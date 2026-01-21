Стратсессия "Саранск - семейная столица" ориентирует на семейноцентричность

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 янв - РИА Новости. Стратегическая сессия "Саранск - семейная столица", организованная в столице Мордовии, дала ориентир на семейноцентричность, сообщает пресс-служба главы республики.

"Стратсессия поможет реализовать всероссийский конкурс "Семейная столица", инициативу о проведении которой в декабре 2025 года выдвинула комиссия Госсовета по направлению "Семья", возглавляемая руководителем Мордовии Артёмом Здуновым. На сессии присутствовали представители законодательной и исполнительной власти и представители сфер гражданского общества, в том числе члены Семейного совета, созданного при главе республики", - говорится в сообщении.

Как отметила исполняющая обязанности председателя правительства Мордовии Галина Лотванова, необходимо обратить внимание на инфраструктуру и на то, как себя чувствуют семьи на работе - на предприятиях или в организациях.

Глава Саранска Владимир Быков рассказал о том, что уже сделано в городе для комфортной жизни горожан, отметил изменения, которые произошли за последнее время. Только за 2025 год введено в эксплуатацию 25 многоквартирных домов, 100 молодых семей получили социальные выплаты для улучшения жилищных условий. Проводятся капремонты школ, детских садов, отремонтирована детская музыкальная школа №1, обновляются общественные пространства, благоустраиваются территории для семейного отдыха. Во многих учреждениях открываются детские комнаты и комнаты матери и ребёнка. Запущен сервис "Городское семейное такси", который только за новогодние праздники выполнил более 4,5 тысячи заказов.

После официальной части стратегической сессии участники перешли к работе в группах, каждая из них должна была выработать конкретные идеи, которые помогут Саранску претендовать на звание "Семейной столицы России". Был проведён всесторонний глубокий анализ существующих городских ресурсов, оценены ключевые факторы развития города: административные, правовые, экономические, социальные, а также технологические и информационные. Затем группы предлагали идеи, которые, по их мнению, должны сделать город удобным и комфортным для семей с детьми, помогли бы жителям сделать выбор в пользу семьи.