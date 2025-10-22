https://ria.ru/20251022/bpla-2049745696.html
В Мордовии после атаки БПЛА повреждено предприятие
В Мордовии после атаки БПЛА повреждено предприятие - РИА Новости, 22.10.2025
В Мордовии после атаки БПЛА повреждено предприятие
Мордовия подверглась массированной атаке беспилотников, повреждено предприятие, сообщил в Telegram-канале глава региона Артем Здунов. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T05:34:00+03:00
2025-10-22T05:34:00+03:00
2025-10-22T05:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
артем здунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
https://ria.ru/20251022/opasnost-2049744683.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, артем здунов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Артем Здунов
В Мордовии после атаки БПЛА повреждено предприятие
Глава Мордовии Здунов: после атаки БПЛА повреждено предприятие