"Многодетность должна стать нормой". Путин дал поручения по поддержке семей

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Владимир Путин провел первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Он назвал семью фундаментальной основой российского общества, а ее поддержку — однозначным приоритетом. Главные заявления — в материале РИА Новости.

О целях демографической политики

Глава государства указал на то, что решение демографических проблем — задача всех уровней власти, а руководство нацелено на комплексный подход к решению соответствующих задач. При этом особенно важны координация, консолидация усилий государства, бизнеса, гражданского общества, служителей традиционных религий, а также поддержка со стороны СМИ. Особое внимание на заседании было уделено теме многодетной семьи:

Все больше россиян хотят, чтобы их семьи были многодетными, это должно стать нормой. Снижение рождаемости стало глобальным вызовом в мире, Россия — не исключение.

Страны мира выбирают разные способы ответа на демографические вызовы, вплоть до неконтролируемой миграции. Россия же может ответить на них развитием собственного демографического потенциала и соблюдением традиций многодетной семьи. Поддержка семьи — важнейшее направление всех национальных проектов:

« "Создание условий для того, чтобы в России рождалось как можно больше детей, — важнейшее, по сути, так называемое сквозное направление всех наших национальных проектов, стратегических планов развития". Владимир Путин президент России президент России

Рождение ребенка — это личное решение каждой семьи, не должно быть никакого давления. Государство должно сделать все, чтобы деторождение поднимало статус семьи, а не ухудшало ее условия.

« "Совместными усилиями нам нужно прийти к тому, чтобы люди, конечно, молодые прежде всего, искренне стремились обрести счастье материнства и счастье отцовства, реализоваться в воспитании детей и были бы уверены в том, что государство в нужный момент окажет поддержку, что называется, подставит плечо". Владимир Путин президент России президент России

Нужно донастраивать меры помощи студенческим семьям и поощрять все, что делается в системе высшего образования для поддержки рождаемости. Молодежь не должна выбирать между родительскими обязанностями и учебой или карьерой:

« "А потом получается и оказывается, что лучшее время безвозвратно упущено для семьи. И наша задача сделать так, чтобы молодые люди понимали: им не нужно выбирать что-то одно, что они вполне могут успешно совмещать и родительские обязанности с учебой или стартом карьеры". Владимир Путин президент России президент России

О финансовой поддержке

Президент отметил востребованность уже существующего набора инструментов поддержки семей: в него входят единые пособия для людей с невысокими доходами и льготная ипотека. Он подчеркнул, что правительство старается сохранить различные инструменты ипотечного кредитования, а власти продолжат их совершенствовать. Кроме того, со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата, призванная снизить подоходный налог для семей с невысокими доходами с двумя и более детьми до шести процентов. Еще одним средством материальной помощи семьям стал материнский капитал.

Идея маткапитала оказалась очень удачной, нужно думать о ее совершенствовании, при этом прежде всего надо защитить интересы женщин и детей:

« "Он хоть и называется семейным иногда, я назвал его именно материнским капиталом неслучайно — надо защитить интересы женщины и ребенка. Прошу вас относиться к этому очень аккуратно". Владимир Путин президент России президент России

При совершенствовании программы материнского капитала важно не распылять его на второстепенные вещи. Система социальной поддержки должна быть прозрачной и понятной для семей с детьми.

Система социальной поддержки должна быть прозрачной и понятной для семей с детьми. Без финансовой поддержки семей трудно решать демографические проблемы.

Новые инициативы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании предложила изменить действующие меры поддержки семей и ввести новые:

переориентировать программу материнского капитала на поддержку многодетности; дифференцировать ставку по семейной ипотеке в зависимости от количества детей.

« "Считаем, что компании, которые внедряют высокие стандарты демографической поддержки, должны поощряться и морально поощряться, иметь право на прочих равных на определенные преференции со стороны государства. Это было бы справедливо". Валентина Матвиенко председатель Совета Федерации председатель Совета Федерации

По словам спикера Совфеда, детям студентов будут приоритетно предоставлять места в в яслях и детских садах по месту нахождения вуза, для этого готовятся поправки в законодательство.

Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о работе правительства по улучшению демографической ситуации в стране:

в 2026 году появится регистр с данными о беременных; семьям студентов будут выплачивать 200 тысяч рублей при рождении ребенка;

семьям студентов будут выплачивать 200 тысяч рублей при рождении ребенка; правительство оценит влияние действующих жилищных программ на рождаемость.

« "Хочу отметить, что в 18 регионах отмечается рост суммарного коэффициента рождаемости в сентябре 2025 года в годовом выражении. Лидером к сентябрю является город Севастополь", — добавила Голикова.

О Совете по демографии

Он был образован указом главы государства в конце 2024 года. Его состав Путин утвердил в феврале текущего года. В него входят представители федеральной и региональной власти , общественных и некоммерческих объединений , научного и предпринимательского сообщества. Председателем назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.