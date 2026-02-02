Глава Мордовии обсудил с Голиковой доступность продленок для семей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова обсудила с главой Мордовии, председателем комиссии Госсовета по направлению "Семья" Артёмом Здуновым реализацию поручений президента России по повышению доступности для семей дошкольного образования и групп продленного дня в школах, Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова обсудила с главой Мордовии, председателем комиссии Госсовета по направлению "Семья" Артёмом Здуновым реализацию поручений президента России по повышению доступности для семей дошкольного образования и групп продленного дня в школах, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Здунов доложил, что комиссией Госсовета по направлению "Семья" тщательно изучены практики субъектов страны в этом вопросе.

"В 75 регионах работают группы кратковременного пребывания с графиком работы от 2 до 4 часов. В 46 – группы с продленным режимом работы ("дежурные" группы) в основном до 21.00. Круглосуточные группы открыты в 19 субъектах. Несколько регионов уже ввели группы для детей младенческого возраста – от 2 месяцев до 1 года. Мордовия в их числе. Многие готовы открыть такие группы по потребности. Группы продленного дня для учеников начальной школы также есть во всех регионах, они очень востребованы", - говорится в сообщении.

Глава республики и вице-премьер обсудили меры поддержки семей в сфере образования на разных уровнях, а также возможность модернизации системы записи в детский сад.

В ходе встречи речь также шла о проведении в столице Мордовии в апреле всероссийской выездной конференции в рамках регионального движения "За медицину здорового долголетия". Особое внимание здесь будет уделено успешным практикам субъекта и возможности их тиражирования.

"В республике 2026 год объявлен Годом здоровья. Ведется создание Центра медицины здорового долголетия. Его основная функция – повышение медицинской грамотности населения, активная профилактика заболеваний и продление периода здоровой активной жизни. Этот центр станет флагманом для последующей трансформации всей сети центров здоровья", - цитирует пресс-служба слова Здунова.