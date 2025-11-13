Мордовия приблизилась к рекорду по сбору урожая зерновых

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя – РИА Новости. Рекордных показателей по сбору урожая достигают работники сельского хозяйства Мордовии, демонстрируя лучшие показатели в Приволжском федеральном округе, заявил глава республики Артем Здунов в ходе оглашения послания госсобранию региона.

"В этом году аграрии Мордовии снова вплотную приблизились к рекордной отметке по сбору урожая зерновых – намолочено около 2 миллионов тонн зерна. Показатель урожайности свыше 40 центнеров с гектара стал лучшим в ПФО. За последние пять лет практически удвоены объемы производства продукции пищевых и перерабатывающих предприятий – рост в 1,8 раза. По итогам этого года объем валовой продукции сельского хозяйства в республике составит треть триллиона рублей", - сказал Здунов.

Он отметил, что на реализацию крупных инвестиционных проектов в 2025 году направлено 9 миллиардов рублей. Так, крупные проекты реализуются группой компаний "Талина" (на общую сумму 35 миллиардов рублей) – это два крупных свинокомплекса, заводы по производству полуфабрикатов, мясных изделий и хлебопекарной продукции, а также завод по производству кормов для животных. Всего будет создано свыше 1700 новых рабочих мест.

Девять крупных проектов в портфеле агрогруппы "Хорошее дело" с объемом инвестиций свыше 19 миллиардов рублей. Компания "Исток" приступила к строительству молочного комплекса стоимостью 2,5 миллиарда рублей.

Глава Мордовии отметил: как и прежде, в числе приоритетов – кадровое обеспечение сельхозотрасли. В этом году стартовал федеральный проект "Кадры в АПК", в рамках которого с 1 сентября открылось 17 агротехклассов в школах республики. Задача - в течение двух лет довести их число до 60.

"Для создания условий работы и жизни на селе, привлечения молодых специалистов реализуется программа комплексного развития сельских территорий. За последние пять лет только на строительство и ремонт объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройство в сельских районах направлено свыше 10 миллиардов рублей. Построено более 100 домов для работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села. Все это позволило улучшить качество жизни более чем для 300 тысяч жителей – это свыше 40% населения республики", - подчеркнул Здунов.