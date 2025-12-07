В Саранске прошла церемония вручения премии "Голос героев"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Церемония вручения всероссийской народной премии "Голос героев" состоялась в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
В этом году в премии приняли участие более 1100 человек из 81 региона страны. Как отмечается, это люди, которые своим трудом, смелостью, человеческим теплом и неравнодушием делают мир лучше.
"Премия "Голос героев" зародилась именно в Саранске, а сейчас уверенно шагает по стране. В этом проекте нас поддерживает президент России, Президентский фонд культурных инициатив, благотворители, неравнодушные люди. Этот конкурс - для того, чтобы молодое поколение видело, с каких людей нужно брать пример. Наши сегодняшние герои выбрали путь неравнодушия и любви к своему ближнему", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артема Здунова.
Награждение началось с патриотического блока. Указом президента РФ Владимира Путина за подвиги и отличия, проявленные при выполнении воинского долга в ходе боевых действий, знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевским крестом IV степени награжден участник СВО Дмитрий Аверьянов.
Специальной премией "Герой мира" отмечены участники СВО Сергей Ильичев (посмертно), Иван Матюшкин (посмертно), Сергей Абедкин, Александр Горюнов, Елена Грачева, Николай Кашкин, Вячеслав Лапштаев, Алексей Щанкин.
© Фото : пресс-служба главы Республики МордовияЦеремония вручения всероссийской народной премии "Голос героев" в Саранске
Победителями в номинации "Герои семьи" стали Вадим и Елена Депутатовы, Алексей и Наталья Адушкины из Мордовии, а также семья из Ростовской области - Герман Кутарай и Татьяна Болдырева.
Победителями в номинации "Герои трудовой династии" стали две семьи педагогов из Мордовии: семья Марии Паршиной и Дениса Шамаева.
Премию в номинации "Герои добровольчества" получили предприниматель, ветеран боевых действий, президент фонда "Всех обнял" Иван Утенков, Джон Кондратов из Архангельской области, ветеран СВО Анатолий Кольчинский из Санкт-Петербурга.
В номинации "Герои по зову сердца" победителем стал участник СВО Сергей Чумаков из Курской области, в номинации "Герои по призванию - профессиональные спасатели Михаил Разиньков из Белгородской области и Карэн Агамалян из Москвы, в номинации "Герои правопорядка" - участник региональной программы "Герои среди СВОих" Андрей Ельцин из Мордовии.
"Героем медицины" признали Владимира Ивашкова из Москвы, "Героем преодоления" - Загира Валеева из Башкирии, "Героем образования" - Аиду Касумову из Дагестана, "Героями воспитания" - Анастасию Чеботареву и Светлану Шевцову из Белгородской области. "Героями наставничества" стали Алексей Новиков из Томской области и Татьяна Стексова из Кемеровской области.
© Фото : пресс-служба главы Республики МордовияЦеремония вручения всероссийской народной премии "Голос героев" в Саранске
В номинации "Герои социального предпринимательства" победил Алексей Нуянзин из Москвы, в номинации "Герои сервиса" - Зарина Адыева из Свердловской области, в номинации "Герои производства" - Валентина Атряхина из Мордовии, в номинации "Герои строительства" - Иван Афтаев из Пензенской области, в номинации "Герои транспорта" - Артём Матринов из Москвы, в номинации "Герои села" - Никита Долгов из Ярославской области, в номинации "Герои экологии" - Татьяна Силаева из Саранска, в номинации "Герои зоозащиты" - Юлия Буйницкая из Владимирской области, в номинации "Герои развития" - Виктор Приходько из Ростовской области, Ольга Аринина из Москвы, Антон Сериков из Ставропольского края, в номинации "Востребованный специалист" - Дарина Бавольская из Иркутской области, Александр Панов из Тюменской области, Максим Саяпин и Юлия Сафонкина из Мордовии.
"Героем науки" стал Константин Ефетов из Республики Крым, "Героем труда" - Светлана Невмывака из Белгородской области, "Героем культуры" - Асланбек Пагиев из Северной Осетии - Алании, "Героем декоративно-прикладного искусства" - Сергей Федотов из Тверской области, "Героем исполнительского искусства" - Александр Дубенцов из Белгородской области, "Героем сохранения памяти" - Ирина Авдекова и Маргарита Надеева из Рязанской области, "Героем спорта" - Александра Тен из Белгородской области, "Героем блогинга" - 94-летняя трэвел-блогер Евгения Семенова из Свердловской области, "Героем медиа" - журналист Галина Теряева из Москвы.