Старт новой жилищной программе для семей дали в Мордовии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев – РИА Новости. Первые семьи получили благоустроенные квартиры по новой жилищной программе Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.

В мае 2025 года в Мордовии начала работать дополнительная мера поддержки семей при рождении детей – предоставление работникам бюджетной сферы, государственным, гражданским и муниципальным служащим квартир на условиях социального найма с последующим правом выкупа. Программу инициировал руководитель региона Артём Здунов, который возглавляет комиссию Госсовета РФ по направлению "Семья".

"Седьмого февраля глава Мордовии передал ключи от нового жилья семьям Кукушкиных и Холодовых. Они успели первыми подать заявку и собрать документы для участия в программе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что молодая мама Ольга Кукушкина работает медсестрой в Республиканской клинической больнице, супруг Евгений – ветеран боевых действий. Сыну Ярославу недавно исполнилось три месяца. У второй семьи также три месяца назад родилась дочь Алиса. Инна Холодова трудится в сфере ЖКХ и смогла воспользоваться правом подать заявку на участие в социальной программе.

"Многие не решаются на рождение ребенка, потому что живут у родителей. Кто-то снимает (жилье - ред.) - и достаточно дорого, действительно, снимать хорошую квартиру. Поэтому суть программы не только в предоставлении квартиры тем, кто нуждается, но и в том, что здесь уже сделан ремонт. Можно сразу въехать", - цитирует пресс-служба слова Здунова.

Многоэтажный дом расположен в современном микрорайоне с развитой инфраструктурой, новой школой. В ближайших планах – строительство здесь детского сада и поликлиники.

"Свой дом - теперь не мечта для наших жителей - работников бюджетной сферы. Условия для получения жилья в найм очень простые: самое главное - рождение ребёнка. В прошлом году Фонд закупил больше 200 квартир для участников, в этом году ещё плюс почти 90. Все квартиры с ремонтом - не потребуется дополнительных вложений, заходи и живи", - написал Здунов в Telegram-канале.