Детей из многодетных семей бесплатно накормят в школах и училищах Мордовии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Дети из многодетных семей в Мордовии будут получать бесплатное горячее питание в школах и учреждениях среднего профессионального образования (СПО), сообщает пресс-служба главы республики.
Новая мера поддержки для многодетных семей принята на очередной сессии госсобрания Мордовии.
«
"Бесплатное одноразовое горячее питание будет предоставляться детям из многодетных семей, обучающимся в государственных и муниципальных школах, а также несовершеннолетним студентам очной формы обучения в учреждениях СПО. Важно, что мера поддержки будет предоставляться без учета критерия нуждаемости семьи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что количество таких школьников (с 5 по 11 классы) в Мордовии составляет 5 719 человек, в учреждениях СПО учится 1021 студент.
Депутаты госсобрания республики единогласно поддержали инициативу главы Мордовии Артёма Здунова, который возглавляет комиссию госсовета по направлению "Семья". Проект закона разработан в соответствии с указом президента РФ "О мерах социальной поддержки многодетных семей".
"Эта мера поддержки позволит существенно облегчить финансовую нагрузку на многодетные семьи и обеспечить горячим питанием школьников и студентов – это важно для их роста, полноценного развития и здоровья. Родители могут не беспокоиться – во время учебного процесса их дети будут сыты и полны энергии", - приводит пресс-служба слова Здунова.
Вопросам питания детей в Мордовии уделяется пристальное внимание. В этом году регион совместно с Россельхозбанком и фондом "Органика" запустил совместный пилотный проект по внедрению в детский рацион питания органической молочной продукции, которая поставляется в 63 детских дошкольных учреждения Саранска для 16 тысяч детей. Параллельно исследования эффективности использования органических молочных продуктов в питании детей дошкольного возраста проводит Мордовский университет имени Огарева.