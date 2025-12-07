Рейтинг@Mail.ru
В Саранске прошла церемония вручения премии "Голос героев" - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
09:21 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/saransk-2060389576.html
В Саранске прошла церемония вручения премии "Голос героев"
В Саранске прошла церемония вручения премии "Голос героев" - РИА Новости, 07.12.2025
В Саранске прошла церемония вручения премии "Голос героев"
Церемония вручения всероссийской народной премии "Голос героев" состоялась в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T09:21:00+03:00
2025-12-07T09:21:00+03:00
республика мордовия
москва
белгородская область
саранск
артем здунов
владимир путин
президентский фонд культурных инициатив
республика мордовия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060388201_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_67c77660b7946ee7cbe044de8f6fbd2f.jpg
москва
белгородская область
саранск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060388201_96:0:1233:853_1920x0_80_0_0_5e98a35393f8dc56b6ae5bad55909c92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, белгородская область, саранск, артем здунов, владимир путин, президентский фонд культурных инициатив, республика мордовия
Республика Мордовия, Москва, Белгородская область, Саранск, Артем Здунов, Владимир Путин, Президентский фонд культурных инициатив, Республика Мордовия
В Саранске прошла церемония вручения премии "Голос героев"

В Саранске подвели итоги всероссийской народной премии "Голос героев"

© Фото : пресс-служба главы Республики МордовияЦеремония вручения всероссийской народной премии "Голос героев" в Саранске
Церемония вручения всероссийской народной премии Голос героев в Саранске - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : пресс-служба главы Республики Мордовия
Церемония вручения всероссийской народной премии "Голос героев" в Саранске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Церемония вручения всероссийской народной премии "Голос героев" состоялась в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
В этом году в премии приняли участие более 1100 человек из 81 региона страны. Как отмечается, это люди, которые своим трудом, смелостью, человеческим теплом и неравнодушием делают мир лучше.
«
"Премия "Голос героев" зародилась именно в Саранске, а сейчас уверенно шагает по стране. В этом проекте нас поддерживает президент России, Президентский фонд культурных инициатив, благотворители, неравнодушные люди. Этот конкурс - для того, чтобы молодое поколение видело, с каких людей нужно брать пример. Наши сегодняшние герои выбрали путь неравнодушия и любви к своему ближнему", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артема Здунова.
Награждение началось с патриотического блока. Указом президента РФ Владимира Путина за подвиги и отличия, проявленные при выполнении воинского долга в ходе боевых действий, знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевским крестом IV степени награжден участник СВО Дмитрий Аверьянов.
Специальной премией "Герой мира" отмечены участники СВО Сергей Ильичев (посмертно), Иван Матюшкин (посмертно), Сергей Абедкин, Александр Горюнов, Елена Грачева, Николай Кашкин, Вячеслав Лапштаев, Алексей Щанкин.
© Фото : пресс-служба главы Республики МордовияЦеремония вручения всероссийской народной премии "Голос героев" в Саранске
Церемония вручения всероссийской народной премии Голос героев в Саранске - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : пресс-служба главы Республики Мордовия
Церемония вручения всероссийской народной премии "Голос героев" в Саранске
Победителями в номинации "Герои семьи" стали Вадим и Елена Депутатовы, Алексей и Наталья Адушкины из Мордовии, а также семья из Ростовской области - Герман Кутарай и Татьяна Болдырева.
Победителями в номинации "Герои трудовой династии" стали две семьи педагогов из Мордовии: семья Марии Паршиной и Дениса Шамаева.
Премию в номинации "Герои добровольчества" получили предприниматель, ветеран боевых действий, президент фонда "Всех обнял" Иван Утенков, Джон Кондратов из Архангельской области, ветеран СВО Анатолий Кольчинский из Санкт-Петербурга.
В номинации "Герои по зову сердца" победителем стал участник СВО Сергей Чумаков из Курской области, в номинации "Герои по призванию - профессиональные спасатели Михаил Разиньков из Белгородской области и Карэн Агамалян из Москвы, в номинации "Герои правопорядка" - участник региональной программы "Герои среди СВОих" Андрей Ельцин из Мордовии.
"Героем медицины" признали Владимира Ивашкова из Москвы, "Героем преодоления" - Загира Валеева из Башкирии, "Героем образования" - Аиду Касумову из Дагестана, "Героями воспитания" - Анастасию Чеботареву и Светлану Шевцову из Белгородской области. "Героями наставничества" стали Алексей Новиков из Томской области и Татьяна Стексова из Кемеровской области.
© Фото : пресс-служба главы Республики МордовияЦеремония вручения всероссийской народной премии "Голос героев" в Саранске
Церемония вручения всероссийской народной премии Голос героев в Саранске - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : пресс-служба главы Республики Мордовия
Церемония вручения всероссийской народной премии "Голос героев" в Саранске
В номинации "Герои социального предпринимательства" победил Алексей Нуянзин из Москвы, в номинации "Герои сервиса" - Зарина Адыева из Свердловской области, в номинации "Герои производства" - Валентина Атряхина из Мордовии, в номинации "Герои строительства" - Иван Афтаев из Пензенской области, в номинации "Герои транспорта" - Артём Матринов из Москвы, в номинации "Герои села" - Никита Долгов из Ярославской области, в номинации "Герои экологии" - Татьяна Силаева из Саранска, в номинации "Герои зоозащиты" - Юлия Буйницкая из Владимирской области, в номинации "Герои развития" - Виктор Приходько из Ростовской области, Ольга Аринина из Москвы, Антон Сериков из Ставропольского края, в номинации "Востребованный специалист" - Дарина Бавольская из Иркутской области, Александр Панов из Тюменской области, Максим Саяпин и Юлия Сафонкина из Мордовии.
"Героем науки" стал Константин Ефетов из Республики Крым, "Героем труда" - Светлана Невмывака из Белгородской области, "Героем культуры" - Асланбек Пагиев из Северной Осетии - Алании, "Героем декоративно-прикладного искусства" - Сергей Федотов из Тверской области, "Героем исполнительского искусства" - Александр Дубенцов из Белгородской области, "Героем сохранения памяти" - Ирина Авдекова и Маргарита Надеева из Рязанской области, "Героем спорта" - Александра Тен из Белгородской области, "Героем блогинга" - 94-летняя трэвел-блогер Евгения Семенова из Свердловской области, "Героем медиа" - журналист Галина Теряева из Москвы.
 
Республика МордовияМоскваБелгородская областьСаранскАртем ЗдуновВладимир ПутинПрезидентский фонд культурных инициативРеспублика Мордовия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала