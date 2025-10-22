Рейтинг@Mail.ru
Глава Мордовии обсудил сотрудничество с губернатором Херсонской области
Республика Мордовия
 
12:47 22.10.2025
Глава Мордовии обсудил сотрудничество с губернатором Херсонской области
Глава Мордовии обсудил сотрудничество с губернатором Херсонской области
Глава Мордовии Артём Здунов обсудил вопросы, касающиеся взаимодействия территорий, на встрече с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, сообщает... РИА Новости, 22.10.2025
Республика Мордовия, Херсонская область , Азовское море, Черное море, Артем Здунов, Владимир Сальдо
Республика Мордовия, Херсонская область , Азовское море, Черное море, Артем Здунов, Владимир Сальдо
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт – РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил вопросы, касающиеся взаимодействия территорий, на встрече с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, сообщает пресс-служба главы республики.
Делегация Херсонской области впервые приехала в Мордовию на стажировку в рамках трехстороннего соглашения с Агентством стратегических инициатив. Члены делегации познакомились с ведущими предприятиями республики, образовательными и медицинскими учреждениями.
"Мордовия в рамках соглашения о сотрудничестве оказывает Каланчакскому округу Херсонской области содействие в восстановлении инфраструктуры, налаживании мирной жизни. Специалисты из Мордовии работают на объектах ЖКХ, социальной сферы, бригады врачей регулярно выезжают для работы в подшефном Каланчаке. Республика помогает медучреждениям с медицинским оборудованием и медпрепаратами", - говорится в сообщении.
Глава Мордовии заявил, что регионы продолжают обмен опытом, технологиями и эффективными практиками, помогая Херсонской области вернуться к полноценной мирной жизни.
"Наша республика провела аудит социальных объектов Херсонской области. Мы применили профессиональный подход, выявили то, что необходимо доработать. Речь идет не только о ремонтных и восстановительных работах. Важно, что опыт мы перенимаем друг у друга", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Губернатор Херсонской области поблагодарил руководство Мордовии за поддержку по всем направлениям, отметив, что взаимодействие территорий будет развиваться в том числе через реализацию совместных бизнес-проектов.
"Левобережье Херсонской области – это очень высокопродуктивный аграрный регион. Мордовия известна переработкой сельхозпродукции. Заводы по переработке остались у нас на правом берегу, на левом они отсутствуют. В этом направлении нам интересен опыт Мордовии и возможные контакты с деловыми кругами, которые могли бы выступить в роли инвесторов. У нас есть свободная экономическая зона. Мы обязательно достигнем победы в специальной военной операции, а планировать и проектировать можно уже сейчас", - приводятся в сообщении слова Сальдо.
Он отметил перспективы развития туристической сферы Херсонской области, которая омывается Черным и Азовским морями, где находится много объектов для санаторно-курортного лечения. "У Каланчакского района есть выход к Черному морю, значит – и у Мордовии он теперь тоже есть. Там возможно создание новых баз отдыха, новых отелей – это отдельная программа, она тоже сейчас постепенно ложится на бумагу. Мы уже закрепили один из санаторных комплексов в Хорлах за Мордовией", - сказал Сальдо.
В свою очередь глава Мордовии подчеркнул, что сотрудничество будет продолжено – в том числе по экономическим вопросам. "Херсонская область – регион с большим потенциалом. В свое время там развивалось рыболовство, виноградники. С точки зрения туристического потенциала вообще очень сложно переоценить эту территорию. Там красивейшие места, туда надо ездить отдыхать. Когда война закончится, мы продолжим эту работу", - заявил Здунов.
