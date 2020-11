https://ria.ru/20201103/skandaly-1581917965.html

Скандалы президентской предвыборной кампании 2020 года в США

Президентская предвыборная кампания 2020 года в США, на которую огромное влияние оказала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, официально стартовала в... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03

справки

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581152866_0:126:3104:1872_1400x0_80_0_0_93b6460355b3c9bab124f573cb302061.jpg

Президентская предвыборная кампания 2020 года в США, на которую огромное влияние оказала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, официально стартовала в феврале, она выдалась на редкость ожесточенной и скандальной.Большой скандал, связанный с основными кандидатами на пост главы государства – Дональдом Трампом (кандидат от Республиканской партии) и Джо Байденом (депутат от Демократической партии), разгорелся еще до официального старта президентской гонки. В сентябре 2019 года демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса США, объявили о начале процедуры импичмента 45-го президента США Дональда Трампа. Основанием для этого стала якобы попытка Трампа использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам Джо Байдена, а также попытки скрыть эти действия. Запуск рассмотрения процедуры импичмента Трампа, начался после того, как анонимный информатор заявил о давлении главы Белого дома на украинского президента Владимира Зеленского с целью склонить Киев инициировать расследование в отношении Хантера Байдена – сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. Палата представителей конгресса в декабре 2019 года вынесла Трампу импичмент по двум пунктам: превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов.В феврале 2020 года сенат США оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения – в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности.Новый скандал разразился 21 февраля 2020 года накануне первичных президентских выборов в штате Невада. С одной стороны, телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в разведке сообщал, что Россия якобы пытается сделать все возможное, чтобы Трамп остался президентом. Глава государства и Белый дом это опровергли. С другой стороны, газета Washington Post со ссылкой на другие свои источники сообщала, что Россия якобы пытается помочь другому кандидату на номинацию от Демократической партии США – Берни Сандерсу. Тот в ответ заявил, что не нуждается в такой помощи и призвал РФ "держаться подальше" от выборов. О каком именно содействии шла речь, издание не уточнило.В свою очередь и. о. министра внутренней безопасности США Чад Вульф сообщал, что власти страны не располагают конкретными доказательствами "вмешательства" России в выборы в 2020 году, но уверены, что Россия этим "продолжает заниматься". На этом фоне стало известно, что лидеры демократов в сенате США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести против РФ новые санкции за якобы "вмешательство" в президентские выборы-2020. Москва категорически опровергает все обвинения.Один из скандалов предвыборной кампании связан с обвинениями Дональда Трампа в адрес социальных сетей во вмешательстве в президентские выборы и подавлении свободы слова. В мае Twitter пометил два сообщения Трампа значком, призывающим пользователей проверить факты, то есть, по сути, обвиняющим его во лжи. Твиты были посвящены развернутой властями ряда штатов деятельности по проведению максимально широкого голосования по почте в ходе предстоящих президентских выборов. В сообщениях говорилось, что голосование по почте обернется мошенничеством, поскольку "почтовые ящики вскроют, бюллетени подделают и даже незаконно распечатают и подпишут". 28 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете цензуры в соцсетях. Он призван снять с онлайн-платформ защиту от юридических претензий в связи с редактированием контента. По словам Трампа, решения соцсетей о правдивости сообщений, внесение в них изменений или блокировка – это, по сути, редакционная политика, а соцсети выступают как издатели. Кроме того, указ должен обеспечить, чтобы деньги налогоплательщиков не пошли компаниям, которые "подавляют свободу слова". Twitter и Facebook расценили это как вмешательство в свою деятельность и обвинили президента во лжи. Они также пригрозили, что его твиты теперь будут тщательно проверяться. Если интернет-компании сочтут, что глава государства говорит неправду, подписчики об этом сразу узнают. В подтверждении этого, 6 августа Twitter временно заблокировала аккаунт официальной кампании президента США Дональда Трампа из-за видео, по мнению соцсети, с ложными утверждениями о коронавирусе, а 1 сентября пометил сообщение штаба президента США Дональда Трампа в соцсети как "манипуляцию информацией" за вырванную из контекста фразу его соперника-демократа Джо Байдена "Вы не будете в безопасности в Америке Джо Байдена". В тексте выступления она звучала так: "Поскольку у них нет никакой повестки дня и видения на второй (президентский) срок, Трамп и (вице-президент США Майк) Пенс упирают на одно: "Вы не будете в безопасности в Америке Джо Байдена". Но где доказательства? В насилии, которое вы видите в Америке Дональда Трампа". Позже штаб Трампа отреагировал на действия соцсети, написав, что это была шутка.Очередной скандал в США вызвала статья газеты New York Times, опубликованная 26 июня. В ней со ссылкой на анонимных представителей американской разведки, утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было. Утверждения о вознаграждениях талибам содержались также в публикациях других СМИ. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Утверждения New York Times опровергло и радикальное движение "Талибан"*. Белый дом назвал заметку газеты неточной и утверждает, что Трампу ничего подобного разведка не докладывала. Президент США Дональд Трамп, и Пентагон заявили, что не располагают такими данными. В частности, Трамп заявил, что история о якобы сговоре России с талибами была выдумана, чтобы навредить ему и Республиканской партии на выборах в ноябре. Эта история быстро стала главной темой предвыборной кампании в США. Джо Байден обвинил Трампа в предательстве американских солдат.В августе разгорелся "почтовый скандал": почтовые ящики стали массово исчезать с улиц американских городов. Пользователи Twitter выкладывали фотографии как их грузили на автомобили и увозили. Исчезновение ящиков для писем мгновенно вылилось в скандал с политической подоплекой. Противники Трампа во всем обвинили его, так как демократы призывали соотечественников голосовать удаленно, а Трамп выступал против. Сама почтовая служба сослалась на оптимизацию расходов из-за колоссальных убытков. Там пообещали приостановить ликвидацию ящиков до завершения выборов после того, как скандал подогрела пресса. Кроме то, почтовая служба разослала властям штатов уведомления: если их жители на президентских выборах будут массово голосовать по почте, не факт, что их голоса учтут, бюллетени просто не успеют доставить в срок.В начале августа предвыборный штаб президента США Дональда Трампа и комитет Республиканской партии подали в суд на власти штата Невада, разрешившие голосование по почте на президентских выборах в ноябре 2020 года. Трамп неоднократно выражал обеспокоенность возможным расширением голосования по почте, которое, по его мнению, чревато подтасовками. Тревога порождена тем, что особую активность проявляют губернаторы-демократы.3 сентября вышла статья журнала Atlantic, которая вызвала очередной скандал. Статья касалась событий ноября 2018 года, когда Трамп и другие мировые лидеры отмечали в Париже (Франция) столетие Компьенского перемирия, положившего конец Первой мировой войне. В ходе визита президент США отменил поездку на американское военное кладбище. Авторы статьи со ссылкой на анонимные источники сообщили, что Трамп не захотел ехать на кладбище, потому что оно, по его словам, "заполнено неудачниками". Президент США опроверг это утверждение и назвал авторов материала лжецами.В сентябре племянница президента США Мэри Трамп, автор вышедших летом 2020 года мемуаров, в которых Дональд Трамп представлен опасным человеком, подала на него и его родственников в суд за мошенничество. В иске племянница Трампа утверждает, что после смерти отца, она унаследовала часть семейного бизнеса, однако, поскольку была несовершеннолетней, то Дональд Трамп и другие члены семьи взяли на себя ответственность распоряжаться ее частью имущества. Но вместо того, "чтобы защищать ее интересы, они выстроили сложную схему, чтобы выкачивать ее активы и обманывали о настоящем размере ее части наследства... заставив ее думать, что он гораздо меньше реального". Согласно документам суда, племянница Трампа требует у семьи возмещения убытков, понесенных из-за того, что ее вводили в заблуждение о реальной стоимости и размере предназначавшегося ей имущества, а также компенсацию в размере минимум 500 тысяч долларов.В середине октября на финишной прямой избирательной кампании президент США Дональд Трамп обвинил своего оппонента от демократов на предстоящих выборах Джо Байдена во лжи и коррумпированности на фоне скандала с его сыном, который разгорелся после выхода статьи в газете New York Post. В ней было опубликовано, как утверждается, электронное письмо Байдену-младшему от советника руководства украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который благодарит его за встречу с Байденом-страшим, который был тогда вице-президентом в администрации Барака Обамы. В другом письме Пожарский просит Хантера Байдена подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma. Трамп также обвинил СМИ в коррумпированности и нежелании публиковать информацию. Он заявил, что соцсети пытаются защитить Байдена, имея в виду решение Facebook и Twitter ограничить доступ к публикации New York Post о его сыне. Хотя представитель Facebook заявил, что ограничение связано с необходимостью фактчекинга (проверка достоверности сведений). В Twitter объяснили свои действия тем, что в статье содержится личная и конфиденциальная информация, что нарушает правила социальной сети.Газета New York Post утверждает, что опубликовала материалы, основанные на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США Дональда Трампа. Позже Джулиани передал электронные материалы в СМИ.Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший, занимавший с 2014 по 2019 год высокооплачиваемую должность в совете директоров украинской газовой компании Burisma Holdings, использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, как говорится в расследовании комитета сената по разведке, сын Байдена может быть замешан в "преступной деятельности" с финансовыми переводами между "гражданами Украины, Казахстана и Китая". Республиканцы еще подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля. Глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф опроверг это. Госдепартамент США солидарен с мнением американской разведки. ФБР, у которого находится ноутбук сына Байдена с его электронной перепиской, также считает, что эта переписка не является частью "российской кампании по дезинформации". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников *Террористическая организация, запрещенная в России

2020

