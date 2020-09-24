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https://ria.ru/20200924/tramp-1577731955.html
Племянница Трампа подала на него в суд
Племянница президента США Мэри Трамп подала на него и его родственников в суд за мошенничество, следует из судебных документов. РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T20:34
2020-09-24T20:36
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости.</strong> Племянница президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Мэри Трамп подала на него и его родственников в суд за мошенничество, следует из судебных документов.Ответчиками по иску являются американский президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, его сестра Мэриэнн Трамп-Бэрри и распорядитель наследства их скончавшегося в августе брата Роберта.В иске племянница Трампа утверждает, начиная с 1980 годов Дональд, Роберт и их сестра взяли контроль над империей недвижимости, которая досталась им по наследству после смерти отца и использовали различные ухищрения и незаконные схемы, чтобы заработать побольше денег, в том числе уклоняясь от налогов, обманывая партнеров по бизнесу и повышая арендную плату для жильцов с низким уровнем дохода.После смерти отца, племянница Трампа унаследовала часть семейного бизнеса, однако, поскольку была несовершеннолетней, то Роберт, Дональд и их сестра взяли на себя ответственность распоряжаться ее частью имущества. Но вместо того, "чтобы защищать ее интересы, они выстроили сложную схему, чтобы выкачивать ее активы и обманывали о настоящем размере ее части наследства... заставив ее думать, что он гораздо меньше реального".Согласно документам суда, племянница Трампа требует у семьи возмещения убытков, понесенных из-за того, что ее вводили в заблуждение о реальной стоимости и размере предназначавшегося ей имущества, а также компенсацию в размере минимум 500 тысяч долларов.Летом Мэри Трамп выпустила книгу о Трампе - "Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире". Племянница Трампа, дипломированный психолог, рассказывает в своих воспоминаниях о том, что 45-й президент США с малых лет демонстрировал готовность обманывать и изводить окружающих в собственных интересах. Ранее суд запретил печатать книгу, но апелляционный суд это решение отменил.Часть приведенных в книге фактов были основаны на записи бесед племянницы Трампа с его сестрой Мэриэнн Трамп-Бэрри, которые опубликовала газета Washington Post. Из опубликованных разговоров следует, что Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном.
https://ria.ru/20200823/tramp-1576190058.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576060444.html
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дональд трамп, сша, в мире

Племянница Трампа подала на него в суд

20:34 24.09.2020 (обновлено: 20:36 24.09.2020)
2121
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Племянница президента США Мэри Трамп подала на него и его родственников в суд за мошенничество, следует из судебных документов.
Ответчиками по иску являются американский президент Дональд Трамп, его сестра Мэриэнн Трамп-Бэрри и распорядитель наследства их скончавшегося в августе брата Роберта.
В иске племянница Трампа утверждает, начиная с 1980 годов Дональд, Роберт и их сестра взяли контроль над империей недвижимости, которая досталась им по наследству после смерти отца и использовали различные ухищрения и незаконные схемы, чтобы заработать побольше денег, в том числе уклоняясь от налогов, обманывая партнеров по бизнесу и повышая арендную плату для жильцов с низким уровнем дохода.
После смерти отца, племянница Трампа унаследовала часть семейного бизнеса, однако, поскольку была несовершеннолетней, то Роберт, Дональд и их сестра взяли на себя ответственность распоряжаться ее частью имущества. Но вместо того, "чтобы защищать ее интересы, они выстроили сложную схему, чтобы выкачивать ее активы и обманывали о настоящем размере ее части наследства... заставив ее думать, что он гораздо меньше реального".
Дональд Трамп и его сестра Мэриэнн Трамп-Бэрри - РИА Новости, 1920, 23.08.2020
23 августа, 07:50
WP: сестра Трампа называла его лгуном и жестоким человеком
Согласно документам суда, племянница Трампа требует у семьи возмещения убытков, понесенных из-за того, что ее вводили в заблуждение о реальной стоимости и размере предназначавшегося ей имущества, а также компенсацию в размере минимум 500 тысяч долларов.
Летом Мэри Трамп выпустила книгу о Трампе - "Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире". Племянница Трампа, дипломированный психолог, рассказывает в своих воспоминаниях о том, что 45-й президент США с малых лет демонстрировал готовность обманывать и изводить окружающих в собственных интересах. Ранее суд запретил печатать книгу, но апелляционный суд это решение отменил.
Часть приведенных в книге фактов были основаны на записи бесед племянницы Трампа с его сестрой Мэриэнн Трамп-Бэрри, которые опубликовала газета Washington Post. Из опубликованных разговоров следует, что Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном.
Советник президента США Стивен Бэннон. Февраль 2017 - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 18:27
На сотни тысяч долларов. Экс-советник Трампа арестован за мошенничество
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Дональд ТрампСШАВ мире
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