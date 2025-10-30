Детей из многодетных семей бесплатно накормят в школах и училищах Мордовии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Дети из многодетных семей в Мордовии будут получать бесплатное горячее питание в школах и учреждениях среднего профессионального образования (СПО), сообщает пресс-служба главы республики.

"Бесплатное одноразовое горячее питание будет предоставляться детям из многодетных семей, обучающимся в государственных и муниципальных школах, а также несовершеннолетним студентам очной формы обучения в учреждениях СПО. Важно, что мера поддержки будет предоставляться без учета критерия нуждаемости семьи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество таких школьников (с 5 по 11 классы) в Мордовии составляет 5 719 человек, в учреждениях СПО учится 1021 студент.

"Эта мера поддержки позволит существенно облегчить финансовую нагрузку на многодетные семьи и обеспечить горячим питанием школьников и студентов – это важно для их роста, полноценного развития и здоровья. Родители могут не беспокоиться – во время учебного процесса их дети будут сыты и полны энергии", - приводит пресс-служба слова Здунова.