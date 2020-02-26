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Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
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РИА Новости

Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США

04:45 26.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКандидат в президенты США Берни Сандерс
Кандидат в президенты США Берни Сандерс
© РИА Новости / Стрингер
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Кандидат в президенты США Берни Сандерс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Лидер предвыборной гонки среди демократов сенатор Берни Сандерс заявил, что если станет президентом США, то не позволит России вмешиваться в американские выборы.
Заявление политика стало ответом на обвинения другого участника дебатов Майкла Блумберга, который высказал мнение, что в номинации Сандерса от Демократической партии заинтересована Россия. Мнение Блумберга поддержал также кандидат Пит Буттиджич.
"Я не хороший друг председателя (КНР) Си (Цзиньпина). Я думаю, что председатель Си – авторитарный лидер. И позвольте мне заявить господину (Владимиру) Путину, который вмешался в выборы в 2016 году, пытаясь столкнуть американцев с американцами. Эй, господин Путин, если я буду президентом США, поверьте, вы не будете больше вмешиваться в американские выборы", - сказал Сандерс в ходе дебатов в городе Чарльстон в штате Южная Каролина.
В минувшую пятницу, накануне первичных выборов в Неваде, в США разразился скандал. С одной стороны, телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в разведке сообщал, что Россия якобы пытается сделать все возможное, чтобы Трамп остался президентом. Глава государства и Белый дом это опровергли. С другой стороны, газета Washington Post со ссылкой на другие свои источники сообщала, что Россия якобы пытается помочь другому кандидату на номинацию от Демократической партии США - Берни Сандерсу. Тот в ответ заявил, что не нуждается в такой помощи и призвал РФ "держаться подальше" от выборов. О каком именно содействии шла речь, издание не уточнило.
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В свою очередь и. о. министра внутренней безопасности США Чад Вульф сообщал, что власти страны не располагают конкретными доказательствами "вмешательства" России в выборы в 2020 году, но уверены, что Россия этим "продолжает заниматься". На этом фоне стало известно, что лидеры демократов в сенате США уже призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести против РФ новые санкции за якобы "вмешательство" в президентские выборы-2020.
РФ ранее неоднократно отвергала обвинения США во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "параноидальными" сообщения о вмешательстве РФ в праймериз в США, отметив, что в Кремле ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов.
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Берни СандерсДемократическая партия СШАРоссияСШАВ мире
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