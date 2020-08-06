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Распространение нового коронавируса
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Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа
Социальная сеть Twitter временно заблокировала аккаунт официальной кампании президента США Дональда Трампа из-за видео с ложными утверждениями о коронавирусе,... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T12:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
twitter
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, twitter, в мире

Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа

05:03 06.08.2020 (обновлено: 12:04 06.08.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Социальная сеть Twitter временно заблокировала аккаунт официальной кампании президента США Дональда Трампа из-за видео с ложными утверждениями о коронавирусе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя соцсети.
Ранее компания Facebook, решившая бороться с распространением ложной информации о новом коронавирусе и удалять контент с фейками, убрала данное видео со страницы Трампа. Видео содержит фрагмент интервью американского лидера телеканалу Fox News, где он заявил, что дети "практически невосприимчивы к COVID-19".
Представитель Twitter заявил, что данное видео "нарушает правила Twitter о дезинформации о СOVID-19". Владельцу аккаунта надо удалить твит, после чего он вновь сможет публиковать сообщения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАTwitterВ мире
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