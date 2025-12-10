Рейтинг@Mail.ru
Глава Мордовии ответил на вопросы жителей республики в прямом эфире
Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
15:54 10.12.2025
Глава Мордовии ответил на вопросы жителей республики в прямом эфире
Глава Мордовии ответил на вопросы жителей республики в прямом эфире - РИА Новости, 10.12.2025
Глава Мордовии ответил на вопросы жителей республики в прямом эфире
Глава Мордовии Артем Здунов ответил на вопросы жителей республики в прямом эфире, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T15:54:00+03:00
2025-12-10T15:54:00+03:00
республика мордовия
россия
саранск
артем здунов
владимир путин
россия, саранск, артем здунов, владимир путин
Республика Мордовия, Россия, Саранск, Артем Здунов, Владимир Путин
Глава Мордовии ответил на вопросы жителей республики в прямом эфире

Глава Мордовии Здунов провел прямую линию с жителями региона

Глава Республики Мордовия Артем Здунов
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Глава Республики Мордовия Артем Здунов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек – РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов ответил на вопросы жителей республики в прямом эфире, сообщает пресс-служба главы республики.
Прямая линия с главой региона стала своеобразным подведением итогов года. Глава Мордовии прокомментировал важнейшие направления – развитие экономики, поддержку участников СВО, сохранение исторической памяти, семейноориентированность, работу с молодежью, туристическую привлекательность региона и многое другое.
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Глава Мордовии выступил на старте всероссийской акции "Наши ценности"
Вчера, 11:00
"Здунов отметил, что Мордовия получает колоссальную поддержку федерального центра – президента России Владимира Путина и правительства страны. Это позволяет республике реализовывать важные инфраструктурные и социальные проекты, которые повышают качество жизни людей, активно вести работу в рамках всех национальных проектов", - говорится в сообщении.
На традиционную ежегодную прямую линию поступило свыше 1000 вопросов от жителей республики. Основными темами стали ремонт и строительство дорог, пешеходных тротуаров, благоустройство придомовых и общественных территорий, жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе проблема ржавой воды и замены лифтов. Жителей также интересовали ремонт и строительство социальных учреждений, предоставление жилья детям-сиротам, расселение аварийного жилья, работа общественного транспорта, модернизация учреждений здравоохранения и медицинское обслуживание населения.
"От граждан поступил и ряд предложений, связанных с благоустройством Саранска – Здунов поддержал и поручил взять в работу. Были вопросы и от членов семей участников специальной военной операции, ветеранов СВО. Все они взяты на особый контроль. Все обращения, которые не были озвучены в ходе трансляции, будут направлены в министерства, ведомства и муниципалитеты для отработки и принятия мер", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что впервые прямой эфир прошел в новом формате – на площадке Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ГТРК "Мордовия"). Также трансляция прямого эфира велась в интернете.
Артём Здунов - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Всероссийский конкурс "Семейная столица" будут проводить с 2026 года
8 декабря, 18:16
 
Республика МордовияРоссияСаранскАртем ЗдуновВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
