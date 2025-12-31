Рейтинг@Mail.ru
В Мордовии при пожаре в жилом доме погибла мать с двумя маленькими детьми
11:08 31.12.2025 (обновлено: 16:49 31.12.2025)
В Мордовии при пожаре в жилом доме погибла мать с двумя маленькими детьми
В Мордовии при пожаре в жилом доме погибла мать с двумя маленькими детьми
Двое детей – младенец и полуторагодовалый малыш, а также их мама погибли пожаре в частном доме в Ковылкино в Мордовии, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 31.12.2025
В Мордовии при пожаре в жилом доме погибла мать с двумя маленькими детьми

В Мордовии при пожаре в частном доме погибли двое маленьких детей и их мать

© Фото : МЧС Республики МордовияПоследствия пожара в городе Ковылкино Республики Мордовия
Последствия пожара в городе Ковылкино Республики Мордовия - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото : МЧС Республики Мордовия
Последствия пожара в городе Ковылкино Республики Мордовия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 дек — РИА Новости. Двое детей – младенец и полуторагодовалый малыш, а также их мама погибли пожаре в частном доме в Ковылкино в Мордовии, сообщает региональное управление МЧС.
Ранним утром в среду в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении жилого дома на улице Курчатова. На момент возникновения возгорания внутри находились трое детей и мать. Девочка 11 лет смогла выбраться на свежий воздух самостоятельно через окно.
© Фото : МЧС Республики МордовияПоследствия пожара в городе Ковылкино Республики Мордовия
Последствия пожара в городе Ковылкино Республики Мордовия - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото : МЧС Республики Мордовия
Последствия пожара в городе Ковылкино Республики Мордовия
"В 7.30 мск пожар был локализован. К сожалению, в ходе разбора конструкций, внутри дома были обнаружены тела женщины и двух детей (2024 г.р. и 2025 г.р.)", - говорится в сообщении.
Причину пожара будет устанавливать дознаватель МЧС России.
Как сообщил глава Мордовии Артем Здунов, возраст погибших малышей - 5 месяцев и 1 год 8 месяцев. "Старшая дочка сейчас в больнице - её жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь", - написал Здунов в своем Telegram-канале.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших и заявил, что семье будет оказана вся необходимая поддержка.
