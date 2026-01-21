Рейтинг@Mail.ru
Стратсессия "Саранск - семейная столица" ориентирует на семейноцентричность
21.01.2026
Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
12:31 21.01.2026
Стратсессия "Саранск - семейная столица" ориентирует на семейноцентричность
Стратегическая сессия "Саранск - семейная столица", организованная в столице Мордовии, дала ориентир на семейноцентричность
республика мордовия
саранск
артем здунов
владимир быков
саранск
Новости
саранск, артем здунов, владимир быков
Республика Мордовия, Саранск, Артем Здунов, Владимир Быков
Стратсессия "Саранск - семейная столица" ориентирует на семейноцентричность

В Саранске прошла стратегическая сессия «Саранск — семейная столица»

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Саранск. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 янв - РИА Новости. Стратегическая сессия "Саранск - семейная столица", организованная в столице Мордовии, дала ориентир на семейноцентричность, сообщает пресс-служба главы республики.
"Стратсессия поможет реализовать всероссийский конкурс "Семейная столица", инициативу о проведении которой в декабре 2025 года выдвинула комиссия Госсовета по направлению "Семья", возглавляемая руководителем Мордовии Артёмом Здуновым. На сессии присутствовали представители законодательной и исполнительной власти и представители сфер гражданского общества, в том числе члены Семейного совета, созданного при главе республики", - говорится в сообщении.
Как отметила исполняющая обязанности председателя правительства Мордовии Галина Лотванова, необходимо обратить внимание на инфраструктуру и на то, как себя чувствуют семьи на работе - на предприятиях или в организациях.
Глава Саранска Владимир Быков рассказал о том, что уже сделано в городе для комфортной жизни горожан, отметил изменения, которые произошли за последнее время. Только за 2025 год введено в эксплуатацию 25 многоквартирных домов, 100 молодых семей получили социальные выплаты для улучшения жилищных условий. Проводятся капремонты школ, детских садов, отремонтирована детская музыкальная школа №1, обновляются общественные пространства, благоустраиваются территории для семейного отдыха. Во многих учреждениях открываются детские комнаты и комнаты матери и ребёнка. Запущен сервис "Городское семейное такси", который только за новогодние праздники выполнил более 4,5 тысячи заказов.
После официальной части стратегической сессии участники перешли к работе в группах, каждая из них должна была выработать конкретные идеи, которые помогут Саранску претендовать на звание "Семейной столицы России". Был проведён всесторонний глубокий анализ существующих городских ресурсов, оценены ключевые факторы развития города: административные, правовые, экономические, социальные, а также технологические и информационные. Затем группы предлагали идеи, которые, по их мнению, должны сделать город удобным и комфортным для семей с детьми, помогли бы жителям сделать выбор в пользу семьи.
"Самые перспективные из выдвинутых идей разделили на краткосрочные и долгосрочные и внесли в дорожные карты. На их основе будут разработаны и реализованы проекты по дальнейшему развитию города и превращению его в семейную столицу не только республики, но и России", - подчеркивается в сообщении.
Республика МордовияСаранскАртем ЗдуновВладимир Быков
 
 
