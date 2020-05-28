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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T23:47
https://ria.ru/20200528/1572147498.html
Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825729_0:398:2933:2048_1036x0_80_0_0_1694df9f273c306a5bbc9c669ea897db.jpg
РИА Новости

Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей

23:47 28.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, который призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента, сообщил в четверг Белый дом.
"В американской истории нет прецедентов, чтобы такое небольшое число корпораций контролировало такую большую сферу человеческого взаимодействия", - сказал перед подписанием журналистам Трамп.
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Вчера, 19:58
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По его словам, решения соцсетей о правдивости сообщений, внесение в них изменений или блокировка – это по сути редакционная политика, а соцсети выступают как издатели.
"В такие моменты Twitter перестает быть нейтральной общественной платформой и становится редактором с точкой зрения. Я думаю, что то же можно сказать и о других, если посмотреть на Google, если посмотреть на Facebook и, возможно, других", - добавил Трамп.
Ранее соцсеть Twitter обозначила одно из сообщений Трампа как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок со ссылкой на статью, где говорится, что Трамп солгал. Трамп в ответ пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов. Соцсети заявляют, что не подавляют чьи-либо точки зрения, хотя удаляют или блокируют контент, противоречащий их правилам.
Логотип социальной сети Twitter
Вчера, 23:36
Трамп допустил возможность рассмотрения вопроса о закрытии Twitter
66191124
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Распространение нового коронавирусаFacebookДональд ТрампGoogleСШАTwitterВ мире
Популярные комментарии
Как ни странно, но Трамп прав на все 100%.
28 мая, 23:59
TTut_en
2500001
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