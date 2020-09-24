https://ria.ru/20200924/tramp-1577731955.html

Племянница Трампа подала на него в суд

Племянница президента США Мэри Трамп подала на него и его родственников в суд за мошенничество, следует из судебных документов. РИА Новости, 24.09.2020

2020-09-24T20:34

2020-09-24T20:34

2020-09-24T20:36

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости.</strong> Племянница президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Мэри Трамп подала на него и его родственников в суд за мошенничество, следует из судебных документов.Ответчиками по иску являются американский президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, его сестра Мэриэнн Трамп-Бэрри и распорядитель наследства их скончавшегося в августе брата Роберта.В иске племянница Трампа утверждает, начиная с 1980 годов Дональд, Роберт и их сестра взяли контроль над империей недвижимости, которая досталась им по наследству после смерти отца и использовали различные ухищрения и незаконные схемы, чтобы заработать побольше денег, в том числе уклоняясь от налогов, обманывая партнеров по бизнесу и повышая арендную плату для жильцов с низким уровнем дохода.После смерти отца, племянница Трампа унаследовала часть семейного бизнеса, однако, поскольку была несовершеннолетней, то Роберт, Дональд и их сестра взяли на себя ответственность распоряжаться ее частью имущества. Но вместо того, "чтобы защищать ее интересы, они выстроили сложную схему, чтобы выкачивать ее активы и обманывали о настоящем размере ее части наследства... заставив ее думать, что он гораздо меньше реального".Согласно документам суда, племянница Трампа требует у семьи возмещения убытков, понесенных из-за того, что ее вводили в заблуждение о реальной стоимости и размере предназначавшегося ей имущества, а также компенсацию в размере минимум 500 тысяч долларов.Летом Мэри Трамп выпустила книгу о Трампе - "Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире". Племянница Трампа, дипломированный психолог, рассказывает в своих воспоминаниях о том, что 45-й президент США с малых лет демонстрировал готовность обманывать и изводить окружающих в собственных интересах. Ранее суд запретил печатать книгу, но апелляционный суд это решение отменил.Часть приведенных в книге фактов были основаны на записи бесед племянницы Трампа с его сестрой Мэриэнн Трамп-Бэрри, которые опубликовала газета Washington Post. Из опубликованных разговоров следует, что Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном.

https://ria.ru/20200823/tramp-1576190058.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576060444.html

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире