Рейтинг@Mail.ru
Всероссийский конкурс "Семейная столица" будут проводить с 2026 г - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
18:16 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/konkurs-2060647172.html
Всероссийский конкурс "Семейная столица" будут проводить с 2026 г
Всероссийский конкурс "Семейная столица" будут проводить с 2026 г - РИА Новости, 08.12.2025
Всероссийский конкурс "Семейная столица" будут проводить с 2026 г
Всероссийский конкурс "Семейная столица" будет проводиться с 2026 года, сообщает пресс-служба главы Мордовии. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T18:16:00+03:00
2025-12-08T18:16:00+03:00
нижегородская область
россия
москва
саранск
антон котяков
сергей рыбальченко
совет федерации рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024529485_0:111:2974:1783_1920x0_80_0_0_23c47edc62bed44c5f6b1a1bff232ca2.jpg
https://ria.ru/20251207/saransk-2060389576.html
https://ria.ru/20251113/semya-2054831856.html
россия
москва
саранск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024529485_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_51dbb8fe75eb1d859202dd9e03505d7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, саранск, антон котяков, сергей рыбальченко, совет федерации рф, госдума рф, артем здунов
Нижегородская область, Россия, Москва, Саранск, Антон Котяков, Сергей Рыбальченко, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Артем Здунов
Всероссийский конкурс "Семейная столица" будут проводить с 2026 г

Всероссийский конкурс "Семейная столица" будет проводиться с 2026 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАртём Здунов
Артём Здунов - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Артём Здунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек – РИА Новости. Всероссийский конкурс "Семейная столица" будет проводиться с 2026 года, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
Глава Мордовии, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья" Артём Здунов провел в понедельник в Москве очередное заседание комиссии, в котором приняли участие министр труда и социальной защиты России Антон Котяков и представители федеральных ведомств и регионов.
Церемония вручения всероссийской народной премии Голос героев в Саранске - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Саранске прошла церемония вручения премии "Голос героев"
7 декабря, 09:21
Здунов вынес на обсуждение инициативу комиссии Госсовета о проведении в предстоящем году конкурса "Семейная столица России". Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко отметил, что конкурс на звание "Семейная столица России" поможет транслировать межрегиональные практики по повышению рождаемости. В поддержку всероссийского конкурса также выступили председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая и заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.
"Сегодня мы приняли стратегическое решение. Со следующего года будет проводиться конкурс "Семейная столица России". Проведем и семейный форум. Важно - этот конкурс не для того, чтобы регионы соревновались между собой, а чтобы видели лучшие достижения и подтягивались к лидерам. Главное, чтобы был результат - семейноцентричность во всем", - приводятся в сообщении слова Здунова.
Председатель правления "Движения первых" Артур Орлов предложил также провести именно в Саранске всероссийский семейный слет движения.
Министр труда и соцзащиты РФ подчеркнул, что президентом поставлена задача по достижению показателя суммарного коэффициента рождаемости 1,6 к 2030 году. Он отметил, что наряду с федеральными, общими для всей страны решениями, важны региональные программы действий, составленные с учетом территориальной специфики. Так, 41 регион, где рождаемость ниже среднероссийской, получает дополнительную поддержку на реализацию мер, направленных на повышение рождаемости.
"С учетом опыта первого года скорректировали отдельные решения: так, например, выплата для студенческих семей будет доступна и тем, кто учится на заочном отделении, а компенсацию арендной платы можно будет получать, даже если у молодых родителей есть доля жилого помещения в собственности в родительской квартире. При этом принцип включения тех или иных софинансируемых мероприятий в региональные программы остается неизменным – субъекты федерации самостоятельно определяют, какие именно меры из перечня будут реализовываться в регионе", – приводятся в сообщении слова Котякова.
Глава Минтруда также обратил внимание на необходимость более активного взаимодействия с работодателями для внедрения корпоративного демографического стандарта.
Послание главы Республики Мордовия Артема Здунова - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Глава Мордовии рассказал об успехах семейной политики региона
13 ноября, 17:56
 
Нижегородская областьРоссияМоскваСаранскАнтон КотяковСергей РыбальченкоСовет Федерации РФГосдума РФАртем Здунов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала