Всероссийский конкурс "Семейная столица" будут проводить с 2026 г

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек – РИА Новости. Всероссийский конкурс "Семейная столица" будет проводиться с 2026 года, сообщает пресс-служба главы Мордовии.

Глава Мордовии, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья" Артём Здунов провел в понедельник в Москве очередное заседание комиссии, в котором приняли участие министр труда и социальной защиты России Антон Котяков и представители федеральных ведомств и регионов.

Здунов вынес на обсуждение инициативу комиссии Госсовета о проведении в предстоящем году конкурса "Семейная столица России". Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко отметил, что конкурс на звание "Семейная столица России" поможет транслировать межрегиональные практики по повышению рождаемости. В поддержку всероссийского конкурса также выступили председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая и заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.

"Сегодня мы приняли стратегическое решение. Со следующего года будет проводиться конкурс "Семейная столица России". Проведем и семейный форум. Важно - этот конкурс не для того, чтобы регионы соревновались между собой, а чтобы видели лучшие достижения и подтягивались к лидерам. Главное, чтобы был результат - семейноцентричность во всем", - приводятся в сообщении слова Здунова.

Председатель правления "Движения первых" Артур Орлов предложил также провести именно в Саранске всероссийский семейный слет движения.

Министр труда и соцзащиты РФ подчеркнул, что президентом поставлена задача по достижению показателя суммарного коэффициента рождаемости 1,6 к 2030 году. Он отметил, что наряду с федеральными, общими для всей страны решениями, важны региональные программы действий, составленные с учетом территориальной специфики. Так, 41 регион, где рождаемость ниже среднероссийской, получает дополнительную поддержку на реализацию мер, направленных на повышение рождаемости.

"С учетом опыта первого года скорректировали отдельные решения: так, например, выплата для студенческих семей будет доступна и тем, кто учится на заочном отделении, а компенсацию арендной платы можно будет получать, даже если у молодых родителей есть доля жилого помещения в собственности в родительской квартире. При этом принцип включения тех или иных софинансируемых мероприятий в региональные программы остается неизменным – субъекты федерации самостоятельно определяют, какие именно меры из перечня будут реализовываться в регионе", – приводятся в сообщении слова Котякова.