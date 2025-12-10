Глава Мордовии ответил на вопросы жителей республики в прямом эфире

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек – РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов ответил на вопросы жителей республики в прямом эфире, сообщает пресс-служба главы республики.

Прямая линия с главой региона стала своеобразным подведением итогов года. Глава Мордовии прокомментировал важнейшие направления – развитие экономики, поддержку участников СВО, сохранение исторической памяти, семейноориентированность, работу с молодежью, туристическую привлекательность региона и многое другое.

"Здунов отметил, что Мордовия получает колоссальную поддержку федерального центра – президента России Владимира Путина и правительства страны. Это позволяет республике реализовывать важные инфраструктурные и социальные проекты, которые повышают качество жизни людей, активно вести работу в рамках всех национальных проектов", - говорится в сообщении.

На традиционную ежегодную прямую линию поступило свыше 1000 вопросов от жителей республики. Основными темами стали ремонт и строительство дорог, пешеходных тротуаров, благоустройство придомовых и общественных территорий, жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе проблема ржавой воды и замены лифтов. Жителей также интересовали ремонт и строительство социальных учреждений, предоставление жилья детям-сиротам, расселение аварийного жилья, работа общественного транспорта, модернизация учреждений здравоохранения и медицинское обслуживание населения.

"От граждан поступил и ряд предложений, связанных с благоустройством Саранска – Здунов поддержал и поручил взять в работу. Были вопросы и от членов семей участников специальной военной операции, ветеранов СВО. Все они взяты на особый контроль. Все обращения, которые не были озвучены в ходе трансляции, будут направлены в министерства, ведомства и муниципалитеты для отработки и принятия мер", - подчеркивается в сообщении.