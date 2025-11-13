Рейтинг@Mail.ru
Мордовия приблизилась к рекорду по сбору урожая зерновых
17:53 13.11.2025
Мордовия приблизилась к рекорду по сбору урожая зерновых
Мордовия приблизилась к рекорду по сбору урожая зерновых - РИА Новости, 13.11.2025
Мордовия приблизилась к рекорду по сбору урожая зерновых
Рекордных показателей по сбору урожая достигают работники сельского хозяйства Мордовии, демонстрируя лучшие показатели в Приволжском федеральном округе, заявил... РИА Новости, 13.11.2025
Мордовия приблизилась к рекорду по сбору урожая зерновых

Мордовия достигла рекордных показателей по сбору урожая

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗерна озимой пшеницы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Зерна озимой пшеницы. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя – РИА Новости. Рекордных показателей по сбору урожая достигают работники сельского хозяйства Мордовии, демонстрируя лучшие показатели в Приволжском федеральном округе, заявил глава республики Артем Здунов в ходе оглашения послания госсобранию региона.
"В этом году аграрии Мордовии снова вплотную приблизились к рекордной отметке по сбору урожая зерновых – намолочено около 2 миллионов тонн зерна. Показатель урожайности свыше 40 центнеров с гектара стал лучшим в ПФО. За последние пять лет практически удвоены объемы производства продукции пищевых и перерабатывающих предприятий – рост в 1,8 раза. По итогам этого года объем валовой продукции сельского хозяйства в республике составит треть триллиона рублей", - сказал Здунов.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
ВРП Мордовии впервые превысит 0,5 трлн руб, заявил Здунов
Вчера, 17:09
Он отметил, что на реализацию крупных инвестиционных проектов в 2025 году направлено 9 миллиардов рублей. Так, крупные проекты реализуются группой компаний "Талина" (на общую сумму 35 миллиардов рублей) – это два крупных свинокомплекса, заводы по производству полуфабрикатов, мясных изделий и хлебопекарной продукции, а также завод по производству кормов для животных. Всего будет создано свыше 1700 новых рабочих мест.
Девять крупных проектов в портфеле агрогруппы "Хорошее дело" с объемом инвестиций свыше 19 миллиардов рублей. Компания "Исток" приступила к строительству молочного комплекса стоимостью 2,5 миллиарда рублей.
Глава Мордовии отметил: как и прежде, в числе приоритетов – кадровое обеспечение сельхозотрасли. В этом году стартовал федеральный проект "Кадры в АПК", в рамках которого с 1 сентября открылось 17 агротехклассов в школах республики. Задача - в течение двух лет довести их число до 60.
"Для создания условий работы и жизни на селе, привлечения молодых специалистов реализуется программа комплексного развития сельских территорий. За последние пять лет только на строительство и ремонт объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройство в сельских районах направлено свыше 10 миллиардов рублей. Построено более 100 домов для работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села. Все это позволило улучшить качество жизни более чем для 300 тысяч жителей – это свыше 40% населения республики", - подчеркнул Здунов.
Глава региона также сообщил, что подписал указ о назначении на должность министра сельского хозяйства и продовольствия республики уроженца Мордовии Виталия Платонова, который работал в Минсельхозе России и сейчас вернулся в родную республику.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Реализацию важных инфраструктурных проектов Мордовии обсудили в Минстрое РФ
6 ноября, 18:10
 
Республика МордовияЭкономикаРоссияАртем ЗдуновИстокМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
