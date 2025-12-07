В Саранске прошла церемония вручения премии "Голос героев"

«

"Премия "Голос героев" зародилась именно в Саранске, а сейчас уверенно шагает по стране. В этом проекте нас поддерживает президент России, Президентский фонд культурных инициатив, благотворители, неравнодушные люди. Этот конкурс - для того, чтобы молодое поколение видело, с каких людей нужно брать пример. Наши сегодняшние герои выбрали путь неравнодушия и любви к своему ближнему", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артема Здунова.