025
Команда Мордовии посетила подшефный Каланчак Херсонской области
Глава Мордовии Артём Здунов и команда республики посетила подшефный Каланчакский округ Херсонской области, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T12:09:00+03:00
2025-10-27T12:09:00+03:00
республика мордовия
херсонская область
россия
артем здунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932530596_0:92:3017:1789_1920x0_80_0_0_66825cc7f77371c3c9696825588aff88.jpg
https://ria.ru/20251022/sotrudnichestvo--2049811213.html
https://ria.ru/20251020/sotrudnichestvo-2049423688.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932530596_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0130249e07f2f72cfd8b7482c656b937.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, артем здунов
Республика Мордовия, Херсонская область , Россия, Артем Здунов
Команда Мордовии посетила подшефный Каланчак Херсонской области

Глава Мордовии и команда республики посетила Каланчак в Херсонской области

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артем Здунов
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава Республики Мордовия Артем Здунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт – РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и команда республики посетила подшефный Каланчакский округ Херсонской области, сообщает пресс-служба главы региона.
Мордовия оказывает Херсонской области содействие в восстановлении и развитии инфраструктуры с 2023 года по поручению президента России. Между субъектами заключено соглашение о сотрудничестве, утверждена дорожная карта мероприятий по социально-экономическому развитию.
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Глава Мордовии обсудил сотрудничество с губернатором Херсонской области
22 октября, 12:47
"Глава Мордовии побывал в Гавриловской школе Каланчакского округа - ранее она была отремонтирована шефами. Зимой в здании 1950 года постройки было холодно, оно отапливалось углем. К 1 сентября этого года специалисты из Мордовии капитально отремонтировали систему отопления в школе, провели газ, построили новую модульную котельную, полностью заменили все отопительные элементы. Теперь в школе тепло и уютно - сейчас здесь учатся 55 детей. Делегация Мордовии также посетила популярную у детей секцию бокса. Глава Мордовии передал юным спортсменам боксерские груши и перчатки", - говорится в сообщении.
Также в Каланчаке Здунов встретился с мордовскими медиками, которые с мая 2023 года регулярно выезжают для работы в подшефный Каланчак. Бригады в составе педиатров, хирургов, неврологов, гинекологов, лаборантов и других узкопрофильных специалистов из региональных больниц и поликлиник оказывают медицинскую помощь жителям Каланчакского округа. За весь период работы из Мордовии было направлено 22 бригады медработников. Мордовия также помогает медучреждениям с медицинским оборудованием и медпрепаратами, строители проводят необходимый ремонт.
"Команда Мордовии во главе с Артёмом Здуновым побывала в амбулаторно-поликлиническом отделении центральной районной больницы. Здесь в этом году была капитально отремонтирована кровля. Глава Мордовии встретился с врачами, которые сейчас работают в Каланчаке. Поговорили о том, чем еще можно помочь", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что мордовские медики неоднократно отмечали, что в Каланчакском округе очень хорошая рождаемость, в семьях практически не бывает меньше 3-4 детей. Глава Мордовии, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Семья", встретился с будущими мамами и вручил им наборы первой необходимости для ухода за новорожденными.
"Команда Мордовии навестила мордовский батальон. Бойцам был передан внушительный гуманитарный груз - от продуктов питания и медикаментов до транспорта. Посылки для ребят собирала вся Мордовия. Мама погибшего бойца из Рузаевки даже передала боевым товарищам сына мотоциклы. В ходе беседы с военнослужащими обсудили бытовые условия, что необходимо еще передать ребятам для выполнения задачи и для ежедневного использования в быту. Речь также шла о том, какая помощь нужна их семьям дома", - сообщает пресс-служба главы республики.
В завершение встречи Здунов вручил отличившимся в боевых действиях бойцам знаки отличия "За смелость и отвагу" и благодарности главы Мордовии.
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Президент Белоруссии обсудил планы сотрудничества с главой Мордовии
20 октября, 17:06
 
Республика МордовияХерсонская областьРоссияАртем Здунов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала