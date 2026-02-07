Рейтинг@Mail.ru
Старт новой жилищной программе для семей дали в Мордовии
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
18:50 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/mordoviya-2072922087.html
Старт новой жилищной программе для семей дали в Мордовии
Старт новой жилищной программе для семей дали в Мордовии - РИА Новости, 07.02.2026
Старт новой жилищной программе для семей дали в Мордовии
Первые семьи получили благоустроенные квартиры по новой жилищной программе Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T18:50:00+03:00
2026-02-07T18:50:00+03:00
республика мордовия
жилье
россия
артем здунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151831/57/1518315741_0:263:4672:2891_1920x0_80_0_0_124960b4fccc755af8c6033aae6b2dbc.jpg
https://ria.ru/20260206/sotrudnichestvo-2072644123.html
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
жилье, россия, артем здунов
Республика Мордовия, Жилье, Россия, Артем Здунов
Старт новой жилищной программе для семей дали в Мордовии

Первые семьи получили квартиры по новой жилищной программе Мордовии

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск.
Вид на Саранск. - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Саранск. . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев – РИА Новости. Первые семьи получили благоустроенные квартиры по новой жилищной программе Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.
В мае 2025 года в Мордовии начала работать дополнительная мера поддержки семей при рождении детей – предоставление работникам бюджетной сферы, государственным, гражданским и муниципальным служащим квартир на условиях социального найма с последующим правом выкупа. Программу инициировал руководитель региона Артём Здунов, который возглавляет комиссию Госсовета РФ по направлению "Семья".
"Седьмого февраля глава Мордовии передал ключи от нового жилья семьям Кукушкиных и Холодовых. Они успели первыми подать заявку и собрать документы для участия в программе", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что молодая мама Ольга Кукушкина работает медсестрой в Республиканской клинической больнице, супруг Евгений – ветеран боевых действий. Сыну Ярославу недавно исполнилось три месяца. У второй семьи также три месяца назад родилась дочь Алиса. Инна Холодова трудится в сфере ЖКХ и смогла воспользоваться правом подать заявку на участие в социальной программе.
"Многие не решаются на рождение ребенка, потому что живут у родителей. Кто-то снимает (жилье - ред.) - и достаточно дорого, действительно, снимать хорошую квартиру. Поэтому суть программы не только в предоставлении квартиры тем, кто нуждается, но и в том, что здесь уже сделан ремонт. Можно сразу въехать", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Многоэтажный дом расположен в современном микрорайоне с развитой инфраструктурой, новой школой. В ближайших планах – строительство здесь детского сада и поликлиники.
"Свой дом - теперь не мечта для наших жителей - работников бюджетной сферы. Условия для получения жилья в найм очень простые: самое главное - рождение ребёнка. В прошлом году Фонд закупил больше 200 квартир для участников, в этом году ещё плюс почти 90. Все квартиры с ремонтом - не потребуется дополнительных вложений, заходи и живи", - написал Здунов в Telegram-канале.
Как отметили в пресс-службе главы республики, бюджетом Мордовии до 2027 года предусмотрено выделение Фонду развития жилищного строительства субсидии на приобретение жилых помещений в размере 1,3 миллиарда рублей.
Республика МордовияЖильеРоссияАртем Здунов
 
 
