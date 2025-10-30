Рейтинг@Mail.ru
Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
22:06 30.10.2025
Детей из многодетных семей бесплатно накормят в школах и училищах Мордовии
Дети из многодетных семей в Мордовии будут получать бесплатное горячее питание в школах и учреждениях среднего профессионального образования (СПО), сообщает... РИА Новости, 30.10.2025
республика мордовия
россия
артем здунов
общество
саранск
россельхозбанк
россия, артем здунов, общество, саранск, россельхозбанк
Республика Мордовия, Россия, Артем Здунов, Общество, Саранск, Россельхозбанк
На сессии госсобрания Мордовии приняли новую меру поддержки многодетных семей

© РИА Новости / Кирилл Брага
Организация питания в школах
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Организация питания в школах. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Дети из многодетных семей в Мордовии будут получать бесплатное горячее питание в школах и учреждениях среднего профессионального образования (СПО), сообщает пресс-служба главы республики.
Новая мера поддержки для многодетных семей принята на очередной сессии госсобрания Мордовии.
«
"Бесплатное одноразовое горячее питание будет предоставляться детям из многодетных семей, обучающимся в государственных и муниципальных школах, а также несовершеннолетним студентам очной формы обучения в учреждениях СПО. Важно, что мера поддержки будет предоставляться без учета критерия нуждаемости семьи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что количество таких школьников (с 5 по 11 классы) в Мордовии составляет 5 719 человек, в учреждениях СПО учится 1021 студент.
Депутаты госсобрания республики единогласно поддержали инициативу главы Мордовии Артёма Здунова, который возглавляет комиссию госсовета по направлению "Семья". Проект закона разработан в соответствии с указом президента РФ "О мерах социальной поддержки многодетных семей".
"Эта мера поддержки позволит существенно облегчить финансовую нагрузку на многодетные семьи и обеспечить горячим питанием школьников и студентов – это важно для их роста, полноценного развития и здоровья. Родители могут не беспокоиться – во время учебного процесса их дети будут сыты и полны энергии", - приводит пресс-служба слова Здунова.
Вопросам питания детей в Мордовии уделяется пристальное внимание. В этом году регион совместно с Россельхозбанком и фондом "Органика" запустил совместный пилотный проект по внедрению в детский рацион питания органической молочной продукции, которая поставляется в 63 детских дошкольных учреждения Саранска для 16 тысяч детей. Параллельно исследования эффективности использования органических молочных продуктов в питании детей дошкольного возраста проводит Мордовский университет имени Огарева.
 
Республика МордовияРоссияАртем ЗдуновОбществоСаранскРоссельхозбанк
 
 
