https://ria.ru/20251231/pozhar-2065822659.html
В Мордовии при пожаре в жилом доме погибла мать с двумя маленькими детьми
В Мордовии при пожаре в жилом доме погибла мать с двумя маленькими детьми - РИА Новости, 31.12.2025
В Мордовии при пожаре в жилом доме погибла мать с двумя маленькими детьми
Двое детей – младенец и полуторагодовалый малыш, а также их мама погибли пожаре в частном доме в Ковылкино в Мордовии, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T11:08:00+03:00
2025-12-31T11:08:00+03:00
2025-12-31T16:49:00+03:00
происшествия
ковылкино
курчатов
россия
артем здунов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065858152_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_febff208e492a5f7ddbe9272d9661ccd.jpg
https://ria.ru/20250318/pozhar-2005618581.html
ковылкино
курчатов
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065858152_0:0:1270:952_1920x0_80_0_0_f0523d535ab9a59b2ba885a0ad0efed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ковылкино, курчатов, россия, артем здунов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ковылкино, Курчатов, Россия, Артем Здунов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Мордовии при пожаре в жилом доме погибла мать с двумя маленькими детьми
В Мордовии при пожаре в частном доме погибли двое маленьких детей и их мать