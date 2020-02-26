Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США

"Я не хороший друг председателя (КНР) Си (Цзиньпина). Я думаю, что председатель Си – авторитарный лидер. И позвольте мне заявить господину (Владимиру) Путину, который вмешался в выборы в 2016 году, пытаясь столкнуть американцев с американцами. Эй, господин Путин, если я буду президентом США, поверьте, вы не будете больше вмешиваться в американские выборы", - сказал Сандерс в ходе дебатов в городе Чарльстон в штате Южная Каролина.